Dordič pálí, Varnsdorf sílí. Chci ukázat, že mám na první ligu, říká Srb

„Výsledek je spravedlivý, jelikož i Příbram během zápasu měla situace, kdy mohla vstřelit branku,“ hodnotil na klubovém webu Pavel Drsek, varnsdorfský trenér.

Slovan brzy vedl zásluhou parádní rány Lauka z přímého kopu. Vávra a Pilík dokázali skóre otočit ve prospěch Příbrami. „Zbytečně jsme ztráceli míče a vrátili jsme domácí do hry,“ litoval Drsek.

Jenže poslední slovo si vzal Dordič. Oslavil už čtvrtý gól ve svém třetím zápase po comebacku do Kotliny. „V létě jsem se z Bosny vrátil do Česka, přesněji do Českých Budějovic. Byl jsem na zkoušce a všechno už bylo domluvené a mířilo k podpisu smlouvy, ale v poslední den mi volali, že to padá, že přijdou jiní hráči,“ líčí Dordič.

„Pak byla možnost jít do Varnsdorfu a zkusit nastartovat zase kariéru. Řekl jsem si, že jdu do toho a ukážu všem, že mám na to hrát 1. ligu. Jednou bych si chtěl zahrát evropské poháry. Jsem strašně vděčný panu řediteli Gabrielovi a trenérům, že mě vzali,“ pronesl.

Vděční jsou i oni jemu za gólovou erupci, která Varnsdorfu svědčí. Ve třech zápasech po sobě Slovan neprohrál a posbíral sedm bodů. V neděli hostí nováčka Vyškov.