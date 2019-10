Důležité body trefil Prostějovu ze vzduchu veterán Kroupa

„Musím přiznat, že jsme zklamaní. Měli jsme řadu šancí, a nemáme ani bod. Bylo to utkání, kterému by slušel výsledek 4:4, s tím už nic nenaděláme. Myslím, že šlo o kvalitní zápas, oba týmy předvedly dobré výkony a domácí měli více štěstí,“ komentoval střetnutí žižkovský kouč Zdeněk Hašek.

Domácí měli lepší začátek, pak na chvíli vypadli z rytmu, a přesto se radovali z vedení, když se parádně trefil Koudelka. Další branku mohl přidat Pašek, který selhal v ideální pozici, slušnou šanci Píchalovi vychytal Švenger a svižný poločas uzavřel pokutový kop, který neproměnil hostující Urbanec.

„Pro diváky to muselo být atraktivní, na střídačce to ale vidíte jinak. Stále nás trápí koncovka, šance, jako měl Pašek, prostě musíme proměnit. Naštěstí nás to v tomto případě nestálo body, to bych těžce rozdýchával,“ uvedl prostějovský kouč Oldřich Machala.

Žižkov přesto vyrovnal. Po hodině hry se odraženého míče za vápnem ujal Luis Gil a přesnou ranou nedal Brédovi šanci. Stejný hráč o chvíli později trefil břevno a odstartoval divoký závěr, v němž se soupeři tlačili za výhrou. Koudelku a střídajícího Kroupu vychytal Švenger, na druhé straně se neujaly ani šance Diviše a Kroupy.

Napínavou podívanou rozhodl přesnou hlavičkou Kroupa šest minut před koncem. „V závěru jsme se rozhodli posílit útok, protože bod by pro nás byl málo. Vyplatilo se to, Kroupův důraz nás zachránil. Na konci podzimu máme těžký los, vítězství jsme potřebovali,“ oddechl si Machala.