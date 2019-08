Přijede Liberec! Nedáme kůži lacino, slibuje kouč Mariánských Lázní Dolejš

To místní fotbal ve své novodobé historii ještě nezažil. Pravda, od posledního postupu do divize přijíždí do Mariánských Lázní profesionální kluby, vesměs druholigové. V roce 2016 tam zavítal Baník Sokolov, v následujícím Ústí nad Labem a loni Viktoria Žižkov. Ovšem první liga je přece jen jiné kafe.



„Musíme se na to připravit, počítáme, že přijde dost lidí a trochu se s tím pereme, protože stadion na to není vůbec vybavený,“ přiznává Jaroslav Paseka, předseda FC Viktoria Mariánské Lázně. „Když přijde tisíc lidí, tak to bude až moc na ten stadion, i když by se vešlo možná i víc, ale když bude šest stovek tak to bude také dobré.“

Zvláštní zápas vyžaduje i zvláštní opatření. „Zvýšíme počet pořadatelů, ale nikoho najímat nebudeme, žádnou bezpečnostní službu. Myslím, že to nebude emotivní utkání, ale zápas spíš pro radost, pro hráče poučení a konfrontace se slušným fotbalem. Nečekáme výtržnosti,“ míní Paseka a připojuje přání. „Aby diváci měli radost z fotbalu, ať něco vidí, hezké akce a kombinace.“

Velká událost, hlavně pro hráče

Samozřejmě v první řadě to bude velká událost, hlavně pro hráče. „Určitě jsme raději, když vypadneme s Libercem než třeba s Březovou. Jsme smířeni, že asi vypadneme, ale samozřejmě nebudeme chtít prodat svoji kůži lacino. Rozdíl čtyř tříd asi bude vidět. Jde o to, že kluci si zahrají proti lize v dobré atmosféře. Bude to svátek, jde o to, aby si to lidé užili a kluci si očichali ligový fotbal,“ říká mariánskolázeňský trenér Otakar Dolejš.

Sám má ve své bohaté kariéře mnoho zážitků a zažil na vlastní kůži pár pohárových překvapení. Když trénoval v roce 1995 v Neratovicích prohráli se Spartou jen 1:2 gólem v poslední minutě prodloužení a to ještě Gabčo šel v nastavení třikrát sám na branku. A když byl v Saudské Arábii a trénoval druholigovou Abhu, hráli proti Al Ahli, což je v té oblasti fenomén, a také prohráli až v poslední minutě nastavení.

„Někdy se stane, že trpaslík toho obra pokoří, ale mám obavy, že u nás to nebude. Důvodem jsou dva zranění z posledního zápasu s Klatovy, Marek Ruda a Martin Šácha, a navíc budu hráče nabádat, aby nechodili razantně do soubojů, aby zraněných nebylo víc,“ prozrazuje Dolejš.

Vrásky mu právě dělá zdravotní stav kádru, ke dvěma dlouhodobě zraněným ztratil v posledním divizním utkání s Klatovy další dva hráče základní sestavy. Tým se soustředí hlavně na divizi.

Viktoria v prvním kole prohrála doma s Přešticemi 0:5 a následně vyhrála v Katovicích 3:0 a porazila Klatovy 1:0.

„S Přešticemi to byl nestandardní zápas. Od páté do osmé minuty jsme prohrávali 0:3, když předtím nebyla jediná šance na žádné straně. Z toho se těžko odráží, navíc od 40. minuty jsme hráli o deseti,“ vzpomíná mariánskolázeňský trenér.

„Druhý poločas jsme půlhodiny vydrželi dobře a měli i dvě šance, ale posledních patnáct minut jsem střídal, dal jsem tam loňské dorostence, aby si osahali soutěž. Víc by mi vadilo, kdybychom prohráli 0:1 gólem v poslední minutě, než toto, kdy bylo rozhodnuto do desáté minuty,“ míní.

Katovice, kam jeli další zápas, jsou nováček, navíc vyhráli první zápas venku „Byli nažhaveni a jsme rádi, že jsme tam vyhráli,“ pochvaluje si Dolejš.

Zápas s Klatovy byl pro Viktorii klíčový, jestli bude hrát na dně tabulky nebo v jejím středu. Po jeho zvládnutí trenér doufá, že když se podaří uspět ve dvou z následujících tří zápasů, že v tom středu budou.

„Jednoduché to nebylo, v každém poločase jsme ale měli tři gólové šance. Gól jsme sice dali až čtvrt hodiny před koncem, ale fotbalově jsem byl spokojen. Hráli jsme dobře, na jeden, dva doteky, jednoduchý fotbal, hodně centrů. Že jsme to neproměnili, je jiná věc. Musíme se na to soustředit, ale šancí jsme měli hodně. To je důležité. Hezký fotbal,“ vrací se Dolejš k sobotnímu vítězství.

Tentokrát to bude o něčem jiném. Ale i přes jakýkoliv konečný výsledek všichni doufají, že si hlavně užijí fotbalový svátek.