Naštvaný jsem, když má někdo rakovinu. Fotbal mě nerozhází, říká šéf Ústí

Sami rádi provokují bizarním marketingem, teď to poznali i z druhé strany. Baráž bude zbytečná, fotbalové Ústí už jistě postupuje do druhé ligy, Domažlice si do ní nepodaly přihlášku. Neověřenou zprávu, kterou Most rozhlásil před třetiligovým derby s Viagemem, bral jeho trenér Svatopluk Habanec jako hec.

„Bylo to trošku nalákání lidí a pohecování našeho týmu, protože my jsme trochu bulvárnější klub. Takové to přilít naftu do ohně a ono to chytne,“ bral to po výhře 2:0 už s nadhledem kouč, byť původně mluvil o podpásovce. „Byl to lehký útok na nás, ale už to nebudeme řešit. Hlavně z toho chci vyjmout kabinu. Je před námi posledních 14 dnů, co musíme zvládnout. Máme na to, abychom v baráži uspěli, a na to teď chystáme tým,“ zdůraznil Habanec.

Momentka z utkání Baník Most - Souš - FK Ústí nad Labem.

Zprávu o „jistém postupu“ Ústí nad Labem mezitím dementoval domažlický šéf Jaroslav Ticháček. „My se tím vůbec nezabýváme, máme to nachystané tak, abychom se mohli radovat na hřišti a ne z nějakých novin a zpráv,“ neřeší spekulace kouč.

Jeho Viagem si prvenství v třetiligové skupině B zajistil s obrovským předstihem, poslední zápasy už bere hlavně jako přípravu na baráž s vítězem áčka Domažlicemi. „Musím říct, že už je strašně těžké hledat motivaci, navíc dnes bylo brutální vedro. Tempo nebylo bůhvíjaké, ať už únavou či horkem, ale prvním gólem jsme to zlomili. Výhra nad Mostem je důležitá hlavně kvůli sebevědomí před baráží,“ obával se kouč, aby případný neúspěch nezhoršil atmosféru v týmu před vrcholem sezony.

„Nechtěl bych po porážce řešit nějaké problémy v kabině, proč to tak dopadlo, co se stalo. A pak také takové ty klasické české spekulace. Chceme to dojet všechno do výher,“ nepodcení ani poslední duel ve skupině, který Viagem odehraje na domácím stadionu 7. června proti Chlumci nad Cidlinou. Pak už přijde dvojzápas s Domažlicemi, startuje se 11. června na jejich půdě, odveta je 14. června v Ústí. „Mají velice zkušený tým se čtyřmi pěti vysloužilci z Plzně. Nebude to žádná sranda.“

I když baráž nepovažuje jen za formalitu, o druhé lize už přesto přemýšlí. Pauza před začátkem nové sezony bude brutálně krátká. „Musíme myslet na to, co bude potom, po eventuálním postupu máme jen 19 dnů na přípravu, kratší to už fakt být nemůže.“ Na lavičce Viagemu byl měl Habanec pokračovat. „Pevně v to doufám, zatím mě nikdo nevyhazoval,“ počítá s tím, že Ústí povede i do příští sezony. Bude to ve druhé lize?