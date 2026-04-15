Zbrojovka přetlačila Žižkov, Táborsko slaví v derby. Artis se dotáhl na třetí Opavu

Zbrojovka v minulém kole utrpěla debakl 0:4 v Opavě, ve středu se však vrátila na vítěznou vlnu. V 28. minutě rozhodl Rymarenko. Žižkov prohrál po šesti zápasech a poprvé na jaře, v tabulce zůstal pátý.
Zbrojovka může po příštím kole slavit postup do nejvyšší soutěže. Kromě vítězství v Jihlavě potřebuje i bodovou ztrátu Táborska na hřišti Artisu a Opavy v zápase se Slavií B.
|
Opava mohla jít ve slezském derby v Ostravě do vedení, Janoščín ale neproměnil v první půli penaltu. Baník udeřil slepenými góly v 59. a 63. minutě, prosadili se Holaň s Drozdem. Ostravské rezervě patří v tabulce osmá pozice.
I v utkání Sparta B - Artis padly všechny branky po změně stran. Pražané šli do vedení po Moudrého výstavní trefě z přímého kopu, Jeřábek s Adediranem ale zařídili rychlý obrat. V závěru přidal pojistku Sedlák.
|
Nigerijský útočník Adediran je se 13 trefami v čele tabulky kanonýrů o gól před Matějkou z Táborska. Toho tentokrát střelecky zastoupil obránce Novák, jenž už ve druhé minutě po závaru před bránou rozhodl duel s Českými Budějovicemi. Táborsko zvítězilo po třech kolech a teprve podruhé na jaře.
Poosmé v řadě neprohrála Vlašimi, která remizovala doma 0:0 s Příbramí. Nováček Ústí nad Labem se triumfem 1:0 nad Chrudimí posunul na šesté místo. Slavia B zdolala 1:0 předposlední Jihlavu a Kroměříž hrála bez branek s Prostějovem.
70. Pikolon
Božev – Broukal, Behenský (28. Pikolon), Mbodji – Piták, Rajnoha (90. Cedergren), Okonkwo, Kolísek (61. Bužek) – M. Suleiman (90. Belžík), Necid (C), Srb (61. Szywala).
Soukup – Haala, Beneš, Štětka, Hošek – Čermák (C), Pešek (87. Miška) – Křivánek (61. Sambou), Lopatář (61. T. Franěk), Farka (46. Křehlík) – Omotoye (77. J. Vlček).
Petrenko – Kohout, Michez, Naskos, Solarte, Teah.
Kadlec – Alkasim, M. Lacko, D. Matoušek, Ogiomade, Šelicha.
27. Farka, 63. Štětka
Rozhodčí: Kubečka – Hurych, Malimánek
Počet diváků: 287
49. Moudrý
55. Jeřábek
62. Adediran
84. Sedlák
Zajac – Říha, Lilling /K/, Kotíšek (64. Pavlo) – Pech, Moudrý, Osmani, Feit (87. Jedlička) – Kaczmarek (64. Novák), Pavlík (87. Lášek), Azaka (64. Mokrovics).
Holý – Jeřábek /K/, Čoudek, Plechatý, Kosek (46. Vukadinović) – Pospíšil (82. Samek), Sedlák – Fulnek, Navrátil (63. al-Mušajfrí), Fomba (71. Breite) – Adediran.
Franc – Krpálek, Tošnar, Diviš, Negouai.
Borek, Kašík – Harazim, al-Brajkí, Toula, Švancara.
65. Pavlo, 86. Feit
48. Adediran, 77. Pospíšil, 78. Jeřábek
Rozhodčí: Wulkan – Zoufalý, Ježek
Počet diváků: 422
Vajner – Otrísal, Z. Říha, Hlinka (C), Čelůstka – Kříž (84. Bartolomeu), Mach (80. Kulíšek) – Saal (68. Kudela), Ovesný (68. D. Moučka), Koryčan (68. Dočkal) – Večeřa.
J. Musil – Šindelář, Dohnálek (32. Habusta), Fišer – Š. Polášek, Poturnay, Hranoš (65. Matoušek I), Lutonský (87. Zahradníček) – Imrana (65. Kramář), Hais, Koudelka (C) (87. Jáger).
