47 disciplinárních řízení. Kdo všechno je zapojený do fotbalové korupční kauzy?

  15:08
Taková akce proti korupčnímu jednání ve fotbale ještě nebyla. Sama asociace zahájila hned 47 disciplinárních řízení s různými osobami či kluby napříč soutěžemi ve spojitosti s ovlivňováním zápasů či úplatkářstvím. Kdo všechno v čerstvé kauze figuruje?

Sídlo FAČR na pražském Strahově. | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Nejkřiklavější případ je v prvoligové Karviné, kde kromě klubu prošetřuje etická komise ještě primátora města Jana Wolfa a také dva hráče Samuela Šiguta a Matěje Hýbla.

Právě Šigut je prošetřován hned v několika různých situacích.

Spadni ve vápně! V korupční aféře figuruje Šigut. Uplatil ho i primátor Karviné?

V seznamu svítí také jména prvoligových rozhodčích Jana Petříka, Simona Vejtasy, Jana Všetečky a Miroslava Zelinky. Mezi prošetřovanými jmény je i někdejší prvoligový sudí Pavel Býma.

Karviná je jediným prošetřovaným prvoligovým klubem, vedle ní je do kauzy zapletená i druholigová Opava či další kluby Zlínsko, Znojmo, Vratimov a Start Brno. V seznamu figuruje i vlivný hráčský agent Lukáš Hála z Brněnska.

„Díky spolupráci mezi FAČR a policií už etická komise dopředu měla určité informace, na základě kterých se nám již dnes dopoledne podařilo zahájit 47 disciplinárních řízení. Jedná se o disciplinární řízení ve věcech match fixingu, tedy ovlivnění průběhu utkání a úplatkářství,“ řekl na tiskové konferenci předseda etické komise Martin Holub.

Zároveň platí, že osoby, které stihly před zahájením disciplinárního řízení z asociace vystoupit, nemohou být komisí vyšetřovány. „Řízení může asociace provést ve chvíli, kdy se členy znovu stanou, nebo už nikdy v souladu se Stanovami FAČR nepřipustit jejich členství v asociaci pro rozpor s jejími oprávněnými zájmy,“ řekl pro iDNES.cz Holub.

Koho tedy v kauze etická komise vyšetřuje?

Kluby

MFK Karviná
SFC Opava
1. SC Znojmo
TJ START Brno
FC Zlínsko
FC Vratimov

Funkcionáři

Jan Wolf – předseda představenstva MFK Karviná a primátor města Karviné
Pavel Býma – bývalý sudí a někdejší šéf Zlínska
Martin Latka – místopředseda představenstva SFC Opava a bývalý dvojnásobný mistr ligy se Slavií
Roman Procházka – předseda klubu TJ START Brno

Rozhodčí

Jan Petřík – ligový sudí
Simon Vejtasa – ligový sudí
Jan Všetečka – ligový sudí
Miroslav Zelinka – ligový sudí
Luboš Drozdy – neprofesionální soutěže
Michal Gasnárek – neprofesionální soutěže
Jan Nápravník – neprofesionální soutěže
Vlastimil Ogrodník – neprofesionální soutěže
Tomáš Svoboda – neprofesionální soutěže
Josef Tomanec – neprofesionální soutěže

Hráči

Samuel Šigut – ligový záložník Karviné
Matěj Hýbl – ligový obránce Karviné
Matyáš Moučka – hráč rezervy ligového Baníku Ostrava
Roman Bala – hráč Zábřehu
Marek Kalina – hráč Znojma
Michal Suchý – hráč Znojma
Nicolas Tilkeridis – hráč Opavy
Sebastian Pejša – hráč Opavy
Filip Štěpánek – hráč Opavy
Lumír Číž – hráč Chrudimi
Jakub Tlustý – hráč Chrudimi
Denis Holub – hráč Chrudimi
Daniel Kubát – hráč Chrudimi
Vilém Gettler – hráč Holešova
Šimon Žalud – hráč Blanska
Jiří Remiáš – hráč Hlučína
Tim Kramář – hráč Břidličné
Robert Russmann – hráč Petřvaldu na Moravě
Tomáš Bělíček – hráč Vratimova
Zdeněk Novotný – hráč Vratimova
Milan Sasko – hráč Vratimova
Jiří Kolačný – hráč Tatranu Bohunice
Adrian Nemšovský – hráč Kosmonos
Zdeněk Kofroň – hráč TJ MILO Olomouc

Ostatní osoby

Lukáš Hála – hráčský agent
Andrii Lychkivskyi – hlavní investor 1.SC Znojmo

