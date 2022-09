Prostějovské probuzení odneslo Táborsko pětigólovým debaklem

„Udělali jsme krok správným směrem, ale musíme zůstat ostražití. Na týmu jsem viděl velké odhodlání od začátku,“ těšilo prostějovského kouče Pavla Šustra. Jeho tým se posunul z předposledního místa na desátou příčku. „Zase jsme se o kousek posunuli i herně. Bylo to vidět už minule v Příbrami, věřím, že to bude pokračovat.“

Hosté nezačali dobře a neprobrala je ani rána Píchala, který rozezvonil levou tyčku. Po půl hodině se už domácí radovali, přestože si na zakončení Kušeje gólman Táborka sáhl. Ani po přestávce prostějovský soupeř nedokázal svůj výkon zlepšit a utkání ztratil během devíti minut, když třikrát inkasoval po zásazích Šumbery, Schaffartzika a Koudelky.

„Od první minuty to nebylo ono. Kluci byli úplně vyplí. Po dvou dobrých výsledcích jsem to nepochopil. Za mě to byla ostuda a katastrofa. Co jsme si řekli, zůstalo v kabině,“ zlobil se trenér Táborska Radoslav Kováč.

Rozdíl v tlaku na útočné polovině byl viditelný na první pohled přes rychle přicházející soumrak. Prostějov v ofenzivě dominoval a hosté dvakrát zahrozili až po čtvrté brance, kdy bylo o vítězství rozhodnuto. „Drama by z toho nebylo, ale na hráče jsme tlačili, aby pořád pracovali se stejným zaujetím. Každá nula je pro brankáře i obranu dobrá,“ poznamenal Šustr. S chutí hrající Hanáci bušili do svého protivníka až do konce a byli ještě jednou úspěšní. Po dvou minutách na hřišti uzavřel skóre střídající Ali-Abubakar.

„Pro každého trenéra je příjemné, když vidí, že to neusnulo a hra na patřičné úrovni pokračuje dál. I střídání přinesla další impulz, kluci chtěli ukázat, že patří na hřiště,“ všiml si prostějovský trenér.