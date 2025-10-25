Táborsko promarnilo šanci jít do čela, remízy se urodily i v Příbrami a Kroměříži

Fotbalisté Táborska ve 14. kole druhé ligy remizovali doma s rezervou Slavie 1:1 a nevyužili možnost jít do čela tabulky. Bodově se pouze dotáhli na Zbrojovku Brno, kterou v neděli čeká zápas ve Vlašimi. Stejný výsledek se zrodil v utkání Chrudimi s Příbramí a vítěze neměl ani duel kandidátů na sestup mezi poslední Kroměříží a Jihlavou, v němž branka nepadla.

Lukáš Havel (2) z Táborska oslavuje gól se svými spoluhráči. | foto: Lundák PetrMAFRA

Táborsko šlo do zápasu s třemi výhrami v zádech a šňůrou devíti zápasů bez porážky. V prvním poločase ale Jihočeši ani jednou nevystřelili na bránu a sami inkasovali z přímého kopu.

Devatenáctiletý slávistický útočník Pikolon se pátým gólem v sezoně osamostatnil v čele týmové statistiky. O vyrovnání a udržení série neporazitelnosti se postaral v 75. minutě střídající Varačka.

Také v Příbrami vedli hosté, po necelé hodině hry se počtvrté v ročníku trefil chrudimský záložník Kaulfus. V 89. minutě ale zařídil remízu mezi týmy ze středu tabulky člen Kluby ligových kanonýrů Řezníček.

Ústí díky brankám Idumba porazilo rezervu Baníku, vyhrály i České Budějovice

V Kroměříži mohli hosté z Vysočiny v závěru rozhodnout, ale Čermák v 82. minutě z penalty nařízené za ruku ztroskotal na brankáři Muchovi.

Jihlava se ani na druhý pokus po příchodu kouče Lercha nedočkala výhry a od posledního místa ji stále dělí tři body. Kroměříž ziskem bodu navázala na dvě předchozí vítězství a tabulku uzavírá za Vlašimí už jen kvůli horšímu skóre.

Zápas mezi Artisem a Opavou byl kvůli marodce v brněnském kádru odložen.

Chance Národní Liga
14. kolo 25. 10. 2025 14:30
FC SILON Táborsko FC SILON Táborsko : SK Slavia Praha B SK Slavia Praha B 1:1 (0:1)
Góly:
75. Varačka
Góly:
41. Pikolon
Sestavy:
Pastornický – Plachý (90. Nikl), Havel, P. Novák (C), Heppner – Hora, Bláha – Barac (73. Šplíchal), Kateřiňák, Buryán (73. Varačka) – Matějka (88. Voleský).
Sestavy:
A. Rezek – Fully, Boledovič, Kolísek, Kovář (55. Broukal) – Jelínek, Okonkwo (70. Naskos), Slončík, Pikolon (70. Uduebo) – D. Toula (90+2. Hájek), Necid (C).
Náhradníci:
Šťovíček – Yahaya, Zeronik, F. Rataj, Polyák, Hák.
Náhradníci:
Berkovec – Behenský, Szywala.
Žluté karty:
68. P. Novák, 73. Havel
Žluté karty:
33. Kovář, 87. Fully, 90. Broukal

Rozhodčí: Opočenský – Dresler, Jurajda

Počet diváků: 1032

Chance Národní Liga
14. kolo 25. 10. 2025 14:30
Fotbal Příbram Fotbal Příbram : MFK Chrudim MFK Chrudim 1:1 (0:0)
Góly:
88. Jakub Řezníček
Góly:
58. Kaulfus
Sestavy:
Melichar – Svoboda, Nghabo (80. Piško), Ejedegba, Jakub Urbanec – Švestka (C), Kop (80. Kissiedou) – Vott (46. Conte), Vokřínek (46. Málek), Antwi (69. Jakub Řezníček) – Šmiga.
Sestavy:
Číž – Kaulfus (84. Kozojed), Toml, Skwarczek (C), Shejbal – David Jambor, Kejř – Schön, Čičovský (77. Jurčenko), Holub – Huf.
Náhradníci:
Bleha – Vrána, Faye.
Náhradníci:
Tlustý – Bauer, Wehowský, J. Lacko, Liška, Doleček.
Žluté karty:
55. Antwi, 71. Šmiga, 79. Svoboda, 87. Ejedegba
Žluté karty:
43. Huf, 64. Čičovský

Rozhodčí: Jan Machálek. Asistenti: Petr Antoníček, Jan Dorotík. Delegát: Josef Bábíček

Chance Národní Liga
14. kolo 25. 10. 2025 14:30
SK Hanácká Slavia Kroměříž SK Hanácká Slavia Kroměříž : FC Vysočina Jihlava FC Vysočina Jihlava 0:0 (0:0)
Sestavy:
Mucha – D. Němeček, Zavadil, Hlinka (C), Čelůstka – Saal (84. Holík), Kulíšek, Kříž (90+3. D. Moučka), Žák (65. Makanjuola), Bartolomeu (65. Amasi) – Koryčan (46. Araujo-Wilson).
Sestavy:
Soukup – Fabiš, Beneš, Štětka, Farka – Čermák (C), Pešek – T. Franěk (64. Ogiomade), Miška, Křehlík (80. J. Vlček) – Křivánek (65. Omotoye).
Náhradníci:
J. Dostál – Toman, Mynář, Kudela, Dočkal, Dele.
Náhradníci:
Slavata – D. Matoušek, Muhammad, Tonbul, Haala, Labaran, Ousmane.
Žluté karty:
64. Araujo-Wilson, 80. Zavadil, 83. Lukáš Kříž (asistent trenéra)
Žluté karty:
37. Křehlík, 90. Miška

Rozhodčí: Černý – Kotík, Malimánek

Počet diváků: 438

