„Když jsem viděl plameny v kabinách, byl jsem úplně hotový. Tři dny nespím, nepřál bych to nikomu. Musím poděkovat všem, kteří nám pomáhají, zvedla se obrovská vlna solidarity,“ vzkázal předseda klubu David Keltner.
Pokraticím, které se starají o více než 100 dětí a v dospělých hrají 6. a 9. ligu, nezbylo téměř nic. Jen dvě sady dresů pro áčko a míče, které byly v jediné nezničené kabině. Jenže stejně jsou nasáklé kouřem a nejspíš se budou muset také zlikvidovat. Plameny sežehly i klubovou hospůdku.
„Jedny dresy nám věnoval pan Oldřich Hejduk, který v Lovosicích prodává pracovní oblečení. TJ Sokol Běšiny, konkrétně pan Zdeněk Kolář, nám poslal pro děti čtyři malé sady dresů,“ dojalo Keltnera. „Volal nám pan Rouček, sekretář krajského svazu, i předseda Martin Hrdlička.“
Zázemí TJ Sokol Pokratice v Litoměřicích zničil požár, škoda je 20 milionů korun
V pondělí večer výkonný výbor Sokola Pokratice založil transparentní účet, kde přibývají peníze od dárců. „Před 17 lety jsme zázemí postavili za šest milionů korun. Máme ho pojištěné, ale víte, jak je to s pojistným plněním. Ve středu u nás bude statik a zástupce pojišťovny. Uvidíme, jak dopadneme. Škodu odhadli hasiči na 20 milionů, což vychází třikrát dráž než tehdy, to tak odpovídá,“ kalkuluje předseda. „A myslím, že budovu budeme muset strhnout, je to dřevostavba.“
Okresní fotbalový svaz poskytl Pokraticím možnost nákupu materiálu ve výši 40 tisíc korun u firmy Litosport. „Určitě to využijí, potřebují například nějaké pomůcky pro mládež. My jako spolek nemůžeme třetí osobě dávat peníze přímo,“ vysvětlil Jan Novotný, šéf litoměřického okresního fotbalového svazu.
I on je zdrcený z následků požáru. „Je to katastrofa, budeme maximálně součinní, aby se to dalo co nejdříve do kupy a obnovil se celý chod klubu včetně mládeže, která je prioritní.“
Novotný spoléhá na solidaritu napříč republikou. „My taky pomáhali třeba v regionu Česká Lípa, tak snad se postupně další připojí a bude to dobré. Vím, že už teď se do toho zapojily stovky lidí v rámci sdílení, kluby nabízejí pomoc s pronájmy hřišť. My jako svaz vyjdeme vstříc v tom, že si Pokratice budou moci vyměnit pořadatelství. A uvidíme, jestli se jim podaří do 14 dnů třeba zajistit nějaké buňky na převlékání. Myslím, že by pro to měli všichni pochopení.“
V úterý odpoledne klub stavbu zabezpečí, stavební oplocení dodalo také zdarma Tesařství Oravec. „Budeme trénovat dál na hřišti, ale chodit se bude druhou stranou, ne přes stavbu,“ přiblížil Keltner. „Malé přípravky a bambini mají domácí satelity za sebou, budou jezdit už jen ven. Mladší a starší žáci našli azyl v Bohušovicích, dorost v Brňanech, béčko v Mlékojedech. Jednáme, že by áčko hrálo v Litoměřicích.“
V sobotu odpoledne zasahovalo na hřišti v litoměřické čtvrti Pokratice pět jednotek Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje. Nikdo zraněný nebyl.
„Na 99 procent to vzniklo od sauny. Máme ji šest let, využívali jsme ji pořád. Ještě štěstí, že tam nikdo nezůstal,“ oddechl si předseda. „Šlo o shodu náhod. Zrovna hrály děti, já saunu zapínal ve dvanáct, ony končily v jednu. Poprvé v životě si zapálily dýmovnici a běhaly po hřišti. Správcová šla po chodbě a říkala: Tady něco hoří! Někdo jí řekl, že venku jsou dýmovnice. Až později otevřela saunu na centimetr, vyvalil se kouř, zabouchla dveře a utíkala. Musím poděkovat hasičům, za pět minut u nás byli, za dvacet plameny uhasili.“