Prostějov na kolenou po penaltě: Bez komentáře

České Budějovice měly míč častěji na kopačkách, zakončení ovšem nebylo nijak přesvědčivé. Lídrovi soutěže pomohla situace v první polovině poločasu, kdy rozhodčí Ondřej Lerch posoudil skluz Jana Vošahlíka jako penaltový zákrok, přestože zimní posila Hanáků z Teplic odehrála nejdřív míč.

„Gratuluji soupeři ke třem bodům, utkání ale hodnotit nebudu,“ snažil se krotit své rozhořčení prostějovský trenér Oldřich Machala, který se rozčilil po zápase, kdy se podíval na záznam klíčové situace.

Sdílný nebyl ani asistent Petar Alexejevič, jenž rovněž ještě půl hodiny po závěrečném hvizdu krotil hněv. „Nechci nic říkat. Kluci dřeli, bohužel to nestačilo. Budějovice jsou opravdu silný mančaft.“

Prostějovským vadily i další verdikty Lercha. Třeba když v závěru pískl útočný faul, ještě než centr ze standardní situace dolétl do vápna Jihočechů. Odmítají však, že by jim zápas proti aspirantovi otrávil.

„Vůbec ne, podle mě tento tým patří úplně někam jinam. Pokud nám zrovna rozhodčí nepomohli, tak s tím člověk nic neudělá,“ pokrčil rameny obránce Michal Zapletal.

„Alespoň bod jsme si zasloužili. Kluci v poli dřeli. Hosté měli šance až v závěru, kdy jsme se tlačili dopředu. Ale dali gól z penalty a to na vítězství stačilo,“ posteskl si brankář Patrik Le Giang.

Domácí se proti těžkému soupeři dostávali do šancí hodně obtížně. Píležitost měl křídelník Koudelka, když zahrával přímý kop z osmnácti metrů po faulu na Vošahlíka. První střela však skončila ve zdi a dorážka nad brankou. Na konci poločasu chytil českobudějovický brankář Staněk teč hroťáka Kroupy.

„Po vedoucí brance jsme vypadli z tempa. Domácí měli víc ze hry, my špatně kombinovali, částečně i vzhledem k terénu. Zlepšili jsme se až po přestávce, kdy tým začal plnit, co jsme si v pauze řekli v kabině,“ uznal polevení českobudějovického výběru ve druhé části prvního poločasu trenér David Horejš.

Žádný festival šancí nepřišel ani po obrátce. Novákovu nebezpečnou hlavičku pokryl Le Giang, střelu střídajícího Ševčíka z otočky na druhé straně srazili obránci na roh.

„Podrželi jsme balon, byli lepší na míči, domácí jsme do žádné šance nepustili. Bylo to nesmírně těžké utkání, Prostějov prokázal velkou kvalitu, mají zkušené mužstvo a my si těch tří bodů nesmírně ceníme,“ oddechl si po utkání Horejš.

Prostějov tak po výprasku 1:4 na Žižkově čeká na jarní body, navíc v dalších kolech jede do Hradce Králové a Brna. Potřebuje už uspět. „Proti Českým Budějovicím jsme si dokázali, že můžeme favorita minimálně potrápit. V Hradci Králové máme klidně i na to, abychom tam získali tři body,“ věří Zapletal, jenž se vrátil z hostování v Líšni. „Podle mě je jen otázkou času, kdy začneme sbírat body. Máme kvalitní mančaft se zkušenými hráči, mísí se nám to s dobrými mladými kluky, kteří se chtějí zlepšovat.“