Tvůrce ztřeštěných fotbalových songů: Chceme, ať si je lidi pouští i na svatbě

„Máme dar na skládání písniček. To je možná jediný talent, který ve fotbale máme,“ chechtá se šestadvacetiletý číšník a hlavní protagonista videí, jejichž aktéři připomínají díky parukám a knírkům retro Němce.
Kolik podpisů už jste rozdal od doby, co točíte pozvánky?
Žádný, ale už mám za sebou dvě fotky. Jednu s rozhodčím po zápase; prý to má pro svoji manželku, že naše videa miluje, že nás má ráda. A druhou u nás v práci s mladými kluky, kteří jsou fotbalisté z Dobříše, naši známí.
Videa sdílí významné sportovní stránky, komentáře nám píšou známí fotbalisté, legendy jako Horst Siegl nebo Petr Švancara. Palec nahoru jsme dostali třeba i od herce Jakuba Koháka.