Před Prostějovem myslí Jihlava na výhru, brala by však i bod

Ten rozdíl je do očí bijící!

Zatímco v domácím prostředí druholigoví jihlavští fotbalisté v dosavadních sedmi zápasech neztratili ještě ani bod (7-0-0), ze šesti pokusů na hřištích soupeřů urvali jedinou výhru (1-3-2).

Nejen fanoušci FC Vysočina tak dumají: co je potřeba z domácích zápasů převést na venkovní?

„Dobrá otázka. Pokud na to najdu odpověď, tak vám zavolám a odpovím,“ hořce se usmál jihlavský záložník Matúš Lacko.

„Doma jsme silní, potvrzujeme to. Ale potřebujeme uhrát i nějaké výsledky venku. A konečně přivézt plný počet bodů,“ uvědomuje si brankář Luděk Vejmola.

„Nevím, nedokážu říct, kde je problém. Kdybychom to věděli, tak to změníme. Ale ono to tak jednoduché není,“ pokračoval gólman.

To trenér Radim Kučera určitou odpověď nabízí. „V domácích zápasech jsme v určitých fázích zápasu zodpovědnější. Neděláme tolik chyb, máme větší hlad a vůli po vítězství,“ všiml si. „Venku patnáct minut hrajeme, vypadá to, že zápas máme ve své režii. A pak se přizpůsobíme hře soupeře.“

Následně přichází zasloužený trest. „Ani v jednom z venkovních zápasů jsme nepropadli, že by nás soupeř přehrál,“ je přesvědčen Kučera. „My to akorát nedokážeme přetavit v body, které potřebujeme. Každý by si řekl, že remíza z venku není špatná. Ale my potřebujeme vyhrávat. Máme jen jedinou výhru, za velice dominantní výkon v Třinci,“ připomněl povedený zápas a výsledek 1:0.

„Naopak na Vyšehradě nebo ve Varnsdorfu, který trenér hodně zmiňoval, jsme prostě propadli,“ nebere si servítky Vejmola. „Přitom to jsou týmy, které bychom mohli přehrát. Kvalita je na naší straně.“

Šanci alespoň částečně vylepšit svou reputaci mají jihlavští fotbalisté dnes, navíc před televizními kamerami. Jenže... Prostějov, ve kterém se představí, rozhodně nepatří do kategorie snadných soupeřů.

„Čeká nás nepříjemný a zkušený soupeř s dobře poskládanou sestavou,“ uvědomuje si Kučera. „Prostějov je doma velmi důrazný a nepříjemný. Je tam horká půda a jsou schopní zde body sbírat. Navíc budou nabuzení posledními výsledky,“ zmiňuje domácí výhru soupeře nad Žižkovem a především týden staré vítězství v Hradci Králové.

I proto je na místě opatrnost.

„Vždy do zápasu nastupujeme s cílem vyhrát. Určitě se ale nebudeme zlobit, pokud se z Prostějova nebudeme vracet s prázdnou a prodloužíme naši aktuální sérii neporazitelnosti,“ dodal Kučera.