Kauzu škrtícího trenéra Jirkova řeší policie. Meziboří odmítá nařčení z rasismu

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
,
  15:43
Pokání za škrcení mladého rozhodčího? Jen částečné. Jirkovský klub se za děsivé události v Meziboří při sobotním zápase dorostenců omluvil v zápise o utkání, jenže zároveň poukázal i na prohřešky soupeře. Třeba na rasistické nadávky. Domácí klub se proti tomu ohradil. Sledovaný případ také vyšetřuje policie.
Fotogalerie

Fotbalový rozhodčí - ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Fanoušci se až tolik nemleli, jen do sebe strčili. A nadávky? Byly nějaké, ale ne vulgární, ne rasistické. To je asi cíl Ervěnic, něco si na nás vymyslet, aby vypadaly i poškozené,“ řekl Stanislav Berousek, trenér a vedoucí týmu starších dorostenců z Meziboří.

Utkání I. A třídy skončilo za stavu 0:0 po necelé půlhodině. Rozhodčí Dominik Svoboda, ještě ani ne plnoletý, vyloučil hráče hostů. A pak ho jirkovský trenér Lukáš Rusník opakovaně chytil pod krkem a škrtil. Jeho otec Michal, funkcionář hostů, také podle zápisu rozhodčího běsnil. Na místo dorazila policie, sudí musel na ošetření do nemocnice a na Rusníka mladšího podal trestní oznámení.

Klub SK Ervěnice – Jirkov v prohlášení napsal, že se distancuje od násilí na fotbalových hřištích, víc se do prošetření případu policií a krajským svazem vyjadřovat nechce.

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Do zápisu o utkání však den po utkání zanesl protest. „Chceme se omluvit za to, co se stalo, takto nemá vypadat mistrovské utkání mládeže,“ stojí v něm. Obsahuje ale i obvinění. Třeba že domácí trenér křičel na rozhodčí a hosty. Pak, že hráči Meziboří a jejich rodiče napadli vyloučeného soupeře (původně sudí psal o Vojtěchu Jirátovi, ale podle všeho červenou kartu dostal Pavel Gründler). Jirkov si stěžoval i na asistenta rozhodčího Jiřího Raka a jeho údajné urážení.

Incident s hlavním arbitrem popisoval protest Ervěnic – Jirkova jako chycení za dres v oblasti vrchu hrudníku a odstrčení. „Následně přiběhl brankář domácího týmu k divákům hostujícího celku a začal na ně křičet: Vy zkur... cigáni z Jirkova.“

Kolik si rozhodčí za zápas vydělali?

Hlavní rozhodčí 550 korun
Asistenti 350 korun

Berousek osočení nechápe a obvinění z rasismu kategoricky odmítá: „Četl jsem, že jsme jim měli říct, že jsou cikáni. Ale oni v týmu neměli ani jednoho hráče snědé pleti. Já mám v mužstvu pět takových a vedu kluky k tomu, aby si na to dávali pozor. Vždyť jsou to naši kamarádi a všichni jsou v pohodě.“

Trenér Meziboří rozporuje i další popis událostí z pohledu Jirkova. „Nakonec v tom protestu, který podaly Ervěnice, jsme špatní my. Nevím, jak na to přišli. Píšou, že jsem na rozhodčího křičel, že jsem ho urážel, že jsem ho snad chtěl i napadnout. Nesmysl,“ kroutil hlavou trenér. „Ten klučina, rozhodčí, z toho byl tak vyjukaný, že se divím, že se psychicky nezhroutil. Kariéru začíná, a místo abychom mu pomohli, napadnou ho. Za 28 let kariéry jsem něco takového nezažil.“

Ironií je, že Svoboda nastoupil se zelenou páskou na ruce s nápisem Začínám – Respekt určenou pro nové rozhodčí. Projekt pochází od FAČR a aktéři zápasu by měli být k „zelenáčům“ shovívavější. Fotbal se pískat učí, takže se musí počítat s tím, že budou dělat chyby.

„Rozhodčí přišel a každému týmu zvlášť řekl: Mám zelenou pásku, začínám,“ vylíčil Berousek.

Nechutná hromadná rvačka diváků v okrese. Agresivita stoupá, štve předsedu

Domácí klub pochybil, když se na chvíli vzdálil hlavní pořadatel. Jenže podle Berouska by nepomohlo v daný moment ani 50 pořadatelů. Než policisté dorazili, podařilo se klubu z Meziboří rozmíšku urovnat.

