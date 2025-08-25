Nechutná rvačka diváků ve fotbalovém okrese. Agresivita stoupá, štve předsedu

Úvodní duel 8. ligy se přitom odvíjel poklidně, na hřišti se nedělo nic závadného. Hosté otočili na 2:1 díky Berešovým gólům, podle zápisu o utkání přihlížela stovka diváků. A několik z nich se do sebe pustilo.
„Lítaly facky, pěsti, bylo to za hranou. Prali se jak dobytkové,“ mluvil Novotný bez skrupulí. Viděl záběry ze zápasu, video odmítl zveřejnit, redakce iDNES.cz jej však získala. Všechno začalo šarvátkou dvou mužů, pak se přidali další a už se to mlelo. Situaci mezi prvními zkoušel uklidňovat i jeden z brankářů.
|
Vítejte v džungli! Hráč v okrese nadávkami rozplakal rozhodčího, nedohrálo se
„V zápise není identifikovaná žádná osoba, disciplinární řízení zahájíme s oběma kluby, pozveme si je, budeme je vyslýchat,“ prozradil Novotný další postup. „Kontaktoval mě zástupce hostů, že nechtějí, aby to odskákal jejich oddíl. Jenže každý klub je v souladu s předpisy FAČR odpovědný za své fanoušky.“
Podle předsedy litoměřického okresu se jako první prali dva příznivci, jejichž spor se táhne už od loňské sezony. „Nebudu říkat vyřizování účtů, ale jistá nevraživost mezi nimi je,“ zjistil. Možná hrál roli i alkohol.
Sokol Malé Žernoseky se k incidentu vyjádřil na sociálních sítích: „Důrazně se vyhraňujeme k nedůstojnému chování diváků, respektive dvou jednotlivců domácích a hostů. Chceme na fotbale kultivované fotbalové prostředí a fanoušky, kteří podporují svůj tým slušně a s respektem. Děkujeme hráčům obou týmů i rozhodčím za uklidnění situace.“
O incidentu informoval Novotný také na facebookové stránce okresního svazu. Ne proto, aby rozklíčoval míru zavinění toho či onoho. „Tato informace nemá sloužit k tomu, aby se zde řešilo, kdo co udělal. Jejím smyslem je poukázat na to, že my všichni musíme společně pracovat na tom, aby se podobné věci v našem regionu vůbec neděly,“ zdvihl prst.
Podle Novotného agresivita v nižších patrech fotbalové pyramidy stoupá. „V našem okresu se až na výjimky tyto věci moc neděly. Jsme vnímáni tak, že jsme přísní, že držíme tyto nešvary zkrátka díky vysokým trestům. Čekám, že postih bude tentokrát na maximálních hranicích. Bohužel už ani maximální tresty někdy nepomáhají,“ posteskl si.
|
Okresní přebor? Sbohem! Po přejmenování má Česko 150 tisíc ligových fotbalistů
Podle něj podobné události poškozují dlouhodobou práci klubů, trenérů, hráčů i funkcionářů. „Takové věci nechceme vidět. Zaráží mě, že se rvou před dětmi, malými fotbalisty, které přitom máme rozvíjet do budoucího života, nejen do toho sportovního,“ zaskočilo jej. „Fotbal má být radost, férová soutěž a místo, kam se lidé chodí bavit – nikoliv ventilovat agresi.“
Litoměřický předseda si myslí, že fotbal je odrazem společnosti. „A ta je v současnosti rozvrácená. Nebudu říkat politikou nebo médii, ale asi hlavně velkou svobodou, kterou si každý vysvětluje po svém. Myslí si, že si může dovolit cokoli.“
Výtržnosti z Travčic bude řešit svazová disciplinární komise. Novotný uvažuje o povinném natáčení zápasů, což by mimo jiné mohlo pomoct bezpečnosti.