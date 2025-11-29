Zároveň ale nic prodávat nechce, protože „fotbalové kluby začínají být nedostatkové zboží, neboť prostředí je významně čistší než dříve. Budeme čekat na sezonu, kdy by bylo vhodné postoupit.“
Ústí nad Labem se vrátilo na mapu profesionálních soutěží, druholigový podzim začalo snově čtyřmi výhrami v řadě a skončilo hororově klystýrem 2:7 ve Vlašimi. Resumé? 9. místo, 21 bodů a houfy sledujících díky marketingu, který v Česku nemá obdoby. Zlatým hřebem byla neplánovaná telenovela kolem nových, prý nejhezčích dresů na světě.
Byla kampaň přesně ve stylu devadesátkových podnikatelů? Vy jste si toto období oblíbil.
Myslím, že se to moc zveličuje. Já mám na devadesátkách rád, že práce a svoboda byly tehdy hlavní hodnoty, což dnes nejsou. Nedá se říct, že bych obdivoval devadesátkové podnikatele. Ale ani nevím, jestli to byli mafiáni, můj táta tenkrát taky podnikal a byl normální.
Letos máme vyprojektováno, že Viagem bude muset do ústeckého klubu zaplatit sedm osm milionů korun. Tedy méně než ve třetí lize.
Přemysl Kubáň
Jak vás dresy bavily? Dávali jste na ně různé hlášky.
Hodně. Vzniklo to polonáhodou, že nám Macron nestihl dodat nové. Nebýt toho, hrajeme v nich, takhle z toho byla kampaň. Stačí mít otevřené oči, vždy se stane něco, na čem můžete postavit vtípek. Jen jsme zvrtali vrtulník, který nové dresy přinesl na hřiště. Škoda, jinak by to byla mezinárodní kauza.
Co se stalo?
Z uměleckého hlediska proběhla naše filmová scénka dobře, ale selhali naši střihači a kameramani, nenavázali včas, čímž se to zabilo. To se stane i v lepších marketingových odděleních. S minimální personální kapacitou jsme odvedli, co jsme mohli. Přes zimu tým posílíme a v lednu odstartujeme velkou kauzu. Chystáme několik marketingových projektů, lidi o nás uslyší.
K marketingu se vrátíme, ale jak hodnotíte podzim fotbalově?
Vsadili jsme na postupový kádr a měli jsme krátkou přípravu, takže mít o tři body navíc, budu spokojený. Po prvních čtyřech výhrách jsme byli v euforii, možná díky losu i troše štěstí. Ve druhé polovině podzimu se nám na to výsledkově nepodařilo navázat, získali jsme jen devět bodů z posledních 12 zápasů. Nevyužili jsme příležitost držet se výš a v komfortnější situaci. Ale ani 21 bodů není tragédie.
Ústí: pokuta 100 tisíc, konec Červenky, let do Afriky. Tmavého Messiho kouč nečeká
Nečekali jste víc?
Neměli jsme velké oči, jsme realisté. Já osobně cíloval na 5. až 8. místo. Nemáme tým, který by měl hrát baráž. Po čtyřech zápasech jsme byli nahoře, ale věděli jsme, že to nemůže vydržet. Pak přišly ztráty plus ostuda na konci.
Herní projev se vám líbil?
Ano, byl to typický rukopis našeho trenéra Sváti Habance, kdy hodně útočíme, vzadu jsou pak okna, tomu nasvědčuje skóre 30:30. Za nikým jsme nezaostávali.
Jak jste kousal fiasko 2:7?
Ani jsem nešel do šatny, nechtěl jsem to v emocích dělat ještě horší. A já ani svoje emoce takhle neventiluji. Pokutu jsem udělil proto, že se mi nelíbil přístup v utkání. Ne proto, že jsme cílovali nahoru a tento zápas nám to zkazil, jak jsem poslouchal ty nesmysly v Kudy běží zajíc. Myslím, že se má hrát naplno, a chci, aby to bylo v DNA klubu.
