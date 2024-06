Pokuty za výtržnosti pro Plzeň a Spartu po pohárovém finále půjdou na mládež

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) potrestala Plzeň pokutou 200 tisíc a pražskou Spartu pokutou 100 tisíc korun. Příznivci obou týmů vnikli po utkání na hřiště a začali se rvát, zasahovat museli policejní těžkooděnci. Komise poukázala, že pokud by pořadatelem finále nebyla FAČR, tresty by byly výrazně vyšší.

„Pro bezpečnost bylo uděláno hodně. Komunikace s kluby i policií byla vyčerpávající, bohužel pak došlo k chybě v určité části stadionu. Pořadatelská služba tam umožnila vpád fanoušků. Spousta věcí byla nastavena dobře, ale konečná forma pak všechno zkreslí. Budeme pokračovat ve zdokonalování, aby finále vypadalo jako loni na Letné při utkání Sparta - Slavia, jež bylo chváleno,“ řekl Fousek novinářům.

Asociace zavrhla myšlenku, že by se vrátila k dřívější praxi a vybrala dějiště finále předem, bez ohledu na to, kdo do něj postoupí. „Také pro příští sezonu jsme se přiklonili k příkladu posledních tří finále, že se bude hrát na půdě hůře postaveného finalisty podle koeficientu. Tuto variantu zachováme. Jen pokud by postoupil někdo, kdo nemá stadion kategorie 4, pak má výkonný výbor možnost do toho zasáhnout,“ uvedl strahovský šéf.

Policie byla pár dnů před finále kritizována za zásah proti fanouškům Sparty, kteří po zisku titulu vnikli na hřiště po utkání v Mladé Boleslavi. „Rozdíl je, že tam byl pořadatelem domácí klub, tedy Mladá Boleslav. V lize pak za druhé mohou fanoušci hostů obsadit jen svůj sektor, zatímco při finále je hlediště rozděleno napůl mezi oba soupeře. Klade to nároky na bezpečnost a pořádání. Tyto dva zápasy bych nespojoval, ale je možné, že určité synergie asi zafungovaly,“ řekl Fousek.

Dýmovnice ve sparťanském kotli během finále českého poháru.

Hodnocení zásahů policie chce nechat na kompetentních lidech. „Před časem jsme už měli schůzku s ministrem Rakušanem o sektorech pro hosty, policii třeba předložíme naše novelizace. MOL je jako partner s úrovní poháru celkově spokojený,“ dodal.