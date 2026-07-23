Už nechtějí být otloukánky. Prostějov vsází na větší realizák, chce nahoru. Co posily?

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Václav Havlíček
  14:46
Ústí nad Labem, 19. 9. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - 1. SK Prostějov, druhá...

Ústí nad Labem, 19. 9. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - 1. SK Prostějov, druhá liga. Ústecký Patrik Goj skáče přes soupeře. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Momentka ze zápasu SK Prostějov – FC Zlín
Ústí nad Labem, 19. 9. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - 1. SK Prostějov, druhá...
Ústí nad Labem, 19. 9. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - 1. SK Prostějov, druhá...
Ústí nad Labem, 19. 9. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - 1. SK Prostějov, druhá...
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Poslední čtyři sezony? Obavy až do závěrečného kola. Od sezony 2022/23 měli fotbalisté Prostějova po posledním kole druhé ligy na sestupové příčky nejvýše náskok pěti bodů. V uplynulém ročníku se zachraňovali až v posledním zápase, kdy doma potřebovali porazit druhé Táborsko. „Jsem rád, že jsme se zachránili, ale musíme si říct, že takhle to dál nejde,“ prohlásil po konci uplynulé sezony kapitán Prostějova Jan Koudelka. Teď chtějí Prostějované svoji výkonnost nakopnout.

„Cíl je vrchní polovina tabulky,“ zavelel na středeční tiskové konferenci sportovní ředitel klubu Jiří Balcárek. „Minulou sezonu považuju za úspěšnou, zůstali jsme druholigoví,“ začal.

„Nejde ale jen o výsledky A-týmu. Béčko postoupilo do čtvrté ligy, což byl náš cíl. Věřím, že to pomůže v návaznosti hráčů. Že mladí talenti nebudou utíkat, ale půjdou hrát čtvrtou ligu a třeba se některý z nich probojuje až do áčka, byť je to složitá cesta,“ pověděl manažer. Těšily ho rovněž výsledky mládeže.

Devatenáctka skončila v moravské části druhé nejvyšší soutěže v silné konkurenci čtvrtá, sedmnáctka dokonce moravskou část vyhrála. Jenže největší pozornost bude pochopitelně směřována k dospělým, kteří už potřebují fanouškům dokázat, že podporovat prostějovský fotbal nemusí být jen stres do posledního kola.

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„Do sezony chceme vstoupit vítězně,“ burcoval trenér Bohuslav Pilný. Tým prošel – a stále prochází – velkou obměnou. V současnosti má dvacet hráčů do pole a dva brankáře. „Přestupy končí až v září, ještě bychom chtěli přivést dva až tři zkušené hráče. Jsme stále v kontaktu s většinou prvoligových týmů,“ prozradil Balcárek.

„Chci, aby zaznělo, že všechny hráče, kteří tady jsou, jsem chtěl. Nebylo to tak, že by nám nějaký klub zavolal a někoho nám dal. Šlo o náš výběr společně s vedením. Jsem za to rád, protože je špatné, když vám klub přivede hráče, kterého jako trenér nechcete,“ zamýšlel se Pilný.

Třiapadesátiletý kouč zažil ligové angažmá v Hradci Králové, kde byl v roce 2017 po pěti porážkách v řadě odvolán. Ve druhé lize vedl třeba Viktorii Žižkov, Příbram, Sokolov, Duklu a naposledy Vlašim, kde skončil v prosinci. V Prostějově je třetím trenérem za uplynulý rok, na Hané se postupně spálili Weber a Podolák.

Chybí sponzor, za přestup se jelo na soustředění

„Máme teď doopravdy profesionální nastavení. Konečně takové, jaké má v profi fotbale být. Trenér má dva asistenty, fyzioterapeuta, videoanalytika i kondičáka,“ těší Balcárka. Asistenty budou Richard Dostálek, bývalý trenér Zbrojovky Brno, a Petar Aleksijevič, který do klubu přišel už na jaře jako výpomoc Jiřímu Balcárkovi, jenž poslední zápasy po konci kouče Podoláka trénoval.

Jiří Balcárek, sportovní ředitel prostějovských fotbalistů.

„Od trenérů očekáváme hlavně zkušenost. Mají několik ligových startů i gólů, jsou to persony.“ Také nadále bude probíhat spolupráce mezi Prostějovem a prvoligovými celky Spartou Praha a Sigmou Olomouc. V minulé sezoně ze Sigmy hostovali například obránce Dohnálek, útočník Kramář či záložník Zahradníček. Ze Sparty pak forvard Hranoš či obránce Poturnay.

Hráče ze Sigmy a Sparty uvidí fanoušci v kádru i na startu nové sezony. Celkově měl Prostějov na konci sezony 2025/26 v týmu hned jedenáct hráčů na hostování, což je pořádně velké číslo. „Na začátku přípravy tady bylo snad sedmnáct lidí, kteří se nikdy neviděli,“ usmál se trenér Pilný. „Ale brzy jsme to dali dohromady, musím vyzdvihnout charakter týmu, který je skvělý,“ pochválil.