Stotisícová pokuta pro mužstvo a realizační tým už je stržená?
Bude se dělit, stejně jako prémie. Můžeme tomu říkat minusová prémie. Momentálně je v platnosti, ale může se změnit podle přístupu k jaru a podle výsledků.
Ovlivnily tým zdravotní potíže trenéra Svatopluka Habance?
Kdyby byl na lavičce ve Vlašimi, možná by na tu ostudu nedošlo. Ale myslím, že tréninkový proces našeho týmu to dramaticky neovlivnilo ani nepoznamenalo.
Habance lákalo do ligy Slovácko, museli jste o něj bojovat?
Nemuseli. Sváťa mi volal sám, že má zájem zůstat v Ústí. Na druhou stranu má platnou smlouvu. Pokud by ho Slovácko chtělo, muselo by se domluvit se mnou, což asi není úplně jednoduchá disciplína. Jsem za Sváťu rád, umí kabinu, v Ústí měl v minulosti výsledky. Podstupujeme určité novoty v rámci koncepce. Budou se hrát rozvojoví hráči, bude se pracovat podle datové analýzy. I v tomto systému Sváťa najde své uplatnění.
Jak se změní kádr?
Mají vytipované hráče, konkrétní nebudu. Postupně budeme omlazovat kádr při zachování kvality. Nemůžu vyloučit, že přivedeme hvězdu, ale zároveň k tomu teď nevidím relevantní důvod.
Co čekáte od návštěvy akademií v Nigérii, která čeká vašeho asistenta trenéra Vladimíra Bekera?
Nigérie je jen jedna z možností. Potřebujeme se dívat do zahraničí, analyzovat si trhy, což je správný postup. Nigérie je test, seznámení, jedna z variant, ne jediná. Další jmenovat nebudu. Jsme v procesu, že dáváme dohromady celé skautingové oddělení, budu muset řešit post sportovního ředitele. S některými lidmi o tom vedu debaty. Jsem na tom mentálně tak, že pozici raději nechám prázdnou, než abych ji obsadil nesprávným člověkem. Musí být naprosto v souladu s koncepcí, kterou jsem vytyčil.
Jako z Hollywoodu. Vrtulník přistál na hřišti a Ústí dostalo „potetované" dresy
Jaký byl návrat Ústí do profesionálních soutěží?
Já se toho předtím neúčastnil, pro mě je to novinka. Druholigová sezona je zábavnější než ve třetí lize. Hrajete proti lepším soupeřům, je to více sledované a velmi vyrovnané. Každý zápas je napínavý, ne jako loni. Vyloženě mě to baví! Návštěvnost se zase posunula, přispěla k tomu první kola, kdy se dařilo a bylo hezké počasí. Lidi v Ústí si to užívají. Klub je velmi sledovaný na sociálních sítích. Kolem a kolem, jdeme správným směrem. V klubu teď pracujeme na věcech, které nejsou tolik vidět, posilujeme i sekretariát, musíme mít víc lidí na sponzory, řešíme mládež, infrastrukturu, marketingové oddělení.
Finančně vám to vychází proti třetí lize jak?
Je víc nákladů, ale i víc příjmů. My jako Viagem klub samozřejmě pořád dotujeme, ale teď o něco míň než loni, když jsme hráli o první místo a museli jsme poskládat postupový kádr. Navíc nebyly žádné příjmy. Teď budou investice do skautingu, které do toho ani nepočítám, v souvislosti s tím do kádru. S investičním rozpočtem bude nakonec částka vyšší než ve třetí lize.
Kolik letos do klubu vložíte?
Máme vyprojektováno sedm osm milionů korun, to bude muset zaplatit Viagem. Loni to bylo 12 milionů. Máme posílený realizační tým, skauting, víc hráčů pod smlouvami, podepsali jsme i dost mladých. Probíhají investice, které se třeba v budoucnost zhodnotí.
