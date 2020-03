Povýšil, ale musí čekat. Fořt stihl s plzeňskou rezervou jediný trénink

V nové pozici ovšem stihl Fořt pouze jeden trénink. Zatím.



Kvůli koronavirové hrozbě se totiž společné nabírání kondice a pilování dovedností do odvolání zrušilo. Hráči třetiligového týmu tak na sobě pracují individuálně.

A trenér? Tomu nezbývá než čekat, až se podmínky zlepší.

Toužil jste po nové výzvě?

Seběhlo se to z hodiny na hodinu. Pavel Horváth dostal nabídku do Příbrami a přijal ji. Pak mi volal sportovní manažer Zdeněk Psotka s tím, že jsem přesunutý k B týmu. Samozřejmě se na to těším hodně, je to dospělý fotbal, který já chci trénovat. I když nejdu do neznámého prostředí, tak je to pro mě zajímavá výzva a těším se na to.

Už jste se vůbec stihl seznámit s mužstvem?

Všechny týmy Viktorie trénovaly v Luční ulici, takže se známe. Navíc naprostou většinu hráčů už jsem trénoval třeba v juniorce, nebo v dorostu U19. V tom určitě problém nebude. Trénink jsme alespoň jeden měli, takže v tom žádný problém nevidím.

Víte, kdo bude vaším asistentem?

Hledali jsme různé alternativy. Zatím by to měl být Jiří Žilák, se kterým se známe velice dobře. Fotbalové myšlení máme stejné, věřím, že to bude v pořádku.

Na další tréninky si ale kvůli současné koronavirové pandemii budete muset počkat.

Situace je nepříjemná, ale naprosto s opatřeními souhlasím. Zdraví je přednější a pokud pár dní vynecháme tréninky, určitě se nic nestane. Kluci mají individuální plány a provádí je doma. Musíme je chránit, aby nejezdili hromadnou dopravou a podobně. Je to nezbytné.

Na podzim jste sám několik utkání rezervy navštívil. Jak se vám projev týmu zamlouval?

Je škoda, že s Pavlem Horváthem odchází i zkušený hráč Peter Grajciar, který klukům hodně pomáhal. Nicméně i tak hráči povyrostli tím, že už půl roku v této kategorii dospělých hrají. Jsou zkušenější a myslím si, že jejich úroveň se zvedala každým zápasem.