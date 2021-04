Prostějov porazil Duklu a zase se vrátil do boje o první ligu

„Oproti Vlašimi jsme zlepšili defenzivu, byť i tak několik chyb bylo. Výkon obrany byl ale mnohem lepší,“ prohlásil prostějovský trenér Pavel Šustr, jehož tým neměl úplně povedený vstup do zápasu. „Chvíli jsme se hledali. Jako bychom byli zaskočení, že Dukla kombinuje, přitom jsme to věděli dopředu. Ale rychle jsme naštěstí přepnuli a do zápasu naskočili.“



První minuty opravdu patřily Dukle, Barac po průniku do pokutového území pálil do boční sítě a vzápětí nadějný pokus Peterky chytil Mucha. Domácí dva přečkané nebezpečné okamžiky probraly a proměnili svoji první šanci, když Píchal dostal míč za brankovou čáru i s pomocí břevna.

Branka prostějovské fotbalisty povzbudila a hostující brankář Kinský se musel ohánět. Parádní zákrok předvedl proti ráně Píchala ve 26. minutě a po půl hodině hry si poradil dobře mířenou hlavičkou Matouška.

„Trošku mě mrzí, že se nám nepodařilo přidat druhý gól. Nějaké šance k tomu byly. Věřím, že kdybychom odskočili na dva góly, přišlo by zklidnění a možná i lepší výkon především ve chvílích, kdy jsme na míči,“ posteskl si Šustr.

Druhý poločas příliš krásy nenabídl. Výjimkou byl roh Juráska, který skončil na spojnici tyče a břevna Kinského branky, a zákrok Muchy po výstavní střele Součka.

Největší pozornost tak přineslo střídání kapitána Suse za dalšího veterána Schustera. „Sus se srazil se soupeřem a stěžoval si, že se mu motá hlava. Střídal jsem zkušenost za zkušenost,“ pousmál se Šustr.