Dobrý start, pak útlum. A Prostějov znovu čeká jen boj o udržení ve druhé lize

Václav Havlíček
  10:10
Konečně klidná sezona? Sotva. Fotbalisty Prostějova čeká na jaře opět boj o záchranu druhé ligy, jak to bývá v posledních letech pravidlem. Byť měli Hanáci začátek sezony slušný, po něm přišel útlum. Proto zimují jen pár bodů od pásma sestupu.

Ústí nad Labem, 19. 9. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - 1. SK Prostějov, druhá liga. Ústecký Patrik Goj skáče přes soupeře. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Prostějov se trápí hlavně v ofenzivě. A kromě způsobu, jak střílet víc gólů, musí klub, jenž ještě před pár lety patřil do širší druholigové špičky, hledat i nového trenéra.

Když prostějovský celek loni otevřel zrekonstruovaný stadion a v létě značně okysličil a omladil kádr, zdálo se, že vše směřuje dopředu. Jenže před posledním kolem podzimní části musel sportovní manažer Jiří Balcárek sáhnout k nepopulárnímu kroku a odvolal trenéra Jozefa Webera. Ten v Prostějově strávil necelý rok, za 31 zápasů zvítězil jen devětkrát.

Sám Balcárek se minulou sobotu posadil v zápase v Chrudimí na trenérskou židli. A byť Prostějov prohrával už 0:2, po červené kartě domácího Kejře se zmátořil a po gólech zkušených Šindeláře a Habusty bral velecenný bod za výsledek 2:2. „Remízu po průběhu utkání bereme, každý bod se v naší situaci počítá,“ řekl prostějovský asistent Dominik Pěnička.

I Východočeši před posledním zápasem vyměnili trenéra. Díky remíze udržel po podzimu dvanáctý Prostějov svého soka o skóre za sebou. Oba celky mají 16 bodů, čtrnáctá Sparta B má o bod méně, pak už následují sestupové příčky. Předposlední Vlašim má 15 bodů, ale naposledy rozdrtila Ústí nad Labem 7:2, poslední Kroměříž má bodů 10.

U týmu nevydržel ani rok. Weber skončil v trápícím se Prostějově, střídá ho Balcárek

Prostějov trápí zejména střílení branek. Se 17 góly má čtvrtou nejhorší ofenzivu v soutěži, méněkrát se trefily jen Kroměříž, Sparta B a šestá Příbram. Stejně gólů zaznamenaly ještě České Budějovice a Jihlava.

Větší přičinlivost se čekala od hbitého Vojtěcha Hranoše, který na Hané hostuje ze Sparty. Postupně se vytratily i další letní akvizice Imrana či Cissé. Asi víc gólů od sebe čekal i útočník Daniel Hais, jenž v Prostějově hostuje z Hradce Králové.

A tak musí skórovat mazáci, nejlepším střelcem týmu je po podzimu kapitán Jan Koudelka. „Kdyby mi to někdo řekl před sezonou, tak bych mu nevěřil. Díval jsem se na statistiky z mých posledních tří sezon, měl jsem deset gólů a pak dva a dva. Teď mám najednou čtyři v půlce soutěže. Jsem za to rád, ale radši bych byl, kdybychom měli víc bodů,“ pronesl.

Nový trenér? Možná Kameník

„Bodů jsme chtěli mít víc, kolem dvaceti. A po desátém kole to vypadalo, že na ně dosáhneme. Ale přišel útlum,“ pověděl Weber ještě předtím, než u týmu skončil.

Podobně to vidí i Koudelka. „Start jsme měli dobrý, posbírali jsme nějaké body, ale pak se nám přestalo dařit. Na vstřelený gól se hrozně nadřeme. Při zakončení nám chybí lehkost a rozvaha, na tom musíme zapracovat,“ přibližuje 33letý kapitán.

Mrzí jej zejména ztráta z domácího zápasu s Příbramí (0:0), kdy Prostějov nedokázal prolomit obranu soupeře, třebaže hosté hráli téměř hodinu v deseti. „To už pak byla jenom křeč,“ kroutil hlavou Koudelka.

Když Prostějov mezi 9. a 11. kolem vybojoval ze tří zápasů sedm bodů, zdálo se, že půjde vzhůru. „Jenomže jsme to nenakopli a místo toho jsme pětkrát po sobě nevyhráli,“ trápí kapitána. V posledních pěti zápasech vstřelili Prostějované čtyři góly. Prohráli se Spartou B a remizovali s Chrudimí čili s celky, které budou na jaře taktéž usilovat o záchranu.

„Loni byl po podzimu celkem klid, ale teď jsme zase namočení. Vždy se dá něco zlepšit, čeká nás těžký úkol. Druhá liga je čím dál tím víc vyrovnaná, sledujeme tabulku, na záchranu budeme potřebovat víc bodů než dříve,“ cítí Koudelka.

Jan Kameník, trenér fotbalistů Vyškova, při prvním utkání baráže o ligu se Zlínem.

„Tím, jak je soutěž vyrovnaná, stačí dvakrát vyhrát a šest bodů vás posune úplně jinam. Nám se stalo něco podobného, ale opačně. Nevyhrajete jednou, podruhé a najednou zjistíte, že jste tři týdny bez bodu a všichni před vámi. Nechci říct, že nás postihla krize, nevím, jak to pojmenovat. Přišel prostě útlum,“ líčí záložník.

Teď má se svým týmem volno. Na začátku prosince se hráči Prostějova opět sejdou k osmidennímu tréninkovému bloku, zimní přípravu pak začnou 5. ledna. „Pokud to nový trenér ještě nezmění,“ podotýká kapitán.

A kdo by měl být novým koučem? Podle informací iDNES.cz jedná Prostějov s bývalým trenérem Vyškova a naposledy prvoligového Slovácka Janem Kameníkem. Ať se novým koučem Prostějova stane kdokoliv, čeká ho stěžejní cíl: záchrana.

