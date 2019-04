Opory Kroupa a Koudelka přiblížily prostějovskou záchranu

„Táborsko má stejné problémy jako my. Proto mají body dvojnásobnou cenu. Můžou být klíčové,“ uvědomoval si po výhře autor klíčové branky z 61. minuty. „Sehraná situace to rozhodně nebyla,“ usmíval se Koudelka.

„Čekal jsem přihrávku do jiné pozice. Byl jsem rád, že se mi vůbec podařilo vystřelit. Dopadlo to nejlíp, jak mohlo,“ oddechl si střelec.

Prostějov měl lepší začátek a po sérii rohových kopů udeřil ve 12. minutě parádní hlavičkou Kroupa. Jeho kladivo z velké dálky vymetlo šibenici. „S tím se nedalo nic dělat. Trefil to fantasticky,“ uznal trenér Táborska Petr Mikolanda.

Jihočeši, kterým patří sestupová příčka, předváděli kvalitní fotbal a dočkali se vyrovnání rovněž ze vzduchu zásluhou Vandase. Další šance si ale nevytvořili navzdory nucenému střídání domácí obrany. Janíčka musel v poločase vystřídat Sus, a přestože ani on nebyl zdravotně fit, odehrál povedený part.

„Šel na hřiště přes problémy s achilovkou a zahrál výborně. To ale platilo prakticky o celém týmu. Šli jsme za výhrou. Věděli jsme, o co v zápase jde, a výkon tomu odpovídal. Z naší strany to bylo bojovné, současně kvalitní. Tak potřebujeme hrát i venku, jen na domácí body nechceme spoléhat,“ prohlásil kouč Prostějova Oldřich Machala.