Před dlouhou pauzou potřebujeme uhrát dobrý výsledek, říká jihlavský asistent

„Před dlouhou zimní pauzou potřebujeme uhrát dobrý výsledek,“ zmiňuje asistent trenéra FC Vysočina Michal Veselý fakt, že další soutěžní zápas jeho tým čeká až na začátku března.

Jihlava se však od konce léta trápí. Z devíti zápasů, které v novém školním roce sehrála, dokázala vyhrát jediný (bilance 1–2–6), když 21. října porazila rovněž béčko pražské Slavie doma 1:0.

To bylo zároveň naposledy, kdy ve druhé lize Vysočinu vedl trenér Jan Kameník. Po porážce 0:2 v následujícím pohárovém utkání na hřišti prvoligového Zlína byl od týmu odvolán.

Jeho nástupci Ondřeji Smetanovi se ale zatím výsledkově ani herně nedaří. Duely s Příbramí a doma s Vyškovem jeho svěřenci shodně prohráli 0:3.

„Trenér je v těžké situaci. Není možné, aby nám za deset dní nebo týden ukázal svou myšlenku,“ připustil po posledním domácím debaklu kapitán FC Vysočina Matúš Lacko. „My jsme mu těmi výsledky taky moc nepomohli. Přitom je to hlavně o nás a o tom, co předvedeme na hřišti.“

Lacko tvrdí, že i přes dvě jednoznačné porážky nebyla Jihlava vyloženě horším týmem. „S Vyškovem to ale byla naivní prohra. Soupeř ztrestal naše individuální chyby,“ všiml si pětatřicetiletý defenzivní záložník.

Alfou a omegou špatných jihlavských výsledků je katastrofální koncovka. „Na šance je to vždy vyrovnané, ale zatímco my z každého jen náznaku dostaneme gól, sami netrefíme ani stodolu,“ krčí rameny Lacko. „Je to ubíjející.“