Už teď jste do klubu investoval přes 25 milionů, nelitujete?
Klub má teď výrazně vyšší hodnotu. Stál mě čtyři miliony, kdybych ho prodával, dostanu peníze zpět a ještě mi možná zbude na kafe. Určitě těch investic nelituju, musí tomu předcházet nějaké výsledky firmy a ty tam zatím byly každou sezonu, do fotbalu rozpouštím určité procento z jejího zisku.
Ať klidně do českého fotbalu přijde dalších pět miliardářů. Ukazuje se, že produkt je zdravý.
Přemysl Kubáň
Fotbalové kluby si postupně rozebírají miliardáři, nebude to brzy nedostatkové zboží?
Už to začíná být nedostatkové zboží. Vnímám to pozitivně, fotbalu to prospěje, byť my, co v tom jsme, to máme těžší. Ale mě vždy bavilo soutěžit s těmi nejlepšími, nemám s tím problém. Ať klidně přijde dalších pět miliardářů. Je to dobře, ukazuje se, že ten produkt je zdravý, a věřím, že se bude dál zlepšovat.
Fotbal býval prorostlý korupcí, vy jste na ni nenarazil?
Pokud budu mluvit o druhé lize, tak myslím, že to je úplně v pořádku. Nechci nic zakřiknout, ale neviděl jsem tam žádný problém. Fotbalové prostředí je významně čistší, neříkám úplně, to asi nebude nikdy, ale je to určitě lepší. Majitelé si uvědomují, že do toho mohou významně víc zasahovat, a to je nedemotivuje kluby vlastnit.
Ani z doslechu se k vám o korupci nic nedostalo?
Ve fotbale se toho napovídá moc, je hodně drbů, ale to se týká úplně všeho. Nemůžete všemu věřit.
Když jste klub přebíral, říkal jste, že nerozumíte fotbalu. Mění se to?
Z ekonomické stránky tomu rozumím velice dobře a myslím, že i z koncepční stránky vím, co dělat. Jde o to, abych se personálně neseknul třeba v pozici sportovního ředitele a správně nakonfiguroval tým, aby byl úspěšný. Z odborné stránky tomu rozumět nepotřebuju, ale žvatlat o fotbale umím. Když budu potřebovat rozebírat, kdo jak hrál, zvládnu to jako ostatní lidé, co chodí do podcastů. Nebudu mluvit hůř.
Jak vás berou soupeři, majitelé, manažeři? Jako atrakci, nebo jako vážného soupeře?
Musí hrát s námi o body, my jsme je až na poslední zápas nikomu zadarmo neodevzdali. Jsme standardní druholigový klub. Já mám mezi některými z majitelů kamarády, zatím jsem se nesetkal s negativními reakcemi. Vztahy jsou v pořádku.
Jaká je druhá liga jako produkt?
Myslím, že je zajímavá. Celý marketing LFA by si zasloužil významně pozvednout, to je můj názor. Jinak záleží na klubech, jakou se vydají marketingovou cestou. Kde nejsou spokojení s návštěvami, měli by se nad tím zamyslet. Pak jsou tady dva brněnské kluby, které hodně zatraktivňují soutěž, nebo Táborsko, jemuž se daří. Opava má výborné výsledky, tam to jsou pokaždé vynikající zápasy se skvělou atmosférou. Druhá liga se zlepšuje. Lidi by mohli na stadiony chodit, je na co se dívat.
Co vaše ambice? Na baráž o první ligu útočit nebudete?
Letos chceme hrát o 5. až 8. místo, o baráž vůbec. Chceme hrát v klidu, ale to neznamená, že můžeme dát nohy na stůl jako ve Vlašimi. Hrát obezřetně, postupně by se kádr měl začít proměňovat a budeme čekat na sezonu, kdy by bylo vhodné řešit postup. Především jsme zahájili přípravy stadionu na první ligu a tohle musíme vyřešit, až pak se můžeme dívat nahoru.
