Nechutná rvačka diváků ve fotbalovém okrese. Agresivita stoupá, štve předsedu

Petr Bílek
  11:02
Vzduchem létaly nadávky a hlavně pěsti. Fanoušci se do sebe nechutně pustili za brankou, řezali se hlava nehlava, dokonce i po pádu na zem. Rvačka mezi ligovými chuligány? Kdepak, skandální události orámovaly start nové sezony okresních soutěží v nedělním zápase severočeských Travčic a Malých Žernosek. A Janu Novotnému, šéfovi Okresního fotbalového svazu Litoměřice, už došla trpělivost: „Nenechám to jen tak, budeme nekompromisně trestat.“

Úvodní duel 8. ligy se přitom odvíjel poklidně, na hřišti se nedělo nic závadného. Hosté otočili na 2:1 díky Berešovým gólům, podle zápisu o utkání přihlížela stovka diváků. A několik z nich se do sebe pustilo.

Lítaly facky, pěsti, bylo to za hranou. Prali se jak dobytkové,“ mluvil Novotný bez skrupulí. Viděl záběry ze zápasu, video odmítl zveřejnit, redakce iDNES.cz jej však získala. Všechno začalo šarvátkou dvou mužů, pak se přidali další a už se to mlelo. Situaci mezi prvními zkoušel uklidňovat i jeden z brankářů.

Vítejte v džungli! Hráč v okrese nadávkami rozplakal rozhodčího, nedohrálo se

V zápise není identifikovaná žádná osoba, disciplinární řízení zahájíme s oběma kluby, pozveme si je, budeme je vyslýchat,“ prozradil Novotný další postup. „Kontaktoval mě zástupce hostů, že nechtějí, aby to odskákal jejich oddíl. Jenže každý klub je v souladu s předpisy FAČR odpovědný za své fanoušky.“

Podle předsedy litoměřického okresu se jako první prali dva příznivci, jejichž spor se táhne už od loňské sezony. „Nebudu říkat vyřizování účtů, ale jistá nevraživost mezi nimi je,“ zjistil. Možná hrál roli i alkohol.

Sokol Malé Žernoseky se k incidentu vyjádřil na sociálních sítích: „Důrazně se vyhraňujeme k nedůstojnému chování diváků, respektive dvou jednotlivců domácích a hostů. Chceme na fotbale kultivované fotbalové prostředí a fanoušky, kteří podporují svůj tým slušně a s respektem. Děkujeme hráčům obou týmů i rozhodčím za uklidnění situace.“

Výsledek zápasu Travčice - Sokol Malé Žernoseky.
Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Litoměřice, předseda Jan Novotný druhý zprava.
Jan Novotný, předseda Okresního fotbalového svazu Litoměřice.
Jan Novotný, předseda Okresního fotbalového svazu Litoměřice.
5 fotografií

O incidentu informoval Novotný také na facebookové stránce okresního svazu. Ne proto, aby rozklíčoval míru zavinění toho či onoho. „Tato informace nemá sloužit k tomu, aby se zde řešilo, kdo co udělal. Jejím smyslem je poukázat na to, že my všichni musíme společně pracovat na tom, aby se podobné věci v našem regionu vůbec neděly,“ zdvihl prst.

Podle Novotného agresivita v nižších patrech fotbalové pyramidy stoupá. „V našem okresu se až na výjimky tyto věci moc neděly. Jsme vnímáni tak, že jsme přísní, že držíme tyto nešvary zkrátka díky vysokým trestům. Čekám, že postih bude tentokrát na maximálních hranicích. Bohužel už ani maximální tresty někdy nepomáhají,“ posteskl si.

