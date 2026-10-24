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Příbram v České Lípě ztratila výhru v nastavení a ve druhé lize je šestá

Autor: ,
  17:05

Momentka ze zápasu Jihlava vs. Příbram. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Příbramští fotbalisté ve 12. kole druhé ligy přišli o výhru v nastavení a na hřišti nováčka České Lípy remizovali 2:2. Středočeši nevyhráli pět z posledních šesti kol a jsou šestí.

Severočeši pod vedením chorvatského trenéra Stipeho Matiče bodovali i ve třetím zápase a patří jim 13. místo.

Domácí poslal už ve čtvrté minutě do vedení Žežulka. V rozmezí 70. až 77. minuty otočili skóre Conte a Málek, jenže ve čtvrté minutě nastavení vyrovnal střídající Šimon.

Česká Lípa doma v druholigové sezoně zvítězila v jediném z šesti utkání. Příbram v ročníku druhé nejvyšší soutěže bodovala venku i v sedmém duelu.

Chance Národní Liga
12. kolo 24. 10. 2026 14:30
FK Arsenal Česká Lípa FK Arsenal Česká Lípa : Fotbal Příbram Fotbal Příbram 2:2 (1:0)
Góly:
4. Žežulka
90+4. Šimon
Góly:
70. Conte
77. Málek
Sestavy:
R. Novák – Vostřel, Žežulka, Šuta, Haitl (80. Kljajić) – Dudl (C) – Káža (63. Schön), Matys, Havelka (53. Ondráček), L. Dufek (80. Zouhar) – Michl (63. Šimon).
Sestavy:
Melichar – Svoboda, Piško (C), Nghabo, Urbanec – Švestka, Kop (52. Tošnar) – Fila (73. Krulich), Málek, Conte (84. Vott) – T. Jedlička (84. Roušar).
Náhradníci:
Vliegen, A. Kadlec – Vlk, Slanina, Vencl.
Náhradníci:
Gergela – Faye, Doleček.
Žluté karty:
74. Šimon
Žluté karty:
7. Urbanec, 74. Málek

Rozhodčí: Žurek – Matoušek, Koranda

Počet diváků: 743

Chance Národní Liga
12. kolo 24. 10. 2026 16:30
zápas probíhá
SK Hanácká Slavia Kroměříž SK Hanácká Slavia Kroměříž : FK Viktoria Žižkov FK Viktoria Žižkov 0:1 (0:0)
Góly:
Góly:
47. Huf
Sestavy:
J. Dostál – Z. Říha, Otrísal, Hlinka (C), Čelůstka – Toman, Kulíšek, Kudela, Kříž, Koryčan – Hais.
Sestavy:
Sirotník – Reiter, Hašek, Žitný, F. Novotný – Mareš – Hönig, R. Hrubý, Batioja (C), Baafi – Huf.
Náhradníci:
Vajner – Zavadil, Žák, Dočkal, Holík, Moučka, Ovesný, Kubr, D. Polášek.
Náhradníci:
Škodoň – Prošek, Kujabi, Kaulfus, Holásek, Hubínek, Papoušek, Kosek.
Žluté karty:
Žluté karty:
31. Hašek

Rozhodčí: Berka – Vlček, Kotík

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu

12. kolo

SK Slavia Praha B vs. 1. SK Prostějov //www.idnes.cz/sport
25.10. 10:15
  • 1.80
  • 3.80
  • 3.77

13. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

12. kolo

11. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MFK KarvináKarviná 12 9 0 3 26:13 27
2. FC Vysočina JihlavaJihlava 12 7 2 3 21:12 23
3. FK Dukla PrahaDukla Praha 12 6 3 3 22:19 21
4. Viagem Ústí n. L.Ústí n. L. 12 5 4 3 20:16 19
5. FC Sellier & Bellot VlašimVlašim 12 5 3 4 20:16 18
6. Fotbal PříbramPříbram 12 4 6 2 22:20 18
7. FC Baník Ostrava BOstrava B 12 4 3 5 20:17 15
8. FC SILON TáborskoTáborsko 12 3 6 3 16:16 15
9. SK KladnoKladno 12 3 5 4 17:18 14
10. Slezský FC OpavaOpava 12 3 5 4 18:21 14
11. FK Viktoria ŽižkovŽižkov 11 4 2 5 12:19 14
12. SK Slavia Praha BSlavia B 11 3 4 4 20:19 13
13. FK Arsenal Česká LípaČeská Lípa 12 3 4 5 16:22 13
14. FK TřinecTřinec 12 2 5 5 14:21 11
15. 1. SK ProstějovProstějov 11 1 7 3 15:16 10
16. SK Hanácká Slavia KroměřížKroměříž 11 1 3 7 9:23 6

1. : Postup, 2. - 3. : Baráž o postup, 15. - 16.: Sestup

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