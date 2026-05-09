Úvod přinesl góly, pak už se skóre nehnulo. Prostějov remizoval s Budějovicemi

Autor: ,
  20:17
Fotbalisté Prostějova ve 28. kole druhé ligy remizovali s Českými Budějovicemi 1:1. Hanáci mají na 13. místě tabulky čtyřbodový náskok před sestupovými příčkami, předposlední Sparta Praha B se ale představí až v neděli a může se soupeři přiblížit. Jihočeši už jsou od minulého kola zachráněni.

Fotbalisté Prostějova. | foto: 1. SK Prostějov

V Prostějově padly obě branky v úvodní dvacetiminutovce. V úvodu otevřel skóre na zadní tyči hlavičkou Hranoš, v 17. minutě ale srovnal povedenou individuální akcí Vaníček.

Bývalý prvoligový hráč skóroval ve třetím kole po sobě a v této sezoně soutěže si polepšil na 10 branek.

Chance Národní Liga
28. kolo 9. 5. 2026 18:00
1. SK Prostějov FK 1. SK Prostějov FK : SK Dynamo Č. Budějovice SK Dynamo Č. Budějovice 1:1 (1:1)
Góly:
4. Hranoš
Góly:
17. Vaníček
Sestavy:
Mikulec – Poturnay, Habusta, Šindelář, Lutonský – Fišer, Zapletal (75. Jáger) – Hranoš (75. Š. Polášek), Koudelka (C), Dziuba (87. M. Polášek) – Raab (59. Hais).
Sestavy:
Nalezinek – Tischler (60. Hryhoruk), Rajtmajer, O. Novák, Ochoche – Alves, Hubínek – Vaníček, Skalák (C) (60. Krch), M. Cissé (46. Douděra) – Adams.
Náhradníci:
J. Musil – Kirschbaum, Matocha, Zahradníček, Sokol, Struhár, Karalić.
Náhradníci:
Borne – Wandji, Omon, Adam, Štindl.
Žluté karty:
19. Pěnička (as. trenéra), 21. Raab, 39. Zapletal, 61. Hranoš, 73. Habusta, 89. Poturnay
Žluté karty:
19. Cettl (masér), 39. O. Novák, 45+4. Papavasiliou (trenér), 77. Rajtmajer
Červené karty:
42. Bárta (tr. brankařů)
Červené karty:

Rozhodčí: Trska – Cichra, Pfeifer

Počet diváků: 680

28. kolo

27. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka Brno 27 22 3 2 56:20 69
2. FC SILON TáborskoTáborsko 27 15 5 7 46:29 50
3. SK Artis BrnoArtis Brno 27 13 7 7 42:34 46
4. FK PříbramPříbram 27 13 5 9 29:28 44
5. Slezský FC OpavaOpava 27 11 10 6 42:28 43
6. Viagem Ústí n. L.Ústí n. L. 27 13 3 11 48:41 42
7. FC Baník Ostrava BOstrava B 27 12 5 10 42:36 41
8. FK Viktoria ŽižkovŽižkov 27 12 5 10 36:42 41
9. FC Sellier & Bellot VlašimVlašim 27 10 8 9 39:29 38
10. SK Dynamo Č. BudějoviceČ. Budějovice 28 10 4 14 29:37 34
11. SK Slavia Praha BSlavia B 27 9 5 13 36:42 32
12. SK Hanácká Slavia KroměřížKroměříž 27 9 3 15 29:40 30
13. 1. SK Prostějov FKProstějov 28 5 11 12 30:43 26
14. MFK ChrudimChrudim 27 6 8 13 32:48 26
15. AC Sparta Praha BSparta B 27 6 4 17 24:51 22
16. FC Vysočina JihlavaJihlava 27 4 8 15 26:38 20

1. : Postup, 2. - 3. : Baráž o postup, 15. - 16.: Sestup

