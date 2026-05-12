Příbrami se vzdálila baráž, Chrudim si výhrou pomohla v boji o udržení

Dvě kola před koncem ztrácejí Příbramští z páté pozice na třetí Artis Brno už pět bodů. Naopak Východočeši si vítězstvím značně pomohli v boji o záchranu.
V Pardubicích, kde je Chrudim v azylu kvůli rekonstrukci vlastního stadionu, směřovalo vše k bezbrankové remíze. Až v 84. minutě skóroval Bauer, na nějž vzápětí navázal další střídající hráč Jurčenko.
Chrudim zvítězila po pěti kolech a sestupovým příčkám se vzdálila na čtyřbodový rozdíl. Příbram prohrála po dvou výhrách.
84. Bauer
86. Jurčenko
Šerák – Kaulfus, David Jambor, Toml, Zachoval – Halda (88. Vientiess), Kejř (C) (71. Jurčenko) – Schön (63. Doleček), Čičovský, M. Beránek (63. Bauer) – L. Hruška (71. Huf).
Melichar – Svoboda (90+2. Bárta), Švestka (C), Nghabo, Jakub Urbanec – Kop, Málek – T. Jedlička, Vott (46. Vrána), Conte (59. Mulumba) – Apea (46. Roušar).
Frydrych – Savčuk, Rolinek, Kozojed, Diack.
Bleha – Antwi, Faye.
33. M. Beránek, 86. Jurčenko
90+3. Nghabo
Rozhodčí: Vokoun – Lakomý, Marek.
Počet diváků: 200