„Ještě pan Rusník starší pořvával na policistu, dost si dovoloval. Pak jsme šli v klidu do kabiny, ervěničtí kluci se bavili s našimi. Hráči byli mezi sebou v pohodě, šlo spíš o trenéry,“ přiblížil Berousek. „Co se stalo, nemá ve fotbale co dělat.“

Případem se zabývá také policie.

„V sobotu jsme zasahovali v Meziboří, kde v dopoledních hodinách došlo ke strkanici několika osob při probíhajícím fotbalovém utkání,“ uvedl tiskový mluvčí mostecké policie Václav Krieger. „Důvodem mělo být rozhodnutí rozhodčího při hře, které se nelíbilo funkcionáři hostujícího týmu. Nadále zjišťujeme okolnosti konfliktu a budou probíhat výslechy osob. V současné době událost řešíme jako přestupek proti občanskému soužití, není ovšem vyloučeno, že se právní kvalifikace změní.“

Potrestat na roky, vyzývá šéf Meziboří

Případ mladého rozhodčího Dominika Svobody, kterého napadl trenér Ervěnic Lukáš Rusník během dorosteneckého zápasu s Mezibořím, pobouřil i předsedu domácího Baníku Jaroslava Neuberta.

Loga klubů z Meziboří a Ervěnic - Jirkova.

„Mladých sudích je málo, spíš potřebujeme, aby do toho měli chuť. Ale když jim všichni nadávají, a pak je tam ještě někdo přiškrtí, to pak chápu, že se na to vykašlou a skončí,“ nediví se Neubert. Špatný příklad je to i pro děti. „Fotbal bereme jako prevenci, aby děti nelítaly na ulicích, nebraly drogy, nekradly a nechytily se špatné party. A pak vidí agresivitu přímo na fotbale... Bylo to hodně přes čáru, měl by za to padnout trest na roky,“ vyzývá mezibořský šéf.

Jak vnímáte incident, který se stal na dorosteneckém zápase mezi Mezibořím a Ervěnicemi?
V mládežnickém fotbale, kde si děti mají něco přisvojit, je to velký průšvih. Jsem samozřejmě proti tomu, aby se takové věci děly. Mladí rozhodčí potřebují čas, aby se to naučili, proto pískají tyhle mládežnické zápasy.

Byl jste na sobotním zápase, v němž došlo k napadení rozhodčího Svobody?
Nebyl jsem u toho, ale samozřejmě jsem mluvil s trenéry. Volal mi i Karel Rouček (ligový rozhodčí a vedoucí sekretář krajského fotbalového svazu), dohledávají se videa, lidé to natáčeli na mobily.

Může to odradit budoucí zájemce o pískání?
Sudích není moc, pytlíkujeme to, musíme dělat nábory mladých. Když jsou pak uráženi a ještě napadáni, nedivím se, že se na to vykašlou.

Přitom Svoboda měl i zelenou pásku, kterou od letošní sezony nosí začínající rozhodčí.
Bylo nám to zdůrazňováno, abychom k nim byli shovívavější než třeba k nějakému ostřílenému rozhodčímu. Je docela možné, že už znovu na hřiště nenastoupí. Ani bych se mu nedivil.

A to šlo jen o dorosteneckou soutěž, kde přece jen o výsledky ještě tolik nejde.
Každý chce vyhrát, ale pořád by to měla být zábava. Zpotit se, vydat ze sebe co nejvíc, ale jestli vyhrajeme, prohrajeme, je to prostě sport. Nikdo tady za to nebere peníze. Mládežnický sport je opravdu prevence, aby děti někde nedělaly blbosti. Trénují třikrát týdně, o víkendu zápas, dělají něco pro sebe a nechytí se špatné party. I je to může od fotbalu odradit. Je strašné, když někdo vletí na hřiště, napadne rozhodčího a způsobí mu psychickou újmu. Tak to nemá fungovat.

Nezvládla to ani vaše pořadatelská služba.
Pochybení samozřejmě z naší strany bylo, nezříkám se toho. Na dorostu má být jeden hlavní pořadatel a dva členové, tohle by asi nezvládlo ani 15 lidí.

Jaké by měly padnout tresty?
Pro funkcionáře, co škrtil rozhodčího, by měl být trest na léta. Takoví lidé určitě nemůžou vychovávat děti, když se chovají vulgárně a ještě někoho fyzicky napadnou. Klub bych určitě nevylučoval, v mládeži jsme rádi, že vůbec nějaké týmy jsou. A určitě v Ervěnicích nejsou všichni blázni. Je potřeba potrestat hlavně jednotlivce, aby se to nestalo příště.

