Prostějovské přestupy last minute. Dorazí univerzál Schaffartzik?

V závěru přestupního termínu výrazně sáhlo vedení fotbalového Prostějova do sestavy. Na hostování odcházejí hned dva vesměs defenzivní fotbalisté. Martin Sus do brněnských Bohunic a Roman Bala do třetiligového Uničova. O Balu se přitom v minulé zimní přestávce zajímaly i kluby z nejvyšší soutěže.