J. Dostál – Zavadil, Toman, D. Němeček, Aldin.
Mikulec – Dziuba, Matocha, Sokol, Karalić, Raab.
62. Hranoš, 68. Habusta
Rozhodčí: Černý – Žurovec, Dorotík
Počet diváků: 1041
59. Holaň
63. Drozd
Hrubý – Nogha, Simerský (C), Temel – Řeháček, Holaň, Frýdl, Šehić (88. Laine) – P. Jaroň (74. Okebugwu), Škrkoň (46. Drozd), Havran (55. Dvořáček).
Babka – Zálešák, Janoščín (C), Lehoczki, Helešic – Sy, Turanjanin (78. Kaštánek), M. Novák, Papalele – Ndiaye (72. Lacík), Mužík (72. Sochor).
Vavřík – Kulyk, Měkota, Míček, Vlna.
Ciupa – Búkasí, Darmovzal, Fabiánek, Srubek.
83. Šehić
75. M. Novák, 88. Sy
Rozhodčí: Machálek – Dohnáek, Brázdil
Počet diváků: 3034
28. Rymarenko
Hrdina – Juroška, Vedral (64. Hofmann), Břečka, Klíma (C) – Texl (81. Čavoš) – Kanakimana (64. Vachoušek), Gjorgievski (64. Janetzký), Žitný (90. Selnar), Rymarenko – Velich.
Kořán – Ambler, Kejval, M. Richter, Nový – Jirásek (C) (59. Batioja), Petrák – Hönig (81. Prošek), Obal (74. Gembický), Brandner (74. Reiter) – A. Toula (59. Patka).
Prodělal – Kronus, Blecha, Cicilia, Šmíd.
Havránek, Marandici – Fišl, Divíšek, Studený.
76. Velich
2. M. Richter, 80. Gembický
Rozhodčí: Stanislav Volek – Stanislav Pochylý, Pavel Pospíšil
Počet diváků: 4217
A. Rezek – Záviška, Kulhánek (C), Koné, Kurka (82. D. Beránek) – Djordjić (72. Hrubeš), J. Dufek, Soukeník, L. Musil (46. Rama), Ojora (46. H. Hruška) – Kašpárek (46. Michl).
Melichar – Svoboda, Piško (C), Nghabo, Jakub Urbanec – Š. Černý (90. V. Hora), Švestka – Vott (67. Vrána), Málek, Conte (72. Mulumba) – Šmiga (90. Apea).
Kotek – Jindra, Š. Tesař, Buchvaldek, Ojetoye, Omale.
Bleha – Antwi, Faye, T. Jedlička, Ejedegba.
60. Soukeník
39. Conte
Rozhodčí: M. Panský – J. Váňa, M. Pfeifer
Počet diváků: 509
70. D. Richter
Grigar – Vondrášek, Březina, Peterka (C) (56. Ullman), F. Novotný (56. Goj) – Osaghae, D. Richter – Kodad, Moulis (86. Kott), Fantiš (56. D. Černý) – Do Marcolino (72. Idumbo).
Šerák – Vientiess, David Jambor (63. Doleček), Kejř (C) (81. Jurčenko), Zachoval – Tecl, Huf (63. L. Hruška), Kaulfus, Halda – Čičovský, Schön (72. M. Beránek).
Němec, Čtvrtečka – Emmer, Diarra.
Frydrych – Bauer, Rolinek, Toml, Kozojed, Diack.
59. Huf
Rozhodčí: Lovětinský – Pečenka, Dohnal
Počet diváků: 1017
2. Matějka
Pastornický – P. Novák (C), Havel, Holiš, Barac (82. Voleský) – Bláha, Nikl – Polyák, Bello (75. Plachý), Varačka (75. Hák) – Matějka (90+1. J. Rezek).
Borne – Ochoche, Alves, Rajtmajer, O. Novák – Krch (80. Štindl), Hubínek (C), Sunday (46. Adams) – Omon (66. Adam), Chizurum, Vaníček.
Kubný, Šťovíček – Řezáč.
Nalezinek – Wandji, Bata, Douděra, D. Suchý, Fall.
12. Holiš
40. Omon, 45+1. Chizurum, 56. Vaníček
Rozhodčí: Vokoun – Dresler, Jurajda
Počet diváků: 1020