Okresní přebor? Sbohem! Po přejmenování má Česko 150 tisíc ligových fotbalistů

Podle něj podobné události poškozují dlouhodobou práci klubů, trenérů, hráčů i funkcionářů. „Takové věci nechceme vidět. Zaráží mě, že se rvou před dětmi, malými fotbalisty, které přitom máme rozvíjet do budoucího života, nejen do toho sportovního,“ zaskočilo jej. „Fotbal má být radost, férová soutěž a místo, kam se lidé chodí bavit – nikoliv ventilovat agresi.“

Litoměřický předseda si myslí, že fotbal je odrazem společnosti. „A ta je v současnosti rozvrácená. Nebudu říkat politikou nebo médii, ale asi hlavně velkou svobodou, kterou si každý vysvětluje po svém. Myslí si, že si může dovolit cokoli.“

Výtržnosti z Travčic bude řešit svazová disciplinární komise. Novotný uvažuje o povinném natáčení zápasů, což by mimo jiné mohlo pomoct bezpečnosti.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Udinese vs. HellasFotbal - 1. kolo - 25. 8. 2025:Udinese vs. Hellas //www.idnes.cz/sport
25. 8. 18:30
  • 1.89
  • 3.42
  • 4.85
Bilbao vs. Rayo VallecanoFotbal - 2. kolo - 25. 8. 2025:Bilbao vs. Rayo Vallecano //www.idnes.cz/sport
25. 8. 19:30
  • 1.69
  • 3.78
  • 5.70
Inter vs. TurínFotbal - 1. kolo - 25. 8. 2025:Inter vs. Turín //www.idnes.cz/sport
25. 8. 20:45
  • 1.38
  • 5.04
  • 8.20
Newcastle vs. LiverpoolFotbal - 2. kolo - 25. 8. 2025:Newcastle vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
25. 8. 21:00
  • 3.07
  • 3.87
  • 2.25
Sevilla vs. GetafeFotbal - 2. kolo - 25. 8. 2025:Sevilla vs. Getafe //www.idnes.cz/sport
25. 8. 21:30
  • 2.17
  • 3.13
  • 4.02
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Sparta - Dukla 3:2, domácí měli s outsiderem problémy, hrdinou Uchenna

Sparťanští fotbalisté nakonec zvládli malé pražské derby s Duklou a po vítězství 3:2 v 6. kole se vrací na čelo tabulky o dva body před Slavii. Hrdinou zápasu byl dvougólový Uchenna, jenž nejprve...

Sparta - Riga FC 2:0, výhra po vytrvalé převaze, druhý gól padl až v samém závěru

Sparťanští fotbalisté jsou blízko účasti v Konferenční lize. V úvodním utkání závěrečného předkola porazili Riga FC 2:0, když se v první půli prosadil hlavou Kuchta a v samém závěru duelu Rrahmani....

Liberec - Sparta 0:2, oslabeného soupeře dorazil Birmančevič. Hosté jdou do čela

Sparťanští fotbalisté vyhráli i sedmý soutěžní zápas v řadě. V pátém ligovém kole zvítězili v Liberci 2:0, díky čemuž vedou tabulku s dvoubodovým náskokem na Slavii. Premiérový gól po návratu do...

Fotbalové přestupy ONLINE: Krasniqi je blízko odchodu, potvrdil kouč Priske

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

Krejčí je nejdražší český obránce historie. Proč právě on? Třeba díky načasování

Tohle tu ještě nebylo! A kdo ví, jestli ještě někdy bude. Český fotbalový obránce stojí přes 850 milionů korun. A brzy si zahraje rovnou Premier League. Bombastický přestup Ladislava Krejčího se...

Frťala o strádání teplických útočníků. Nemají servis, chybí odvaha i dravost

Bez gólů to nepůjde. I když fotbalové Teplice přes léto posilovaly hlavně ofenzivu, na výsledcích to zatím vidět není. Z útočníků od začátku sezony jednou skóroval pouze Matěj Pulkrab, ostatní...

25. srpna 2025  10:53

NEJ Z LIGY: Rakušan přerušil bídnou sérii Dukly, specialista Tanko a strach o Spáčila

Dlouhých čtyřiatřicet let se na Spartě neprosadil žádný hráč Dukly. Prolomil to až dvaadvacetiletý talent z Rakouska. Domácí však zaváhání nedovolili a po obratu na 3:2 se udrželi v čele tabulky....