„Ať je to jak chce, musíme bohužel hráče prodávat a točit. Chybí nám velký sponzor, žijeme z přestupů. Minule jsme za jeden z transferů jeli na soustředění do Turecka. Ale myslím si, že jsme i tak pro hráče skvělá adresa. Máme výtečné zázemí, super podmínky, kousek od dálnice. Na přestupovém trhu jsme dokázali přesvědčit i hráče, o které stály týmy z top šestky druhé ligy,“ tvrdí Balcárek.

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„Jsem rád, že se nám podařilo prodloužit smlouvy se zkušenými hráči, například kapitánem Jiřím Koudelkou nebo Martinem Šindelářem,“ uvedl Balcárek. Na co nakonec Prostějov bude mít, se ukáže až v sezoně. Před pár lety snili představitelé o baráži o první ligu, teď mají na Hané jiné starosti. Druholigová sezona začíná Prostějovanům už v pátek. Od 18 hodin na domácím stadionu přivítají nováčka soutěže Třinec.

Cíl je jasný: tři body a odraz do klidné sezony. „Vždycky jsem prohlášení brzdil, ale letos mám jiný pocit. Máme několik hráčů, kteří mají ligové zkušenosti. Nastavení v klubu jsme posunuli na fakt profesionální úroveň, ne vždy to tak bylo. Místo třech lidí se o chod družstva stará osm lidí, kluci mají nejlepší možný servis. Když vidím nastavení týmu a to, jak družstvo pracuje, věřím v dobrou sezonu,“ řekl Balcárek.

„Pro nás je to výzva. Tak říkám – uchopme to a pojďme si za tím. Trošku jsem v klubu cítil obavy, což je jasné. Když několik let hrajete o padáka, všichni jsou na špičkách. I kvůli všem lidem v klubu uděláme sto procent, abychom měli klidný ročník. Nejde to zaručit, ale dáme do toho vše,“ uzavřel trenér Pilný.

Přišel i Japonec. Na Hané hostuje gólman Sparty

Některé přestupy dotahují, stejně jako hostování. Další hráči jsou v Prostějově na zkoušce, a tak se do konce léta může hanácká soupiska ještě pořádně proměnit. Přesto se fanoušci mohou těšit na zajímavá jména. Na hostování z prvoligových Pardubic přichází Michal Surzyn, po stejné trase doputoval na Hanou také záložník Marek Halda.

Své fotbalové umění budou v Prostějově zdokonalovat minimálně dva odchovanci Sigmy – Šimon Jalovičor a Matěj Kolařík, který poprvé zažije úroveň profesionální soutěže. Natrvalo pak z Olomouce přichází útočník Denis Kramář. „Jsem rádi, že tu je, do Sigmy přicházel jako nadějný talent,“ ocenil sportovní ředitel Balcárek.

Daniel Kerl v akci v dresu Sparty.

Denis Kramář

Opačným směrem se vydal Jakub Habusta a Marek Matocha. „Kuba tu měl ještě smlouvu, ale v rámci spolupráce se Sigmou jsme Olomouci vyšli vstříc a oba pustili do jejího béčka, kde budou plnit roli zkušených mentorů,“ vysvětlil Balcárek.

Mužstvo posílil formou hostování brankář Daniel Kerl ze Sparty Praha. „Spolupráce se Sigmou i Spartou funguje skvěle. S Tomášem Sivokem jsem v kontaktu prakticky každý den, na Sigmu pravidelně jezdím,“ pochvaloval si Balcárek. „Teď máme vysoce kvalitní gólmanskou dvojici. O jedničku Mikulce je totiž zájem, měl i nabídku z první ligy v zahraničí. Proto jsem přivedli Dana, abychom byli na případný odchod Mikulce připravení,“ dodal.

Balcárek stál i o udržení 19letého sparťanského obránce Poturnaye. „Poděkoval nám za šanci, ale je v maturitním ročníku a chtěl být blízko Praze, proto šel hostovat do Táborska,“ řekl manažer.

Prostějované vítají i exotickou posilu. Tou je japonský defenzivní hráč Taiyo Ushiyama, jenž přichází po konci smlouvy z Banské Bystrice. Ze slovenské druhé ligy přichází i český obránce Jan Kadlec, který v minulosti působil v Opavě. Natrvalo přichází také odchovanec Hradce Králové Marek Kejř, jenž poslední dvě sezony trávil v Chrudimi.

Nejen tito hráči se budou snažit o to, aby Prostějov navázal na výsledkově povedenou letní přípravu. Z pěti přátelských zápasů vyhráli Hanáci poslední tři. Jednou remizovali a na úvod přípravy padli s prvoligovou Zbrojovkou.

V pátek vyzvou na začátku druhé ligy nováčka z Třince. „O sestavě máme z osmdesáti procent jasno, uvidíme, jak na tom budeme z pohledu zdravotního stavu,“ řekl trenér Pilný. „Uvidíme, co nám soupeř dovolí, ale chceme se prezentovat hrou, kterou jsme pilovali v přípravě. Uděláme maximum, abychom do nové sezony vstoupili úspěšně,“ doplnil kouč, který si odbude na lavičce Prostějova soutěžní premiéru.

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