Budínský z Kazachstánu do Prostějova. Přišel i ligový gólman Mikulec

Dvaatřicetiletý Budínský začal kariéru ve Slavii, odkud přestoupil do Bohemians, kde se dočkal prvního ligového startu. Velkou stopu zanechal v Karviné, kde v součtu první ligy, druhé ligy a poháru nastoupil do téměř dvou stovek zápasů. Před odchodem do Kazachstánu byl nejlepším střelcem týmu. V životopise má i Mladou Boleslav či Baník Ostrava.

Prostějovský trenér Jozef Weber novou akvizici velmi dobře zná, neboť Budínského vedl v Mladé Boleslavi, Karviné i Bohemians. Stejně tak dobře zná i gólmana Petra Mikulce, který v aktuální sezoně plnil v Boleslavi roli dvojky a také se rozhodl zamířit na Hanou.

„Mám radost, že období, kdy nám chyběl brankář, je za námi. Nebylo to jednoduché. Teď máme dva a ve zbytku přípravy si to rozdají o pozici jedničky. Petr Mikulec je zkušenější, ale přišel o něco později, než jsme si přáli. Alexandr Urban je mladý, ovšem svoji šanci chytil pořádně. Oba dobře komunikují během zápasů, uvidíme, komu se bude dařit víc a půjde do jara v pozici prvního brankáře,“ oznamuje Weber.

Dosavadní gólman Luděk Vejmola klub opustil, nově se bude v Brně věnovat trenéřině. Svolení hledat si nové angažmá má také záložník Patrik Slaměna, jenž do „eskáčka“ přestoupil v červenci 2023 ze Sigmy. Do základní sestavy se ale neprosadil a spíše paběrkoval.

Sparťanský útočník Jan Kuchta v šanci před obráncem Markem Suchým a brankářem Petrem Mikulcem.

Trenér Weber by před začátkem jarní části Chance Národní Ligy ještě rád zaplnil místo hrotového útočníka. „Místo pro jednoho rychlého útočníka stále máme. Hledáme, možná ještě jednoho vyzkoušíme. Není to úplně jednoduché, obecně platí, že koncových fotbalistů není nadbytek,“ uvědomuje si Weber.

Na testech neuspěl dvaadvacetiletý útočník Libor Bobčík, který hrál nižší soutěž v Německu, ani o rok mladší Nigerijec Stanley Charles, jenž patří Baníku.

Soutěž začíná Prostějovu 3. března výjezdem na půdu Zlína, aktuálního lídra soutěže. Předtím čekají Weberovy svěřence dva přípravné zápasy se Vsetínem a B týmem Pardubic.