Příbrami se vzdálila baráž, Chrudim si výhrou pomohla v boji o udržení

Autor:
  19:50
Příbramští fotbalisté po gólech inkasovaných v závěru zápasu prohráli v dohrávce 28. kola druhé ligy na hřišti Chrudimi 0:2. Středočechům se tím výrazně vzdálilo třetí místo, které jako poslední zaručuje účast v baráži o nejvyšší soutěž.

Momentka ze zápasu FC Zbrojovka Brno - Fotbal Příbram | foto: Radim Strachoň / MFDNES + LN Profimedia.cz

Dvě kola před koncem ztrácejí Příbramští z páté pozice na třetí Artis Brno už pět bodů. Naopak Východočeši si vítězstvím značně pomohli v boji o záchranu.

V Pardubicích, kde je Chrudim v azylu kvůli rekonstrukci vlastního stadionu, směřovalo vše k bezbrankové remíze. Až v 84. minutě skóroval Bauer, na nějž vzápětí navázal další střídající hráč Jurčenko.

Chrudim zvítězila po pěti kolech a sestupovým příčkám se vzdálila na čtyřbodový rozdíl. Příbram prohrála po dvou výhrách.

Chance Národní Liga
28. kolo 12. 5. 2026 17:00
MFK Chrudim MFK Chrudim : Fotbal Příbram Fotbal Příbram 2:0 (0:0)
Góly:
84. Bauer
86. Jurčenko
Sestavy:
Šerák – Kaulfus, David Jambor, Toml, Zachoval – Halda (88. Vientiess), Kejř (C) (71. Jurčenko) – Schön (63. Doleček), Čičovský, M. Beránek (63. Bauer) – L. Hruška (71. Huf).
Melichar – Svoboda (90+2. Bárta), Švestka (C), Nghabo, Jakub Urbanec – Kop, Málek – T. Jedlička, Vott (46. Vrána), Conte (59. Mulumba) – Apea (46. Roušar).
Frydrych – Savčuk, Rolinek, Kozojed, Diack.
Náhradníci:
Bleha – Antwi, Faye.
33. M. Beránek, 86. Jurčenko
Žluté karty:
90+3. Nghabo

Rozhodčí: Vokoun – Lakomý, Marek.

Počet diváků: 200

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka Brno 28 23 3 2 57:20 72
2. FC SILON TáborskoTáborsko 28 15 5 8 47:31 50
3. SK Artis BrnoArtis Brno 28 14 7 7 44:34 49
4. Viagem Ústí n. L.Ústí n. L. 28 14 3 11 50:42 45
5. FK PříbramPříbram 28 13 5 10 29:30 44
6. Slezský FC OpavaOpava 28 11 10 7 42:30 43
7. FC Baník Ostrava BOstrava B 28 12 5 11 43:38 41
8. FK Viktoria ŽižkovŽižkov 28 12 5 11 36:45 41
9. FC Sellier & Bellot VlašimVlašim 28 10 8 10 39:30 38
10. SK Slavia Praha BSlavia B 28 10 5 13 38:43 35
11. SK Dynamo Č. BudějoviceČ. Budějovice 28 10 4 14 29:37 34
12. SK Hanácká Slavia KroměřížKroměříž 28 9 3 16 29:41 30
13. MFK ChrudimChrudim 28 7 8 13 34:48 29
14. 1. SK Prostějov FKProstějov 28 5 11 12 30:43 26
15. AC Sparta Praha BSparta B 28 7 4 17 27:51 25
16. FC Vysočina JihlavaJihlava 28 5 8 15 27:38 23

1. : Postup, 2. - 3. : Baráž o postup, 15. - 16.: Sestup

