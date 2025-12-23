Půlrok Varnsdorfu s Ukrajinci. Ve třetí lize je poslední, dál hledá partnera

„Musíme zajistit ekonomickou i hráčskou stabilitu, k tomu potřebujeme dlouhodobě fungující partnerství. Jinými slovy: Hledáme nového generálního partnera klubu,“ vykládá Plachý.
Stane se v budoucnu váš ukrajinský partner i majitelem klubu?
Vlastnická struktura se zatím nezměnila, jediným majitelem zůstává pan Gabriel (dlouholetý prezident klubu). Ukrajinský partner projevil zájem do klubu vstoupit, ale žádné konkrétní právní kroky se v tom zatím neudělaly. Ta doba byla ještě krátká, obě strany se poznávají. Pořád je to na bázi partnerství a mluvíme o tom, jaká má být další strategie klubu po sestupu do třetí ligy, jak pozvednout mládež, kde chceme být po pěti letech a co pro to uděláme.
Jak jste si vyhodnotili půlrok fungování s ukrajinským partnerem?
Dává nám smysl, pokud tam dál bude finanční či hráčská podpora. V létě nebyl čas sestavit tým s rozvahou, byli jsme rádi, že máme vůbec s kým hrát. Všichni jsme si zvykali na nový chod klubu, obě strany vědí, co vedlo ke sportovním neúspěchům. Musíme se poučit a snad se na jaře povede skloubit kabinu líp. Nehráli jsme o tolik hůř než ostatní týmy, ale nehraje se na krásu, ale na body. A ty my nemáme.
A jaká je ekonomická situace?
Třetí liga je nejtěžší na financování, nemáte takové příspěvky od asociace, nejsou televizní práva. Ale sponzoři se od nás ani po sestupu neodvrátili, dál nás podporují regionální partneři, z nichž především (strojírenská firma) TOS a město. Bez jejich pomoci bychom se neobešli, moc všem moc děkujeme.
U týmu skončili ukrajinští trenéři Aržanov a Hrečko. Proč neuspěli?
Měli jsme v týmu převážně cizince. A udržet zahraniční kabinu, to je pro každého trenéra těžké. Ukázalo se, že to možná byl jazýček na vahách mezi úspěchem jiných týmů, které ve finále byly víc soudržné než my, a námi. Na trenérech a kádru asi i kvůli výsledkům ležela deka, lidsky si nedokázali mužstvo poskládat tak, aby fungovalo.
Takže budete angažovat více českých hráčů?
Musíme najít zdravý mix, to je teď hlavní úkol. Jsme klub, který chce být postavený na českých základech, uvědomujeme si, že kabina má být víc česká.
Proto jste za trenéry vybrali Pavla Rudnytského a Radka Porcala, klubové legendy?
Jsou to ikony klubu, oba tu coby hráči strávili mnoho let. Mají hodně kontaktů ve fotbalovém světě a věříme, že s nimi se lépe podaří vybudovat z Varnsdorfu česko-zahraniční tým.
Máte už nějakou představu o posilách?
Především chceme udržet naše hráče, kteří dostali nabídky z vyšších pater, to nebude snadné. Pan Gabriel vždy říká: Podívej, kolik jsem dovedl hráčů do ligy! Několik kluků, co byli dřív ve Varnsdorfu a získali vztah ke klubu, nemá momentálně dobrou pozici v týmech, do kterých odešli. Celkově chceme mužstvo posílit a hrát soutěž kvalitněji než doposud. Pořád si myslím, že konkurenceschopní ve třetí lize rozhodně být můžeme.
Věříte v záchranu?
Je jasné, že když sestoupíte z druhé ligy, nebudete říkat, že nechcete zůstat ve třetí. Záchrana je pořád jasná priorita. Nemáme poraženeckou náladu. Dole jsou s námi další dva kluby (Velvary a Brozany), které se potýkají s podobnými problémy, ať už finančními či sportovními. Mezi námi se asi rozhodne, bude důležité na jaře zvládnout zápasy s těmito soupeři. A také s rezervami prvoligových týmů. Na podzim jsme narazili na béčka během reprezentační pauzy, byla výrazně posílená. Řeší se to na svazu, mělo by se to trochu omezit.
Jak?
Rezervy ligových týmů, kterých je ve třetí lize sedm, by neměly nasazovat hráče, kteří pravidelně naskakují v nejvyšší soutěži, respektive má dojít k omezení tohoto počtu hráčů. Pokud jde o kluka, který nehraje, tak to bereme, potřebuje mít vytížení. Ale když je to hráč, co dostává minutáž i v první lize, je ten rozdíl velký a trochu to regulérnost soutěže snižuje.
Pozici ředitele klubu jste v létě začal přebírat po dlouholetém šéfovi Vlastimilovi Gabrielovi. V jaké fázi je to nyní?
Ještě pořád si předáváme funkci. Některé věci jdou rychleji, jiné pomaleji, z toho operativního dění je pan Gabriel stáhnutý, spíš s ním řešíme strategické věci. Ale myslím, že na jaře tu změnu dotáhneme do konce, chod klubu už si to vyžaduje.