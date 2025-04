Zúbek o převzetí Zbrojovky: Je to osobní. Věděl, že pro klub nebyl první volbou

V profesionálním fotbale je hlavním koučem vůbec poprvé, zatím do konce jara. Pak se uvidí.

„Neberu to pro sebe jako odrazový můstek do trenérské kariéry. Tak by to bylo, pokud by šlo o angažmá mimo Brno. Ve Zbrojovce je to osobní, velice osobní. V tuto chvíli se hraje o celý klub. Pro mě je to top úkol,“ říká odhodlaně.

Povězte tedy, jak Zbrojovku zachráníte?

Musím přesvědčit hráče, že se tvrdá práce vyplácí.

To je potřeba jim říkat?

Neříkám, že to nevědí, ale možná v sobě nějakým způsobem mají zanesené, že jejich fotbalovost je na vyšší úrovni než u soupeřů. Což sice je, ale je potřeba jim vnuknout, že jenom ta nestačí. Chci v nich vyvolat hladovost a bojovnost, protože ať je to, jak chce, my teď proti nikomu nejsme favorit.

Brněnské mužstvo jste nejprve převzal po odvolaném kouči Jaroslavu Hynkovi dočasně, po týdnu se to změnilo v trvalý úvazek. Jakou jste vedení klubu předložil koncepci, že jste ho přesvědčil?

Všichni znali mou práci v béčku Zbrojovky. Ví, jakým způsobem (i s asistentem Karlem Kroupou ml.) trénujeme, jak hrajeme. Dostal jsem jasné informace, že se čeká na trenéra, že jsem druhý v pořadí a abych se nachystal, pokud mužstvo převezmu. S tím jsem byl srozuměný. Víte, když máte pracovat pro mateřský klub, je těžké říct ne.

Varnsdorf, 9. 3. 2025, 2. fotbalová liga FK Varnsdorf - Zbrojovka Brno. Kotel Brna slaví výhru s týmem.

V jaké situaci Zbrojovka ve druhé lize je? Celý klub působí dojmem, že přes velké plány a nové koncepce nevidí, že mu hrozí sestup do třetí ligy. Souhlasíte?

Povím vám jeden názor zevnitř klubu. Řekl mi jeden člověk, že jsme to při nastavení práce v sezoně přepálili. Změn se udělalo tolik, že to není dobré. Projevilo se to na áčku v druhé lize, kvůli čemuž my musíme najít takovou cestu, abychom se hlavně zachránili. Až pak můžeme zase naběhnout na to, co chceme přebudovat zevnitř. Jsem pevně přesvědčený, že nastolený směr je správný, názor zmíněného člověka ale také beru jako patřičný.

V čem byl problém?

Nastavil se důraz na změnu kondičních parametrů, o níž si myslím, že byla trochu unáhlená. Asi tak.

Podle vaší premiéry na béčku Sparty se zdá, že na Hynkovu práci v čele s herním rozestavením 3–4–3 spíš navazujete, než že byste dělal rázné změny. Proč?

I kdyby tu Jarda Hynek nebyl, tak já sám bych hrál systémem, o němž mluvíme. Neříkám, že identickým, ale některé principy jsou stejné. Nyní je mi jasné, že v naší situaci tento styl hry nebyl úplně vhodný, což nic nemění na tom, že Jarda je velmi kvalitní kouč. Odvedl zde kus práce. Do budoucna se budeme snažit, aby naše hra byla variabilnější.

Rozestavení, s nímž je Zbrojovka neúspěšná, dál věříte?

Ano, a ověřuji si to na trénincích. Mužstvo je nastavené dobře, jeho kvalitu odhaduji na zhruba šesté místo v druhé lize. Věřím, že druhá nejvyšší soutěž je o nějaké šňůře, a když vyhrajeme dva tři zápasy po sobě, hned to bude vypadat jinak. I když vím, že tohle říkají všichni.

Čím se odlišíte, abyste byli úspěšní vy?

V první fázi musím přesvědčit hráče, aby změny, které děláme, přijali za své. Budeme hrát ve stejném rozestavení, jaké praktikoval Jarda Hynek, ale bude to vypadat jinak. To tak bývá. Chci produkovat dominantní herní styl, protože ten znamená vytváření si většího počtu šancí, s nimiž přichází větší počet vstřelených gólů. Jednoduchá matematika.

Převzal jste i problém s jedním z klíčových hráčů Jakubem Janetzkým. V utkání ještě pod Hynkem se před diváky málem popral se spoluhráčem, na Spartě se nechal hloupě vyloučit za nesportovní chování. Co jste z toho vůči němu vyvodil?

Hráč si musí uvědomit, kde jsou hranice. Pokud poškodí tým, poškodí tím práci všech. Nejen kluků na hřišti, ale i trenérů. On si toho je vědom, Jány není žádný gauner. Jeho to mrzí nejvíc, nemusel jsem proto sahat k disciplinárnímu zásahu. Sledovat, jak kluci makají bez něho, mu bylo dostatečným trestem.