Přeštice zametly v ČFL s domažlickou Jiskrou, ale B-tým končí v I. A třídě

Nováček z Přeštic smetl lídra tabulky jasně 5:1. Hattrickem se blýskl útočník Černý, který před sezonou přišel právě z Chodska. „Trochu mě motivovalo, že kluci z Domažlic minule na tiskovce říkali, že jim góly nedám. Chtěl jsem ukázat, že to umím,“ usmíval se po utkání spokojený Daniel Černý.

Už v první půli se prosadil dvakrát. Nejprve nohou uklidil zblízka do sítě centr z levé strany, pak hlavou překonal gólmana podruhé. Hned po pauze završil hattrick a Přeštice už derby v klidu kontrolovaly. Jednu branku si za tým z jihu Plzeňska připsal také Zeman.

„Je to pro nás obrovský a nečekaný úspěch, Domažlice mají zkušené mužstvo. I my máme v týmu pár ostřílených kluků, ale jsme pořád nováčkem, zvykáme si. Byl to povedený výkon, kluci se drželi toho, co jsme si v kabině řekli,“ chválil přestický trenér Stanislav Purkart.

Naopak Jiskra poprvé v sezoně ztratila body. „Výhra domácích je zasloužená, my jsme k tomu špatně přistoupili. Moc nám chyběl Dvořák, v ofenzivě jsme nic nepředvedli. Neprosadil se ani Mužík, jehož dobře pohlídal Hradecký. Přeštice na nás byly dobře připravené, chyběla mi tam i větší bojovnost,“ zlobil se kouč Domažlic Pavel Vaigl.

Víkend však přinesl i další pokračování sporů v přeštickém klubu. Kauza mezi TJ Přeštice a Radkem Kozákem, šéfem společnosti Robstav, která je generálním sponzorem a zároveň dle uzavřené smlouvy mezi oběma subjekty až do roku 2024 i držitelem licencí na oba dospělé týmy, má první rozuzlení.

Stávkující B-tým bude kvůli třetí kontumaci vyřazený z I. A třídy, včera totiž nenastoupil k utkání v Horšovském Týně. „Přeštice B jsou automaticky vyloučeny ze soutěže. Klub může dostat za každou kontumaci pokutu 10 tisíc korun, za vyloučení ze soutěže dalších 30 tisíc. Na chod A-týmu v ČFL to vliv nemá, neboť béčko sezonu zahájilo. Jeho vyloučení se bude počítat jako porážka v každém dalším kole,“ upřesnil Pavel Štverák, předseda STK krajského fotbalového svazu.

Připomeňme, že v minulém kole zástupci Robstavu narychlo sehnali amatérské hráče, kteří ostudně prohráli s Chlumčany 0:27. Pokusy o smír se zdají být marné. TJ Přeštice už navíc zapsala „nový“ B-tým do nejnižší III. třídy, ten v neděli vyhrál v prvním kole na hřišti Merklína B 16:0...