Prostějovský cíl: být na špici, postup do ligy zkusit za rok

„Čeká nás hodně zajímavá sezona. Druhá liga bude mít vyšší úroveň. Už kvůli tomu, že do ní spadly hned tři kluby z nejvyšší soutěže. I proto bych byl s umístněním do pátého místa spokojený,“ prozradil prostějovské ambice předseda klubu František Jura. „Dlouhodobým cílem zůstává baráž o postup mezi elitu, optimálně v další sezoně.“

Píchal a Jurásek v Boleslavi

Z kádru po úspěšném ročníku odešlo osm hráčů. Jakub Matoušek se vrátil do Olomouce, David Jurásek a David Píchal se pokusí prosadit v Mladé Boleslavi. Tomáš Zlatohlávek se přesunul do Vlašimi, chybí řízný obránce Šimon Šmehyl, který odešel na Slovensko. Kromě Jiráčka kádr posílil Marek Hausknecht, Filip Žák (Blansko) a Vasil Kušej.



„Změn je docela hodně, ale dalo se s tím počítat. Po předchozích výkonech byl o hráče zájem. Přesto se podařilo složit kvalitní kádr, i když někteří kluci nemohli absolvovat celou přípravu. Je to daň za poslední úspěch, se kterým jsme se museli vyrovnat,“ míní sportovní ředitel 1. SK Prostějov Ladislav Dudík.



Ke změně došlo také na trenérském postu, kde Pavla Šustra vystřídal Jiří Jarošík. Bývalého kouče zlákala slovenská Senica, za úspěchem Hanáky povede někdejší hráč londýnské Chelsea, skotského Celticu Glasgow či španělské Zaragozy naposledy působící jako trenér ve slovinském Celje.

„Chtěl jsem do ambiciózního klubu, to se podařilo. Škoda, že se sestavu nepodařilo složit dříve, ještě v posledním zápase proti Rosicím (2:2) jsme zkoušeli hráče, takže to ani nebyla klasická generálka na první mistrovské utkání. Máme co zlepšovat, kondičně jsou na tom ale hráči dobře. Snaží se být aktivní a důrazní,“ uvedl Jarošík. „Začátek soutěže nás prověří. Ukáže se, jaký jsme tým. Může se stát, že to třeba výsledkově nebude ideální, to můžu pochopit. Někdy se prostě nedaří. Ale kluci musí bojovat, každý za to musí vzít. Neschovávat se a dát do každého zápasu maximum. Pak teprve může přijít nějaký výsledek,“ uvědomuje si nový trenér.

Prostějov má na začátku sezony těžký los. V 1. kole přivítá v sobotu od 17 hodin Příbram a ve třetím hostí další exligový celek z Brna. Mezitím hostuje na půdě sparťanské rezervy. „Druhá liga bude tentokrát skvělá soutěž, plná vyrovnaných týmů. Proto los není až tak důležitý. Je docela jedno, s kým začnete, zápasy budou hodně vyrovnané. Ale pravdou je, že začátek nás docela prověří,“ prohlásil Jarošík.