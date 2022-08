Pětigólový Černý? Víme o jeho kvalitách, chválí si v Přešticích střelce

„Moc dobře jsme o Danovo kvalitách věděli a moc dobře ho známe. Proto jsme ho sem chtěli,“ chválil po utkání třetího kola přeštický trenér Stanislav Purkart.

Jeho svěřenci jako nováček soutěže poskočili na třetí příčku.

Jste se vstupem do sezony spokojený?

Premiérovou sezonu v České fotbalové lize si užíváme. Dlouho jsme se na ni těšili, tři roky nám z důvodu covidových nepříjemností nebylo přáno. Jsem rád, že nám teď vyšel i vstup do soutěže. Ve všech zápasech jsme hráli podle našich představ. Dvakrát jsme vyhráli, jen v Králově Dvoře jsme neměli štěstí. Zatím můžeme být spokojení.

I přes vytrvalý déšť dorazily na stadion dvě stovky diváků. Láká vyšší soutěž v Přešticích víc lidí?

Přiznávám, že jsme mile překvapeni. Třetí liga u nás táhne. Čekali jsme fanoušky především v úvodním kole utkání proti Motorletu. Ale i proti Písku, kdy bylo opravdu hrozné počasí, lidi dorazili a fandili. Za dva týdny v září nás čeká derby s Domažlicemi, věřím, že přijde ještě víc lidí. Jsme jim velice vděční, vytváří nám skvělou kulisu.

Jak hodnotíte úvodní tři kola a vaše výkony?

Je to slušný úvod, ale mohl být ještě lepší. I když v prvním zápase jsme měli štěstí, Marek Vohrna rozhodoval o našem vítězství až ve druhé nastavené minutě. To nám pro změnu chybělo ve druhém kole v Králově Dvoru. Měli jsme spoustu šancí, ale nedokázali je proměňovat. Chuť jsme si zase spravili nyní proti Písku, hráči podali špičkový výkon a z něj ještě vyčnívá pětigólový Dan Černý.

Po příchodu z Domažlic Černý ožil, se šesti góly je na čele tabulky kanonýrů celé soutěže.

My jsme o Danovo kvalitách moc dobře věděli. Známe ho. V Domažlicích tolik prostoru nedostával, u nás ho má. On sám naši nabídku rád přijal a zatím určitě splňuje to, co jsme od něj čekali.

Jedinou kaňkou byla červená karta pro gólmana Švihoříka v závěru utkání. Byla zbytečná?

Pro mě je kaňkou i druhý obdržený gól, ten byl naprosto zbytečný. Co se týče červené karty, to se někdy stane. Přišel dlouhý míč za obranu, Honza si myslel, že tam bude první. Bohužel nebyl, poté instinktivně mimo vápno sáhl po balonu a bylo to. Jasná červená.

Příští víkend míříte do Hostouně, v sobotu 3. září dorazí do Přeštic Domažlice. Těšíte se už na atraktivní derby?

Já to takhle neberu. Pro mě to bude zápas s kandidátem na postup. Domažlice mají velice silný tým, jsou první. Pro hráče a fanoušky to ale samozřejmě derby bude. Věřím, že bude plný stadion. A my budeme chtít předvést našim fanouškům nejlepší výkon a pokusíme se Domažlice porazit.