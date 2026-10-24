Příbram v České Lípě ztratila výhru v nastavení a ve druhé lize je šestá

Severočeši pod vedením chorvatského trenéra Stipeho Matiče bodovali i ve třetím zápase a patří jim 13. místo.
Domácí poslal už ve čtvrté minutě do vedení Žežulka. V rozmezí 70. až 77. minuty otočili skóre Conte a Málek, jenže ve čtvrté minutě nastavení vyrovnal střídající Šimon.
Česká Lípa doma v druholigové sezoně zvítězila v jediném z šesti utkání. Příbram v ročníku druhé nejvyšší soutěže bodovala venku i v sedmém duelu.
4. Žežulka
90+4. Šimon
70. Conte
77. Málek
R. Novák – Vostřel, Žežulka, Šuta, Haitl (80. Kljajić) – Dudl (C) – Káža (63. Schön), Matys, Havelka (53. Ondráček), L. Dufek (80. Zouhar) – Michl (63. Šimon).
Melichar – Svoboda, Piško (C), Nghabo, Urbanec – Švestka, Kop (52. Tošnar) – Fila (73. Krulich), Málek, Conte (84. Vott) – T. Jedlička (84. Roušar).
Vliegen, A. Kadlec – Vlk, Slanina, Vencl.
Gergela – Faye, Doleček.
74. Šimon
7. Urbanec, 74. Málek
Rozhodčí: Žurek – Matoušek, Koranda
Počet diváků: 743
47. Huf
J. Dostál – Z. Říha, Otrísal, Hlinka (C), Čelůstka – Toman, Kulíšek, Kudela, Kříž, Koryčan – Hais.
Sirotník – Reiter, Hašek, Žitný, F. Novotný – Mareš – Hönig, R. Hrubý, Batioja (C), Baafi – Huf.
Vajner – Zavadil, Žák, Dočkal, Holík, Moučka, Ovesný, Kubr, D. Polášek.
Škodoň – Prošek, Kujabi, Kaulfus, Holásek, Hubínek, Papoušek, Kosek.
31. Hašek
Rozhodčí: Berka – Vlček, Kotík