I bez útočníků věří fotbalový Prostějov v úspěšné druholigové jaro

„Pochopitelně to není ideální. Jednoho vysokého útočníka jsme chtěli, přes veškerou snahu to nedopadlo. Klukům, které máme, věřím. Nějak si poradíme,“ komentoval nedostatek forvardů trenér Daniel Šmejkal. „Třeba Míša Šmarda by půl hodiny určitě zvládnul,“ mrkl na svého asistenta.

Během zimní pauzy v kabině počítali více ztráty. Největším oslabením byl odchod brankáře Filipa Muchy a nejlepšího střelce Filipa Žáka do ligových Teplic. Kádr opustilo devět fotbalistů. Přišlo pět hráčů, včetně ofenzivního Píchala a brankáře Vít Nemravy, hosta ze Slovácka.

„Chtěli jsme být o něco aktivnější. Některé věci nevyšly. Třeba Michael Ugwu k nás z Bohamians dorazil, po zranění několika hráčů si jej ale mateřský klub stáhl zpátky,“ připustil potíže při posilování předseda klubu František Jura.

„Hodně jsme stáli o Dominika Kříže z Plzně. I ten se musel vrátit, protože v sezoně už by šel do čtvrtého klubu, což pravidla nedovolují. O tom nevěděl ani hráčův manažer.“

Trenér prostějovských fotbalistů Daniel Šmejkal.

V průběhu přípravy musel klub kvůli koronavirové situaci zrušit soustředění v Chorvatsku, jinak ovšem převládaly pozitivní momenty. Hanáci v šesti zápasech prohráli pouze s Karvinou a remizovali s Uničovem, jinak sbírali výhry. Porazili dokonce ostravský Baník nebo Pardubice.

„Výsledky nemůžeme přeceňovat, ale potěšily. V přípravě jsme se věnovali hodně kondici a také rychlému přechodu do útoku a zakončení. Mistráky ukážou, jak se nám to podařilo,“ těší se na jarní start Šmejkal.

Hráče čeká hodně ostrý začátek na půdě Zbrojovky Brno, která vede tabulku s luxusním náskokem deseti bodů před rezervou Sparty. O další dva body zpět je Prostějov.

„Na podzim Brno sice nedominovalo, přesto sbíralo body a má velký náskok. První domácí utkání bude chtít Zbrojovka zvládnout. V předchozích letech jsme v Brně prohrávali, je čas konečně ze Srbské nějaký bod odvést,“ velí kapitán Prostějova Aleš Schuster.