Fotbalisté Prostějova byli vteřiny od záchrany, pak vítězství ztratili

„Soupeři jsem daroval bod, náš tým o dva připravil. Je to drahá zkušenost,“ litoval své chyby Lé Giang. „Ale nenechám se něčím takovým zlomit. Záchranu máme ve své moci a uhrajeme ji,“ dodal prostějovský brankář.

Hlavně v první půli to vůbec nevypadalo, že Jihlava míří do baráže o postup do nejvyšší soutěže a získala o 23 bodů víc než Hanáci. Už v 11. minutě byl ve velké šanci prostějovský Kroupa, o chvíli později pálil tvrdě Pernatský. Vedení zařídil z pokutového kopu až Vošahlík, který potrestal ruku jihlavského Petra.

„Hráli jsme s velkým nadšením. Byl to od nás bojovný výkon. Zasloužili jsme si vyhrát, protože jsme měli více šancí,“ hodnotil utkání prostějovský kouč Oldřich Machala, jenž ovšem neházel vinu ze ztráty bodů na brankáře. „Udělal chybu, sám to ví. Ale nastavení jsme měli sehrát jinak. Jít si pro faul, zůstat na půlce soupeře. Byly tam hned dvě situace, které jsme měli sehrát jinak,“ všiml si Machala.

Vysočina se po pauze zlepšila. Zoubele hlavičkoval mimo bránu, střelu střídajícího Vedrala zablokovala obrana a samostatný nájezd Klímy zastavil na poslední chvíli Vošahlík. „Za hru po přestávce jsme si vyrovnání zasloužili. Byl to remízový zápas. Do pauzy se nám nedařilo, až pak jsme přitlačili. Domácím možná trošku došla šťáva,“ uvedl Radim Kučera, trenér Jihlavy.