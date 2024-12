Náš bizár by v USA nepohoršoval. Ústí jednou bude v první lize, říká Kubáň

Říkají o vás, že jste cirkusáci, kolotočáři. Co se vám líbí víc?

Možná kolotočáři. (úsměv) Ono se to týká hlavně ortodoxních fanoušků pokročilejšího věku, kteří fotbal exaktně považují za něco víc, než je. Podle nás je to lidová zábava, často podporovaná z veřejných rozpočtů. Je to prostě chléb a hry a my k tomu tak přistupujeme, má to být všelidová zábava. Nejen pro odborníky a fotbalové fanatiky, ale pro celou rodinu, aby si v tom něco našla maminka, babička, děcko. Proto používáme showbyznysové prvky. Jsme první v republice, ale třeba v USA by to nikoho moc nepohoršovalo.

Marketing jede podle plánu?

Ta bizarní a šokující složka funguje, s marketingovým ředitelem Matějem Svojšem to řídíme z Prahy a úkolujeme náš minitým, který se zvětšuje. Co nám zatím dostatečně nefunguje, je fotbalový obsah a prezentace okolo fotbalu, kde narážíme na personální problémy. Došlo k několika změnám a věřím, že od jara to bude vyváženější, víc o fotbale, i když ten zajímá lidi méně než bizár. Je důležité experimentovat jednoduchou metodou pokus omyl. Používat, co funguje, a zavrhnout, co nefunguje.