Šustr jde proti milovanému Brnu: Těší mě výkony hráčů, které jsem vedl

Dvě kola před koncem sezony se pokusí svému milovanému klubu, jenž na první Pardubice ztrácí čtyři body, zkomplikovat postupové plány.

Budete zažívat na lavičce divné pocity?

To vám ještě nemůžu říct. Abych pravdu řekl, ještě jsem nad tím vůbec nepřemýšlel, protože jsme řešili tento týden, jak jsme hráli v Jihlavě. Zbrojovku jsem viděl ve většině zápasů. Mám představu, jak asi bude hrát, znám všechny hráče i trenéra. Nebude to neznámá.

Takže je pro vás Brno čitelným soupeřem, i když se po vašem odchodu pozměnilo?

Neřekl bych čitelným. Zbrojovku sleduju, protože jsem Brňák, to je jasný. A znám i ty hráče. Takže spíš než čitelným si troufnu říct, že asi vím, jaký fotbal budou chtít proti nám.

Překvapily vás výkony některých hráčů Brna, že se tak zvedlo?

Spíš potěšily, protože zápasy teď zvládají velice dobře, dalo by se říct suverénně. Objevila se tam spousta hráčů, které jsem poznal už v mládeži, jsou to naši odchovanci, což je výborné. Strašně mě potěšily i výkony hráčů, které jsem tam měl také já - třeba Kuby Přichystala, který se fantasticky rozjel, což jsem mu strašně přál, protože to je výborný kluk. I příchody se povedly - Adrian Čermák, kterého jsem si paradoxně do týmu nevzal a trenér si ho pak vzal. Dneska je to klíčový hráč.

V Brně jste také odvedl kus práce. Zbrojovka hraje o postup, který jí jistě přejete...

...to je jednoznačné! Jsem Brňák, žiju tady a všichni bychom chtěli, aby Zbrojovka postoupila.

A teď jí budete chtít s Prostějovem postup zkomplikovat?

Samozřejmě, teď trénuju Prostějov, jsme soupeři a ode mě neuslyšíte nic jiného než, že se budu náš tým snažit připravit tak, abychom zápas zvládli - herně i výsledkově.

Postavíte nejsilnější možnou sestavu, nebo si budete chtít otestovat mladíky na příští ročník?

Ne, postavím tu nejsilnější možnou. Z několika důvodů - spousta hráčů je zraněných, takže budou hrát ti, kteří jsou momentálně nejlepší. Žádné pokusy, takzvané zkoušení určitě nebude. Postavíme ty, o kterých jsme přesvědčení, že mají teďka nejlepší formu.

Zápas by byl pikantní i pro exbrněnské hráče v prostějovském dresu. Jenže veterány Jana Poláka a Karla Kroupu trápí zranění. Jak jsou na tom?

Honza Polák je dlouhodobě zraněný, určitě nenastoupí. Karel Kroupa je po operaci menisku, je týden v tréninku, takže tam je otazník. Nejblíž do sestavy z bývalých Brňáků má Alda Schuster, který teď hraje všechny zápasy. Pašek už taky skončil, protože si natrhl sval, takže se mu už na ty tři týdny ani neprodlužovala smlouva. Z Brňáků budou na Zbrojovku nachystaní Schuster a Milan Lutonský.

Těžká zranění téměř čtyřicátníků Poláka a Kroupy předznamenají konce jejich kariér?

Strašně nerad bych mluvil za ně. Karel Kroupa s věkem už přebírá v Prostějově funkci sportovního manažera. Myslím si, že ještě má chuť hrát, ale spíš už na nižší úrovni než profesionální.

A Polák? Pokud bohatá kariéra bývalého reprezentanta neskončí na hřišti, bude to škoda.

Honza je neskutečný profík. Každý trénink i zápas to ukazoval všem klukům. Jeho přístup k fotbalu i celkově životu byl pro hráče dobrým příkladem. Ale už si něčím prošel a říkal mi, že se cítí unavený, pokopaný. Těch tréninků a zápasů bylo v jeho krásné kariéře vážně hodně. Myslím si, že pravděpodobně skončí. Ale říkám: Strašně nerad bych mluvil za něho.

Soupeři se chtějí proti bývalému borci z bundesligy víc vytáhnout, okopávají ho?

V České republice obecně není respekt vždy na té správné úrovni. Nikdo nechce, aby se mu soupeři vyhýbali, ale nějaké chování by mělo být.

Větší osobnost ve druhé lize neběhá.

Jasně.

Podle informací MF DNES by se mohl po sezoně o místo v Olomouci ucházet prostějovský záložník Jan Koudelka...

...nevím, jaké máte informace vy, já tyhle informace rozhodně nemám.

Zajímá se o něj víc klubů. Myslíte si, že má Koudelka na první ligu, kterou v osmadvaceti ještě nehrál?

Fotbalově určitě ano. Je to hráč, který je schopný pod tlakem hrát fotbal. Rozdílový hráč, který umí v utkání udělat nadstavbu, ať už je to zakončení pravou levou nohou, nebo průniková přihrávka. Prostě věci, které ho předurčují k tomu, aby první ligu hrál.

V ofenzivě je univerzální. Kde mu to sedí nejvíc?

U nás nastupuje na postu podhrotového hráče. Tam si myslím, že mu to nejvíc sedí. Aby to bylo pro něho trošku volnější.

Jak se vám zamlouvá prostějovská štace?

V Prostějově je skupina lidí kolem fotbalu, kteří ho dělají od začátku, když se postupovalo. Mají chuť, elán. Cítím, že je tam půda na to, aby se dalo celkově to prostředí posouvat dopředu - od mládeže i k A-týmu. Mě ta práce naplňuje a baví mě.

I když tuto sezonu výrazně ovlivňují bezpečnostní opatření kvůli koronaviru. Hrozí, že z druhé ligy postoupí jen vítěz a druhé ani třetí místo nebude znamenat baráž. To se vám jako Brňákovi musí příčit, viďte?

Bylo by nespravedlivé, kdyby se to nerozhodlo sportovní stránkou. Kdyby se to nedohrálo, nebo postoupil jen jeden. To by mně osobně velice vadilo a naštvalo. Věřím, že všichni udělají všechno pro to, aby se to dohrálo.