Už bez Jiráčka. Prostějovský fotbal bude sázet na mladíky

Kádr je dle něj z devadesáti procent hotový. „Leda, že by přišel nějaký hráč do základu, co už má něco odkopáno. Ale to je nepravděpodobné,“ povídal.

K týmu se přidali brankář Volodymyr Krynskyi a sedm hráčů do pole. Po většinou mládenci z prvoligových družstev Liberce, Zbrojovky či Ostravy.

„Sestava bude vesměs stejná. Koudelka, Schaffartzik s mladšími, ale již zkušenými hráči, jako jsou například Píchal, Kušej, Bartolomeu. Druhá polovina budou mladí kluci 19, 18 nebo 20 let, které se snažím koupit nebo je přivádět na hostování s opcí. Jinou cestou jsme jít nikdy nechtěli,“ doplnil Jura, jehož těší také zapojení dvou mateřských dorostenců – Spáčila a Klimeše. „Mají potenciál na minimálně druhou ligu. Jsou v přípravě. Když ne teď, tak v zimě určitě dostanou šanci.“

„Na klucích je vidět, že všichni chtějí. Mají v sobě drajv a chuť se posouvat dál. To je vždy pro práci důležité a je to pak o to jednoduší. Na druhou stranu, v Líšni se ukázalo, že ne všechny věci máme zvládnuté,“ pohlížel kouč Pavel Šustr.

„Myslím si, že ta obměna je rozsáhlá,“ dodává Šustr. Po konci mnohých jeho opor bude pracovat se značně pozměněným týmem než při jeho první štaci.