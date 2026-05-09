Úvod přinesl góly, pak už se skóre nehnulo. Prostějov remizoval s Budějovicemi

V Prostějově padly obě branky v úvodní dvacetiminutovce. V úvodu otevřel skóre na zadní tyči hlavičkou Hranoš, v 17. minutě ale srovnal povedenou individuální akcí Vaníček.
Bývalý prvoligový hráč skóroval ve třetím kole po sobě a v této sezoně soutěže si polepšil na 10 branek.
4. Hranoš
17. Vaníček
Mikulec – Poturnay, Habusta, Šindelář, Lutonský – Fišer, Zapletal (75. Jáger) – Hranoš (75. Š. Polášek), Koudelka (C), Dziuba (87. M. Polášek) – Raab (59. Hais).
Nalezinek – Tischler (60. Hryhoruk), Rajtmajer, O. Novák, Ochoche – Alves, Hubínek – Vaníček, Skalák (C) (60. Krch), M. Cissé (46. Douděra) – Adams.
J. Musil – Kirschbaum, Matocha, Zahradníček, Sokol, Struhár, Karalić.
Borne – Wandji, Omon, Adam, Štindl.
19. Pěnička (as. trenéra), 21. Raab, 39. Zapletal, 61. Hranoš, 73. Habusta, 89. Poturnay
19. Cettl (masér), 39. O. Novák, 45+4. Papavasiliou (trenér), 77. Rajtmajer
42. Bárta (tr. brankařů)
Rozhodčí: Trska – Cichra, Pfeifer
Počet diváků: 680