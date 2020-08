Duel proti Líšni? Pro nás Brňáky největší zápas, těší se fotbalisté Blanska

„Před zápasem bychom bod asi brali, ale vzhledem k průběhu zápasu a faktu, že v devadesáté minutě jsme vyhrávali, je škoda, že jsme to neustáli,“ mrzela remíza Adriána Kopičára, autora premiérové branky Blanska.

Tu netradiční exekutor vsítil z pokutového kopu, který v 88. minutě chladnokrevně umístil k tyči. „Šel jsem na penaltu náhodou. Specialistou je u nás Štefan Holiš, který se ale v úvodu utkání zranil. Haris Harba zase pár minut před penaltou dostal červenou,“ vysvětloval Kopičár, jak přišel na řadu. „Věřil jsem si a jsem rád, že mám gól hned v prvním zápase. Ale mrzí mě, že to není gól za tři body,“ prohodil slovenský záložník.

Zpravodajství z prvního kola druhé ligy

Blansko ztratilo výhru při posledním útoku domácích, v němž obrana nezareagovala na přenesení hry zleva doprava. „Měli jsme tam být ve větším počtu, abychom zabránili prolítnutí míče až k nabíhajícímu hráči,“ smutnil stoper Radek Buchta. Nyní už však myslí na dalšího soupeře, kterým bude v sobotu Líšeň. „Je to jednoznačně derby. Pro nás je to největší zápas, zvlášť pro nás Brňáky, kterých je tu celkem dost,“ naráží Buchta na fakt, že šestice mužů na soupisce prošla áčkem Zbrojovky.

Jako zvlášť prestižní vnímá příští utkání i blanenský kouč. „Je to určitě derby. Vždycky se tam těžko hraje, Líšeň navíc vyhrála v Třinci. Čeká nás utkání plné soubojů, tak uvidíme. Mají kvalitní hráče, na fotbal chodí hodně lidí, kteří jsou hned u lajny,“ vybavuje si Oldřich Machala ze svého předchozího angažmá v Prostějově.

Vítězství v MSFL oslavit nemohli, protože začala karanténa. Postup už ano, i když odloženě po bezmála čtyřech měsících. Daniel Přerovský (vlevo), David Štrombach i další hráči Blanska už konečně vědí, že si v příští sezoně zahrají druhou ligu.

V Líšni se bude muset obejít bez útočníka Harby, který viděl červenou kartu po strkanici se soupeřem, jehož mimo hru poslal k zemi. „Nemůže se nechat takto vyhecovat. Byla to hloupost a musíme si říct, že se to stávat nesmí. Je to také obrovská ztráta pro tým, Haris je náš klíčový hráč,“ zlobí se trenér.

Otazníky v sestavě jsou pak také obránce Ondřej Sukup, záložník Pavol Ilko a útočník Holiš. První dva se zranili ještě před utkáním v Prostějově, poslední jmenovaný v páté minutě odstoupil. „Čekáme teprve na výsledky vyšetření, snad budou brzo zpět,“ doufá Machala.