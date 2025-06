„Momentálně jsme jeden z deseti nejsledovanějších fotbalových klubů v republice,“ pyšní se Kubáň, který chce z Ústí udělat severočeskou jedničku na úkor Teplic. „Jmenuje se to tady Ústecký kraj, ne Teplický kraj,“ popíchl ligové sousedy. O čem ještě po návratu do profesionálních soutěží mluvil?

O pocitech

Jsem dojatý. Já mám vnitřní radost celý život. Můj život se skládá ze stanovování si cílů a jejich postupného plnění, na což jsem zvyklý. Pokud si dám jako cíl první ligu, vím, že to bude, jen nevím kdy.

O baráži

Je nesmysl, že se hraje. Buď měly postoupit všechny tři týmy, tedy z divizí ČFL A a B a MSFL, nebo udělat baráž mezi třemi vítězi. Měly se dát stejné podmínky. Je nespravedlivé , že vítěz MSFL postupuje přímo, je nespravedlivé, že pan Ticháček (šéf Jiskry Domažlice) neslaví. Nesmysl, nehoráznost. Normálně uvažujícím lidem by to mělo být jasné. Osobně nevím, kdo o tom rozhoduje. I kdyby pánbůh, říkal bych to samé. Je to hloupost.

O snaze ovlivnit hnutí

Jsou to dva roky, co jsem Ústí koupil. V prvním jsem neměl čas ani energii se tomu věnovat, teď to akceleruje. Snažím se s ledasčím seznámit, třeba s legislativní stránkou věci. Čím víc názorů budu mít, tím víc do toho přirozeně budu mluvit. Teď se ještě necítím, že bych do fotbalu měl zasahovat, těm strukturám ještě nerozumím.

O sponzorech a majitelích

Fotbal by si měl vážit lidí, kteří do něj posílají peníze. Jednu sezonu je může poslat kdokoli, ale pokud to někdo dělá deset dvacet sezon, tak si to vynásobte. Takových lidí v republice není tolik. Bylo by proto dobré, aby byla prostupnost soutěží vyšší. Není chlapské, aby týmy nahoře, co politicky fotbal ovládly, si řekly, že to uzavřou, aby se hrálo líp jejich béčkům.

14. 5. 2006, baráž o postup do druhé fotbalové ligy Viagem Ústí nad Labem - Domažlice. Kotel Ústí.

O rozpočtu na druhou ligu

Částku řekne málokdo, tím bych pomáhal konkurenci. Určitě bude navýšený. Nevím, zda za Viagem se stejným či menším minusem než v této sezoně. Kvůli baráži jsme museli mít tým tak silný. Kdyby stačilo vyhrát skupinu, ušetřili bychom tři miliony korun. Děkuju stanovám, dlužíte mi tři miliony! Morálně, ne reálně. Na druhou stranu je fajn, že stávající hráči mají takovou kvalitu, že obměna kádru bude menší, než kdyby byl tým slabší. Hráči jsou sehranější, tvoří dobrou partu, určitá kompenzace v tom je.

O první lize

Nevstupoval jsem do klubu, že se tady bude hrát druhá liga. Přestaňme říkat, že Ústí se dostalo tam, kam patří. Nedostalo. Dostalo se do druhé ligy, ale rozhodně tam nepatří. Patří do první. Vysvětlím proč. Protože se to jmenuje Ústecký kraj, ne Teplický kraj. A Ústí je stotisícové město, i když se nedá říct, že by se zrovna přelidňovalo. Další věc je, že mládež máme na prvoligové úrovni. V poměru cena/výkon se tady odvádí jedna z nejlepších prací v republice, máme velkou základnu. Jsme větší spádová oblast než Teplice, jsme rovnocenný soupeř Teplicím v mládeži, to je realita.

14. 6. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - Jiskra Domažlice, odveta baráže o postup do 2. ligy. Hráči vtrhli na tiskovou konferenci.

O týmech z Brna

Neříkám teď, pár minut po návratu do druhé ligy, že hned budeme hrát o postup. Nebudeme dělat finanční závody s Artisem a Zbrojovkou. Není v mojí podnikatelské DNA ani v ústecké jen tak vyhazovat peníze. V naší DNA má být efektivita. Převracet každou korunu dvakrát, správně investovat, pracovat kreativně až na hranu možností omezených zdrojů. Byla by hloupost a rozmařilost s nimi finančně soupeřit. Půjdeme na to chytře a budeme se postupnými kroky snažit dostat do pozic, kde budeme moct o postup hrát. Jak dlouho to bude trvat, nevím, ale trpělivost není jedna z mých nejsilnějších stránek.

O časovém rámci postupu

Očekávám střednědobý horizont. V učebnicích ekonomie se píše tři až pět let, já bych to zkrátil na tu nižší číslici. Během ní chceme hrát o naprosto seriózní postup.

O regionu

Víme, jaká je socio-ekonomická realita v Ústí nad Labem, ale na světě táhnou příklady. Pokud můžeme být příkladem, a my jsme momentálně jeden z deseti nejsledovanějších fotbalových klubů v republice, tak by si město mělo uvědomit, že toho má využít. A použít nás jako nástroj, předvoj a příklad pro lidi v Ústeckém, ne Teplickém kraji. Nechceme k fotbalu přistupovat jako velké množství majitelů v minulosti. Tedy, že fotbal mají jako koníček, do kterého sypou peníze a neefektivně je vynakládají. Je to pro ně statusová záležitost, něco zvláštního se tam odehrává, střídají se mezi první a druhou ligou. My to chceme dělat seriózně. Vynakládat peníze, aby to dávalo smysl. Budeme potřebovat podporu města a všech sponzorů. A budeme obyčejně pracovat. Uvidíme, na co to bude stačit. Já jsem přesvědčený, že půjdeme nahoru.