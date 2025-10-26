Tvůrce ztřeštěných fotbalových songů: Chceme, ať si je lidi pouští i na svatbě

Premium

Fotogalerie 11

Adam Rada, fotbalista SK Nový Knín, jako hráč a jako aktér zpívaných pozvánek. | foto: SK Nový Knín

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
,
  12:00
Režisér Oldřich Lipský natáčel v Novém Kníně legendární film Ať žijí duchové!, teď tam místní fotbalisté točí skeče ve stylu Ať žijí knírky! Zpívané pozvánky na zápasy je proslavily napříč republikou. Hlavním strůjcem je Adam Rada, záložník mužstva ze 7. ligy a týmový šašek.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

„Máme dar na skládání písniček. To je možná jediný talent, který ve fotbale máme,“ chechtá se šestadvacetiletý číšník a hlavní protagonista videí, jejichž aktéři připomínají díky parukám a knírkům retro Němce.

Kolik podpisů už jste rozdal od doby, co točíte pozvánky?
Žádný, ale už mám za sebou dvě fotky. Jednu s rozhodčím po zápase; prý to má pro svoji manželku, že naše videa miluje, že nás má ráda. A druhou u nás v práci s mladými kluky, kteří jsou fotbalisté z Dobříše, naši známí.

Videa sdílí významné sportovní stránky, komentáře nám píšou známí fotbalisté, legendy jako Horst Siegl nebo Petr Švancara. Palec nahoru jsme dostali třeba i od herce Jakuba Koháka.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Turín vs. JanovFotbal - 8. kolo - 26. 10. 2025:Turín vs. Janov //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.40
  • 2.90
  • 3.50
Olomouc vs. SlaviaFotbal - 13. kolo - 26. 10. 2025:Olomouc vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
26. 10. 13:00
  • 4.96
  • 3.86
  • 1.71
Hostouň vs. Bohemians BFotbal - 12. kolo - 26. 10. 2025:Hostouň vs. Bohemians B //www.idnes.cz/sport
26. 10. 14:00
  • 2.20
  • 3.39
  • 2.40
Ml. Boleslav B vs. VarnsdorfFotbal - 12. kolo - 26. 10. 2025:Ml. Boleslav B vs. Varnsdorf //www.idnes.cz/sport
26. 10. 14:00
  • 1.30
  • 4.18
  • 6.55
Benátky vs. ZápyFotbal - 12. kolo - 26. 10. 2025:Benátky vs. Zápy //www.idnes.cz/sport
26. 10. 14:00
  • 3.63
  • 3.79
  • 1.60
Mallorca vs. LevanteFotbal - 10. kolo - 26. 10. 2025:Mallorca vs. Levante //www.idnes.cz/sport
26. 10. 14:00
  • 2.11
  • 3.38
  • 3.86
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté ve svém druhém vystoupení v Konferenční lize odehráli v Rijece zatím jen poločas, poté anglický sudí Robert Jones zápas za stavu 0:0 kvůli nepříznivému počasí a neregulérnímu...

AS Řím - Plzeň 1:2, dva slepené góly a senzační výhra, Dybala z penalty jen snížil

Plzeňští fotbalisté slaví ve 3. kole Evropské ligy senzační výhru. Na půdě AS Řím vyhráli 2:1 a zůstávají v soutěži neporažení. Rozhodli dvěma góly během tří minut v první půli. Nejprve se po pěkné...

Atalanta - Slavia 0:0, hodně šancí na obou stranách, hosty podržel skvělý Markovič

Od naší zpravodajky v Itálii I po třech zápasech v Lize mistrů čekají fotbalisté Slavie na výhru. S italskou Atalantou Bergamo ale vybojovali důležitý bod za remízu 0:0. Přežili několik šancí, v nichž je podržel gólman Jakub...

Jasně že si dám pivo! Hyský si vychutnal senzační výhru v Římě: O tomhle jsme snili

Při děkovačce se také svlékl do půl těla a když začali fanoušci vyvolávat jeho jméno, doběhl před ně, párkrát je vyburcoval a pak už začal ukazovat na hráče: „To oni si zaslouží potlesk!“ Těžko mohl...

Rijeka - Sparta 1:0, hosté dohrávku nezvládli. Domácím vyšel jeden útok

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté dohrávané utkání v Konferenční lize nezvládli a Rijece podlehli 0:1. Zápas, který byl kvůli klimatickým podmínkám rozdělený do čtvrtečního večera a pátečního odpoledne, se hrál...