Co musíte dodělat na stadionu?
Vyhřívání trávníku. Nějaké tam je, ale technický stav je potřeba posoudit a vyhodnotit, jestli je to ekonomicky udržitelné podle toho, jak je to naprojektované. Je potřeba navýšit diváckou kapacitu, máme 4 000 sedaček, potřebujeme 4 500. Máme projekt na tisíc míst navíc. Musí se to propočítat, stadion je majetek města, které by to mělo zainvestovat. Potřebujeme mít jistotu, že bude připravený, až potom můžeme řešit postup.
Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky
Ovlivňuje návštěvnost více marketing, nebo výkony?
Neumíme to spočítat, ale marketing na to bude mít vliv. Lidi zajímá, co se děje okolo. Snažíme se chovat jako prorodinný klub, nemáme tady bláznivé chuligány, kteří se chovají nepříčetně, pokud nepřijede zrovna Zbrojovka. Ale máme v tom rezervy a víme, co potřebujeme dodělat. V programu před zápasem, v jeho průběhu, budeme na tom pracovat a věřím, že lidi přivedeme na fotbal v ještě větším množství.
Na zápasy jste po odchodu Táni Bystroňové nasazovali více moderátorek, jak se to osvědčilo?
‚Už dlouhou dobu jsme chtěli mít čtyři moderátorky, na zápasy chodí dvě, na ty klíčové někdy i tři. Možná budou změny, možná některá z nich bude muset přidat, ale jinak jsem spokojený.
Moderátorky dostaly ochranku. Jste klidnější?
My jsme chtěli, ať se cítí komfortně. Problém začal v Pardubicích, kde hraje Chrudim, někteří „honiči“ byli dost agresivní. Nám to nedělá problém, holky se taky nebojí, spíš když dostanou juniorního kameramana, tak ten se tam s nimi bojí jít. Je dost možné, že se to bude stupňovat s postupem do ligy, ale nás to netrápí.
Ostatní kluby vás kopírují, což jste předpovídal.
Ve městě nás kopíruje basketbalová Sluneta, což je dobře. Nejdřív na to potichu nadávali, teď to sami začali dělat. A všímáme si i jiných klubů, je to správný trend, ženy do fotbalu patří a proč ne právě takhle? Když se podíváte na libovolný zahraniční tým, taky má moderátorku.
Když jste však začali prohrávat, fanoušci vám provokativní marketing vyčítali.
Netrápíme se tím, nás názory hejtrů nezajímají. Víme, že to děláme správně. Ani tým to neovlivňuje negativně, naopak mi asistent trenéra říkal, že někteří hráči k nám chtějí jít hrát, protože Ústí je velmi sledovaný klub. Dokážu se do toho vžít, nechcete nastupovat za klub, který nikoho nezajímá.
To vy zajímáte. Pořád patříte mezi pět nejsledovanějších českých klubů na sítích?
Špatně se to počítá, ale jsme na nějakých takových pozicích. Budeme se snažit to přetavit v něco dalšího, začne to už příští rok.
V marketingu ještě přitvrdíte?
Určitě. Chceme postavit firemní produkční společnost, abychom se vyvarovali toho, že si něco vymyslíme, ale nedokážeme to zrealizovat po produkční stránce. Posilujeme tým, od ledna to bude vidět. Rozjedeme několik projektů, pořadů, kanálů, budeme dělat showbyznysový lovebrand, ale není to absolutně na úkor věnování se fotbalu. A ani rozpočet tím netrpí.
Moc se nepovedl projekt „šéf kotle“. Bude pokračovat?
Je to nestabilní figura. Buď to zvládne, nebo ho vyměníme za někoho jiného, to je jako ve firmě.
Kotli jste vyčítal, že povzbuzují postaru. Jaký vztah máte?
S ústeckými fanoušky rozhádání nejsme, neřešíme je, ani oni nás. Fandí si neexistujícímu klubu, Armě, a všechno je v pořádku.