Body schází. Fotbalisty Prostějova v duelu s Brnem opět srazily chyby

Hosté kritickou situaci přežili a po pauze vyrovnaný duel jediným gólem zápasu rozhodl Řezníček.

„Na konci půle se zápas lámal. Kdybychom naši šanci proměnili, vypadalo by to všechno jinak,“ posteskl si domácí trenér Michal Šmarda. „Přitom jsme do utkání vstoupili slušně. Tým dobře zareagoval na minulý výbuch v Chrudimi (2:6), byl aktivní. Celkově by zápasu slušela remíza. Na dojem se ale nehraje. Zase jsme bez bodu,“ dodal trenér, který si uvědomuje, že je i jeho pozice v ohrožení. „Pochopitelně vnímám naše postavení v tabulce. Body nám schází.“

Brno se spoléhalo především na kapitána Řezníčka, který v prvním poločase dokonce trefil tyč. Na druhé straně ránu Slaměny vyrazil Berkovec a hlavičku Jaroně zastavila před brankovou čárou obrana. Proto se skóre měnilo až po hodině hry, kdy totálně pokaženou rozehrávku Elbela vystihl Řezníček a přehodil Vejmolu.

„To nás provází od začátku sezony. Před Chrudimí jsem si na papír napsal, že z devíti inkasovaných gólů jsme si šest dali sami. Po Chrudimi jsem si na ten samý papír dopsal dalších pět. A teď se to stalo znovu,“ kroutil hlavou Šmarda.

Otřesený Prostějov se zvedl až v závěru po prostřídání sestavy. Přestože hráčům docházely síly, dostal se Koudelka v pokutovém území do zajímavé pozice, míč mu však na poslední chvíli odskočil – a to byla poslední příležitost na vyrovnání.

„Především v závěru poločasu nás Prostějov zatlačil a byl lepší. Přečkali jsme to a po pauze utkání zvládli. Bylo vidět, že se hrálo takové regionální derby, řada našich i prostějovských hráčů měla dřívější vazby s druhou stranou. Proto mělo střetnutí zajímavý náboj,“ konstatoval brněnský trenér Luděk Klusáček.