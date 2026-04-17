Ambice hrát o špici vystřídaly úplně jiné starosti. Kluboví představitelé či hráči před sezonou opakují: „Chceme konečně klidnou sezonu.“ Poslední tři roky totiž Hanáci bojují o záchranu téměř do posledního kola a aktuální sezona nebude výjimkou.
Není se co divit, v konkurenci mnohem movitějších celků to má menší klub z Moravy složité. I proto Prostějov loni navázal spolupráci se Spartou, odkud teď na Hané hostují dva hráči. V zimě navíc tým převzal trenér Jan Podolák, který na podzim působil jako sportovní manažer ženského A-týmu Sparty.
Jenže na velké zlepšení čekají prostějovští fanoušci marně.
Jen považte, po konci loňské sezony měli Prostějované na sestup náskok pět bodů, v sezoně 2023/24 dva body a v ročníku 2022/23 čtyři body. A aktuální situace v tabulce na klidu nepřidává.
Ve středu vpodvečer Prostějov ve vloženém kole remizoval 0:0 na hřišti Kroměříže, nováčka soutěže, který byl na podzim jasným adeptem na sestup. Jenže se zmátořil a teď je v tabulce o příčku a tři body nad čtrnáctým Prostějovem.
Patnácté místo už znamená sestup. Momentálně patří Jihlavě, před kterou se Hanáci díky zisku jednoho bodu z Kroměříže dostali. Vysočina totiž měla před středečním kolem stejný počet bodů a stále má lepší skóre než Prostějov, jenže ve středu podlehla Slavii B 0:1. Jiná pražská rezerva, Sparta B, zase ztratila vedení proti Artisu Brno a po porážce 1:3 zůstává poslední, o tři body za Prostějovem.
„Máme bod, což není ideální, ale poprvé na jaře jsme vzadu uhráli nulu, což má svoji cenu,“ konstatoval ve středu Podolák.
„Ukázalo se, že máme dobré hráče“
Prostějovskému trenérovi udělala ve středu radost alespoň zdařilá výprava fanoušků, kteří do nedaleké Kroměříže dorazili i ve všední den. „Tým to vnímá. Cítí, že za ním fanoušci stojí i v těžkých chvilkách. Uděláme maximum, abychom se jim co nejdříve odvděčili výhrou,“ slíbil Podolák.
Šanci bude mít Prostějov už v sobotu, kdy od 18.00 přivítá šesté Ústí nad Labem. To sice vyhrálo čtyřikrát v řadě, ale pozor: právě Ústí je poslední tým, který Prostějov dokázal ve druhé lize porazit, když na severu Čech zvítězil 2:1. Od té doby ovšem uplynulo už třináct (!) ligových zápasů.
Že je i přes takovou sérii Prostějov stále mimo sestupové pozice, je skoro zázrak. „Doma jsme vyhráli jen dva zápasy, v pěti případech jsme přišli o body zbytečně. Prohráli jsme s béčky Sparty a Slavie, remizovali jsme s Vlašimí a Příbramí, přestože hrála hodinu v deseti. Ty body jsme soupeřům odevzdali,“ zamýšlel se před časem nad trudnou bilancí sportovní manažer klubu Jiří Balcárek.
Herní nepohodu Prostějovu skvěle demonstroval poslední domácí zápas Eskáčka proti B-týmu Baníku. Hosté vyhráli 3:1, do vedení šli už ve druhé minutě po velmi laciné penaltě, když ve vápně zahrál rukou obránce Polášek.
„Je to několikáté utkání, kdy se proti nám kope penalta po evidentní ruce. Tak nemůžeme vstupovat do zápasů. Hráči nemají tělo pod kontrolou a přichází trest. Nás to srazí a pak se obtížně vracíme zpět,“ kroutil hlavou Podolák.
Na půdě Kroměříže udělal kvůli náročnému programu několik změn. Soutěžní debut v barvách týmu si odbyl 21letý brankář Jindřich Musil, jenž na Hané hostuje z Liberce. V základu poprvé nastoupil také další host, 18letý stoper Matyáš Poturnay, jehož Prostějovu propůjčila Sparta.
Po delší pauze způsobené problémy s vízy naskočil do základní sestavy také nigerijský útočník Aliyu Imrana, na jaře hrál teprve podruhé ostřílený 35letý stoper Martin Šindelář.
A byť Podolák po utkání uznal, že naordinoval týmu defenzivnější taktiku a že zápas nebyl pro diváky pohledný, prohlásil: „Ukázalo se, že máme dobré hráče, zápas zvládli.“
Teď jde o to, aby vybraní jeho svěřenci ukázali kvalitu znovu.
Hrozba sestupu je větší než kdy dřív.