Byl opilý? Předseda krajských sudích se motal při zápase. Na své funkce rezignoval

„Jan Saňák se na základě svého pochybení v utkání Žamberk – Lanškroun B rozhodl s okamžitou platností rezignovat na post předsedy Komise rozhodčích Pardubického kraje. Výkonný výbor PKFS rezignaci přijal a danou situací se dále intenzivně zabývá,“ stojí na sociálních sítích dotčeného svazu.
To všechno poté, co se internetem začaly šířit záběry, na kterých se zmatený asistent rozhodčího motá s praporkem v ruce a jen stěží dokáže udržet rovnováhu.
Na hřišti vydržel pouze 22 minut, než byl posléze vystřídán.
V oficiálním zápise o utkání ale stojí, že z trávníku odešel vinou zraněného kotníku. „Ke zranění došlo bez cizího zavinění,“ dokládá zpráva rozhodčího po utkání, které Žamberk ovládl 3:0.
Jenže na první pohled bylo všem jasné, že o kotník nešlo.
Další podobné situace si všiml server iSport, jenž informoval o utkání Středočeského krajského přeboru, tedy páté ligy mezi rezervou Povltavské FA a Nespeky. Po něm byl suspendován asistent Jakub Šestorád z důvodu hrubého porušení životosprávy a jeho připravenosti k výše uvedenému duelu.
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Skandál ve fotbale. Čtvrtý sudí v Příbrami byl opilý, brankový močil
To všechno nápadně připomíná incident z roku 2016, kdy asistent Marek Pilný upoutal pozornost v prvoligovém zápase mezi Příbramí a Slavií. Podobně se u postranní čáry kymácel a motal, než vyšlo najevo, že byl opilý.