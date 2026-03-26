Pro hráče už není cesty zpět. Viníkům hrozí i vězení, líčí odborník na match fixing

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Etická komise FAČR zahájila 47 disciplinárních řízení, a to především pro podezření ze spáchání disciplinárních přečinů úplatkářství a match fixingu. Podezřelými jsou členské kluby, funkcionáři, rozhodčí i hráči.
„Nechci spekulovat, ale je zde reálný předpoklad, že vyšetřování ukáže, že je do toho zapojeno více lidí, možná i nečlenů FAČR,“ líčí Čavoj v rozhovoru pro iDNES.cz.
Když se bavíme o takzvaném match fixingu, o čem přesně je řeč?
Z hlediska manipulací zápasů jsou dvě možnosti, proč k nim dochází. První jsou vyloženě sportovní důvody. Zápasy se manipulují kvůli tomu, aby někdo vyhrál, postoupil, nesestoupil. Zástupce týmu se snaží uplatit rozhodčí, potažmo hráče soupeře, o nichž třeba ví, že by se mu to v jejich případě mohlo povést. Druhým důvodem, proč se zápasy ovlivňují, je vyloženě finanční zisk ze sázení, takzvaný match fixing. Tam může být iniciátorem kdokoli.
Někteří provinilí hráči vypověděli, že leckteré zápasy manipulovali zdarma. Jednoduše proto, že je vydírali.