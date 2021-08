Výprask od posledního. Prostějovským fotbalistům nepomohla ani přesilovka

Naopak Hanákům, zdálo se, roste forma. Pět zápasů v řadě neprohráli a v lize z posledních devíti možných bodů získali sedm.

Teď by se prostějovští ale raději neviděli. Vyškov jim uštědřil debakl 4:0 i přes hodinu trvající přesilovku. Ve třicáté minutě totiž sudí Zaoral ukázal přímou červenou kartu Davidu Krškovi za nebezpečný skluz na Solomona Omaleho.

V té době už svěřenci kouče Jarošíka museli dotahovat jednobrankové manko. Po dvaceti minutách hry uklidil Bienvenue Kanakimana do sítě centr Davida Jambora.

Tlak proti deseti? Kdepak

Početní výhodu ale Hanáci nedokázali zužitkovat. Na začátku druhé půle změnili rozestavení na tři stopery, jako první však zahrozili Vyškované. A v tomto duchu se nakonec neslo celé druhé dějství.

Filip Mucha nejprve Ahmeda Fofanu vychytal, jakýkoliv náznak tlaku a obléhání domácí branky ale utnul čtyři minuty po změně stran Ondřej Vintr, když z přímého volného kopu zamířil na zadní tyč mimo dosah brankáře Muchy - 2:0.

A aby toho nebylo málo, tak se znovu ozval Afričan Kanakimana. Jedenadvacetiletý útočník se prosadil i v minulém kole na hřišti Varnsdorfu a v pětašedesáté minutě skóroval proti Prostějovu podruhé. Opět po asistenci Davida Jambora.

Noční můra prostějovských fotbalistů byla dokonána o pouhé čtyři minuty později. Tentokrát si zásah připsal David Němeček, který zakončil přesný centr od Fofany a zvýšil tak náskok domácích na čtyři branky, čímž také uzavřel gólový výčet utkání.

Prostějov ve druhém poločase nevystřelil na bránu ani jednou a proti deseti fotbalistům Vyškova, kteří si v aktuálním ročníku připsali první skalp, zaslouženě prohrál. Nedokázal přitom v druhé 45minutovce využít ani jednu z 15 standardních situací.

„My jsme celou druhou půli jejich šestnáctku obehrávali a nedostávali se do ní,“ hodnotil zápas pro Deník prostějovský stoper Roman Bala. „Nedokážu popsat, čím to bylo. Uspokojením určitě ne. Je to pro nás facka,“ smutnil.

Šanci na reparát dostanou prostějovští kvůli reprezentační přestávce až 11. září. Na Hanou zavítá předposlední Chrudim.