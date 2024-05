Vypnu a dáme si pivko se slivovičkou. Kučera zachránil Prostějov a odjel na ryby

Ve druhé části sezony však „eskáčko“ přidalo pod vedením nového kouče dalších dvaadvacet bodů a po závěrečné výhře 2:0 na Žižkově mohli Prostějované slavit záchranu.

„Byly to těžké měsíce. Z udržení mám radost, ale už bych něco podobného nechtěl zažít,“ ulevil si po posledním kole Kučera.

Čekal jste, že se budete strachovat až do posledního kola?

Především jsem ještě ve druhé polovině ledna nečekal, že vůbec budu trénovat. Seběhlo se to strašně rychle. Když jsem na prostějovskou nabídku kývl, začal jsem o tom přemýšlet a napadlo mě, že to bude boj až do konce. To se potvrdilo, naštěstí s dobrým koncem.

Momentka ze zápasu Prostějov - Žižkov

Několikrát jste měli namále…

Není snadné přijít do klubu v polovině sezony, chvíli před startem jara. Všichni si na sebe musí zvykat, poznat se. To chvíli trvá. Výsledky tomu odpovídali. Pořád jsme se hrabali nahoru, bylo to těžké. Někdy nás zabrzdila hloupá porážka, když jsme vyhráli, bodovali naplno i soupeři. Tlak byl šílený.

Hráči to zvládli. Bylo to i díky vhodnému výběru posil?

Na tom se hodně nadřel sportovní ředitel Jirka Balcárek. Podařilo se nám přivést několik hráčů na poslední chvíli a kádr se posílil. Bylo to vidět i na střídání během zápasů. I když jsme někoho vyměnili, neznamenalo to, že bychom oslabili. Kádr byl širší a přitom kvalitní.

Vnímáte, že záchrana byla týmovým úspěchem?

Úplně každý v klubu dělal pro udržení maximum. Každý chtěl, abychom v příští sezoně hráli na novém stadionu druhou ligu. Všechno se tomuto cíli podřídilo, proto se to podařilo. Osobně musím poděkovat celému realizačního týmu v čele s Radomírem Dianem a Michalem Bártou. Přispěl úplně každý.

Neměl jste před posledním zápasem strach, že to nakonec nedopadne dobře?

Po vítězství nad Opavou jsem viděl, že tým je úplně na hraně a nemá kde brát. Do jarních zápasů dali hráči všechno a stejně neměli nic jistého. I proto jsme měli před Žižkovem pár dní volna, stejně bychom nic nenatrénovali. Pocity byly všelijaké. Ale pak přišel mistrák a kluci věděli, co mají dělat. Urvali to, jinak se to říct nedá.

Když se ohlédnete, vidíte moment, který byl z pohledu záchrany klíčový

Spíš to bylo několik mikromomentů. Jedním z nich bylo třeba nasazení Ondry Ševčíka po zranění do zápasu proti Jihlavě. Byl to jeho první zápas od přestupu z Hradce Králové, měl za sebou velký herní výpadek. A hned dal vítězný gól. Bylo to z naší strany trošku riziko, ale vyplatilo se nám. Takových okamžiků bylo víc.

Dáte si dárek za záchranu?

Odjel jsem za kamarádem na Slezskou Hartu na ryby. Na tři dny úplně vypnu. Jezdím tam opakovaně. Sedneme k vodě, nahodíme a uvidíme. Dáme si pivko a slivovičku. Něco určitě chytnu, i když ryba to možná nebude (smích).

Proč tak krátká pauza?

Od středy už budu zpátky na stadionu. Máme tam kupu práce. Měli jsme hodně hostujících hráčů, dalším končí smlouvy. Potřebujeme potvrdit přípravné zápasy, které byly předběžně domluvené. Musíme udělat všechno pro to, aby se poslední sezona neopakovala. To nesmíme dopustit.