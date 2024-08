Křest opraveného stadionu končil smutkem prostějovských fotbalistů

Prostějov kvůli rekonstrukci stadionu strávil uplynulý ročník v olomoucké Holici, kde se až do posledního kola rval o záchranu, aby domácí svatostánek mohl splňovat aspoň druholigová kritéria.

„Žádali jsme o licenci na druhou nejvyšší soutěž. Kdyby tu snad za pět či deset let byla aspirace hrát první ligu, tak jsem přesvědčen, že i tyto normy splníme,“ řekl již dříve primátor Prostějova František Jura (ANO), který je zároveň členem představenstva 1. SK Prostějov.

Nová tribuna, vyhřívaný trávník a osvětlení ale body nepřinesly. Hanáci podlehli a po třech kolech stále nevyhráli, stejně jako krajský rival Sigma B, která ve středu remizovala 1:1 s Žižkovem.

Co naplat, že ve druhém poločase bylo eskáčko lepším celkem. O prohře rozhodla zejména slabší první půle a inkasovaný gól z penalty po hloupé ztrátě míče na útočné polovině. „Takové věci mě dokážou naštvat. V útoku zbytečně ztratíme míč a nakonec to skončí inkasovanou brankou. To jsou věci, které by se nám neměly stávat,“ ulevil si po utkání domácí trenér Radim Kučera, jehož svěřenci se po změně stran hnali za vyrovnáním.

Od padesáté minuty na dlouhý úsek ovládli hřiště a měli řadu příležitostí. Žákovi při zakončení z pěti metrů chyběly centimetry aby prostřelil Dostála, v nadějných pozicích těsně minul hned ve dvou případech Matoušek. „Domácí zatlačili a ukázali, že umí hrát dobrý fotbal. Nevím, co se stalo, ale nehráli jsme tak dobře jako v první půli. Výhru jsme si museli vydřít,“ uznal zlínský kouč Bronislav Červenka.

Pojistku hosté přidali až v poslední minutě. „Útočníky máme, věřím, že se prosadí už v dalším kole. Do šancí jsme se dostávali, jen je musíme proměnit,“ nepropadá zbytečné panice po třech zápasech bez vstřeleného gólu kapitán Jan Koudelka, který odehrál dvoustý zápas v prostějovském dresu. „Ani jsem nevěděl, že už je těch zápasů tolik. Připomněli mi to až v šatně,“ pousmál se nad svým jubileem.

Momentka ze zápasu SK Prostějov – FC Zlín

Ve středu si na zrekonstruovaný prostějovský stadion našlo cestu 1680 fanoušků, opravy ale ještě budou pokračovat. V dalších fázích přibudou nové tribuny okolo všech stran hřiště, chybět nebudou ani skyboxy.

Nový stadion vyjde na cca 200 milionů korun, většinu zaplatí město, jež je vlastníkem placu. 40 milionů připlulo jako dotace z Národní sportovní agentury. Dosavadní opravy už stály asi 130 milionů korun.