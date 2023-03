Dvě chyby, dvě branky a druhá jarní porážka Prostějova

„Vůbec jsem nepochopil, co Daniel Bialek udělal. Měl míč na noze a pouštěl si ho někam za sebe. Takové situace musíme hrát jednoduše a nesnažit se o nějaký pěkný fotbal,“ posteskl si při první hrubce prostějovský trenér Pavel Šustr. Bialek v ní hasil vlastní chybu faulem a nařízenou penaltu proměnil Wágner.

Další minelu vyrobila domácí defenziva hned po změně stran. K propadnutému míči se dostal Zeronik a bez potíží překonal Vejmolu. „Tohle jsme nezvládli,“ přiznal Šustr.

Prostějov přitom nebyl proti vedoucímu tabulky bez šancí. V 17. minutě tečovanou střelu s námahou vyrazil příbramský brankář Melichar. Pět minut před pauzou už byl dokonce překonán, jenže ránu Schaffartzika z malého vápna zastavilo břevno. Gólem neskončil ani povedený pokus Macha v 83. minutě, který mohl utkání zdramatizovat. „Třeba střela Schaffartzika měla skončit gólem, byl tam sám. Vlastně je to stejná chyba, která se stala před příbramskou penaltou,“ poznamenal trenér Prostějova.

Po porážce jeho tým spadl na jedenáctou příčku. Na sedmou ztrácí pouhé dva body, ty jej však dělí také od předposledního místa. Reálně tak hraje o udržení, což se týká dalších devíti klubů.

„Soutěž je vzácně vyrovnaná, každý bod bude důležitý. Musíme se s tím popasovat,“ uvědomuje si Šustr, podle něhož se s tím fotbalisté musí poprat i mentálně. „Fotbal tlak přináší. Hráči to musí snášet. Sami by si jej na sebe měli vytvářet, aby podali maximální výkon. O ničem jiném to není. Jestli tomu někdo podlehne víc, tak se s tím dá samozřejmě pracovat, ale dlouhodobě takový hráč nemůže dělat vrcholový fotbal.“

Nedařilo se ani olomouckému béčku, které včera prohrálo v Karviné 0:1. Slezané se posunuli na třetí místo. O jejich výhře rozhodl po necelé hodině hry z penalty Málek. Doma zvítězili pošesté za sebou. Rezerva Sigmy je desátá.