25. srpna 2025  10:04

Bojový pokřik, brankářka kaskadér i Priskeho kolečko. Reportáž ze zápasu fotbalistek

„Tome, můžu trochu zesílit hudbu?“ ptá se Eliška Hrubá. Kondiční kouč týmu Tomáš Železný s úsměvem přikývne. „Když mě uslyšíte, tak jo,“ potvrdí klidným hlasem.

25. srpna 2025  9:38

Preciadův zákrok? Jasná červená, hodnotili experti. Rozhodčí obhajoval žlutou kartu

Chtěl tradičně technicky vyniknout, jenže tentokrát se přepočítal. Když sparťanský fotbalista Ángelo Preciado ještě za stavu 1:2 zkusil procpat míč podrážkou mezi nohama Samuela Isifeho z Dukly,...

25. srpna 2025  9:28

Trapas u rozhovoru. Reportérka se spletla, kapitán po debaklu dostal otázku na výhru

Fotbalová bundesliga o víkendu odstartovala úvodním kolem. A také jedním trapasem. Přímo v živém vysílání televize Sky Sports, které na rozhovor přišel Marco Friedl. Brémský kapitán po závěrečném...

25. srpna 2025  9:17

Olomouc? Hodně běhá, málo střílí. Byli jsme sterilní, uznal Janotka po Hradci

Už před sezonou hlásil sportovní manažer fotbalové Sigmy Ladislav Minář: „Budeme přepínat z evropských pohárů na ligu a na rovinu – na to nejsme vůbec zvyklí.“ Někdejší dlouholetý předseda...

25. srpna 2025  9:15

Se zraněnými to není dobré, přiznal Priske. Duklu pochválil, pak mluvil i o synovi

Během zápasu neřešil jen nepříznivý stav, ale také další zraněné hráče. Jen v neděli večer ztratila Sparta další tři: stopera Ševínského, beka Kadeřábka a záložníka Kofoda. „Stále je příliš brzy na...

25. srpna 2025  7:24

Na tohle jsem čekal, zářil Uchenna po dvou gólech. A doufá: Snad mě nevyjdou draze!

Gólovou oslavu zvolil podobnou jako třeba reprezentační útočník Patrik Schick: zvedl ruce a ukázal vyrýsované svaly. „Mělo to znázornit lví mentalitu, která je mi blízká,“ vysvětlil s úsměvem...

24. srpna 2025  23:45

Fotbalové přestupy ONLINE: Krasniqi je blízko odchodu, potvrdil kouč Priske

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

24. srpna 2025  23:19

Sparta - Dukla 3:2, domácí měli s outsiderem problémy, hrdinou Uchenna

Sparťanští fotbalisté nakonec zvládli malé pražské derby s Duklou a po vítězství 3:2 v 6. kole se vrací na čelo tabulky o dva body před Slavii. Hrdinou zápasu byl dvougólový Uchenna, jenž nejprve...

24. srpna 2025  21:35,  aktualizováno  22:24

Nejvyšší čas odejít? Krejčí s Gironou utrpěl ve Villarealu pětigólový výprask

Fotbalisté Girony s Ladislavem Krejčím ve 2. kole španělské ligy utrpěli na hřišti Villarrealu drtivou porážku 0:5. Hattrickem se blýskl kanadský útočník Tajon Buchanan. Real Madrid i díky dvěma...

24. srpna 2025  22:14

Ostravané okopírovali Otepkovu fintu. Jenže tentokrát jí chyběl gól, mrzí Frýdka

Poté, co v první půli marně dobývali branku Slovácka, fotbalisté Baníku udeřili ze vzduchu. Po centru Frýdka přesně hlavičkoval Almási, po rohu Plavšiče poté i Prekop. Ostravští v 6. ligovém kole...

24. srpna 2025  21:33

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.