ONLINE: Olomouc - Slavia, hosté s jednou změnou, místo Mbodjiho hraje Zmrzlý

Sledujeme online

Slávističtí fotbalisté se mohou minimálně do úterý, kdy bude svůj odložený zápas hrát Sparta, posunout do čela Chance Ligy. Ve 13. kole hrají v Olomouci, utkání má výkop ve 13 hodin a sledovat ho...

26. října 2025  12:19

Tvůrce ztřeštěných fotbalových songů: Chceme, ať si je lidi pouští i na svatbě

Premium

Režisér Oldřich Lipský natáčel v Novém Kníně legendární film Ať žijí duchové!, teď tam místní fotbalisté točí skeče ve stylu Ať žijí knírky! Zpívané pozvánky na zápasy je proslavily napříč...

26. října 2025

Čermák o novém Kladnu, hrozbě konce i Jágrovi: Viditelně se mu ulevilo

Svěží a šmrncovní. Nebezpečné. Sebevědomější. Hokejové Kladno se v extralize mění, po letním velkém třesku se dostává do ráže. Zatímco dříve postupem sezony spíš uvadalo, teď naopak rozkvétá. „Pevně...

26. října 2025  11:37

Pohádka Sunderlandu nekončí. Na hráče jsem hrdý, řekl kouč. Co další řada seriálu?

Kdyby o dosavadním průběhu sezony vznikla čtvrtá řada seriálu Sunderland ‘Til I Die, jenž mapuje různá období v nedávné historii tohoto fotbalové klubu, sportovní neználci by si mohli říkat, proč se...

26. října 2025

10x stop pro Žitného? Zbrojovka se odvolá, zastalo se ho i Ústí: Nic šíleného

Na zeleném trávníku dostal žlutou kartu, u zeleného stolu desetizápasový trest. Fotbalista Patrik Žitný z brněnské Zbrojovky by měl pykat třetinu druholigové sezony za faul na ústeckého kapitána...

26. října 2025  7:16

Liverpool padl počtvrté v řadě, United ustáli drama. Sunderland zmrazil Chelsea

Sobotní program 9. kola anglické Premier League přinesl dvě velká překvapení. Liverpool se dál trápí, klopýtl už počtvrté v řadě, tentokrát na hřišti Brentfordu, kterému podlehl 2:3. Cenný skalp si...

25. října 2025  23:42

Kozel po derby: Sedlo nám to. První místo? Hezké, ale asi to bude jen na jednu noc

Po roce přijel pod Ještěd a v ostře sledovaném derby znovu pokořil Liberec. Jablonecký trenér Luboš Kozel, který se na svou současnou adresu loni přesunul právě od severočeských sousedů, měl z výhry...

25. října 2025  22:12

Liberec - Jablonec 0:2, dva rychlé góly posunuly hosty do čela tabulky

Minimálně do neděle jsou jablonečtí fotbalisté na prvním místě tabulky Chance Ligy. V podještědském derby uspěli na hřišti Liberce 2:0, góly v rozmezí tří minut vstřelili Vachtang Čanturišvili a...

25. října 2025  17:30,  aktualizováno  20:20

Bayern válí, v lize dál zůstává neporažený. Hranáč a Coufal byli u výhry Hoffenheimu

Fotbalisté Hoffenheimu v 8. kole německé ligy porazili Heidenheim 3:1, Vladimír Coufal i Robin Hranáč odehráli v dresu vítězů celé utkání. Mistrovský Bayern po dlouhé přesilovce porazil poslední...

25. října 2025  18:27

Dukla - Slovácko 1:0, hosté klesli na dno tabulky, jediný gól vstřelil Černák

Souboj dvou týmů ze dna tabulky zvládli lépe fotbalisté Dukly. Ti ve 13. kole Chance Ligy doma porazili Slovácko 1:0 gólem Michala Černáka, jenž ve 14. minutě zakončil pohlednou kombinaci. Hosté tak...

25. října 2025  14:40,  aktualizováno  18:02

Zlín - Pardubice 2:2, góly až po pauze, hosté dvakrát srovnali díky Patrákovi

Dvakrát vedli, přesto nakonec zlínští fotbalisté berou ze souboje s Pardubicemi pouze bod za remízu 2:2. V utkání 13. kola Chance Ligy poslal rozjetého nováčka po změně stran nejprve do vedení Koubek...

25. října 2025  14:30,  aktualizováno  17:52

Ml. Boleslav - Karviná 2:4, domácí se dál trápí, za hosty dvakrát skóroval Samko

Už více než měsíc čekají fotbalisté Mladé Boleslavi na výhru v Chance Lize a ani proti Karviné neuspěli. Za hosty se dvakrát trefil Denny Samko, po jednom gólu přidali Abdallah Gning a Emmanuel...

25. října 2025  14:45,  aktualizováno  17:36

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.