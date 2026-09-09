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Pohárová atrakce? Matoušek chce „svou“ Sigmu zdolat. Porazit se dá každý, říká

Václav Havlíček
  7:35

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Jakub Matoušek z Olomouce se raduje. | foto: sigmafotbal.cz

Už si ani přesně nevzpomene, kdy poprvé oblékl dres fotbalové Sigmy. V jedenácti? V deseti? Nebo snad v devíti letech? „Každopádně už je to hrozně dlouho,“ usmívá se záložník Jakub Matoušek. Až se ovšem ve středečním třetím kole MOL Cupu utkají sigmáci s druholigovým Prostějovem, už bude na druhé straně barikády.

Výkop pohárového derby je na prostějovském Stadionu Za Místním nádražím naplánovaný na 18. hodinu. „V Sigmě jsem strávil největší část kariéry, takže speciální zápas to pro mě určitě bude. I když je pravda, že se Olomouc hodně proměnila,“ povídá Matoušek.

Sigma byla u transferů aktivní i poslední den

V úterý ve 23.59 skončilo v české fotbalové lize přestupové okno. Olomoucká Sigma v létě sice nepřivedla 13 hráčů jako před rokem, kdy klub převzal nový majitel, ale o pohyby v kádru nebyla nouze.

A-tým Hanáků posílili Hilmir Rafn Mikaelsson (útočník), Marko Soldo (záložník), Daniel Barát (záložník), Stephane Noumbissie (obránce), Anton Ekeroth (obránce) a Leo Borges (obránce). Novinkou je příchod středopolaře Igora Brzyského, jehož Sigma angažovala v úterý po obědě.

V poslední den přestupového okna se ale klub hráčů také zbavoval. Třeba křídelníka Matěje Mikulenky, který v aktuální sezoně neměl velké herní vytížení. Na přestup ho získal Liberec, Slovan by měl zaplatit přes 40 milionů korun. Olomouc pustila na hostování i jiného odchovance – Jan Fiala posílí Slovácko.

Co ze Sigmy odešel, vystřídal klub hned čtyři trenéry, ale hlavně majitele. „Moc kluků už tam ani neznám, takže jsem se s nikým nějak nehecoval. Pamatuju si Jáchyma Šípa a Jirku Spáčila. V béčku jsem pak hrál ještě s Matějem Hadašem a Filipem Slavíčkem,“ vybavuje si.

V kádrech obou týmů hned několik hráčů, kteří působili u krajského rivala. V Prostějově sezonu hostoval třeba zmíněný Spáčil, teď tam hraje i olomoucký odchovanec Michal Surzyn. A hned trojice hráčů Sigmy v aktuální sezoně v eskáčku hostuje. Jde o útočníka Denise Kramáře a záložníky Šimona Jalovičora a Matěje Kolaříka. Ti by však kvůli dohodě o hostování nastoupit proti svým neměli.

Trenérský štáb Sigmy naopak může vsadit na mladíka Václava Zahradníčka, který v Prostějově hrál minulou sezonu. Rezervní tým Sigmy pak před aktuální sezonou právě z týmu pohárového soupeře posílili zkušení záložníci Habusta a Matocha.

Blamáž Sigmy tématem není

Jde zkrátka o pestrý výčet hráčů, kteří mají extra motivaci se předvést. „Zápasy jdou v rychlém sledu, díky velkému počtu zraněných se musíme zamyslet nad sestavou. Ale je nás stále dost, nastoupíme v nejlepší možné sestavě a rozhodně nechceme hrát jen roli statistů,“ říká před pohárovým duelem prostějovský trenér Bohuslav Pilný.

„Určitě uděláme nějakou rotaci. Ale v žádném případě zápas nebudeme podceňovat. Naskočí i kluci, kteří zatím čekají na šanci a nemají zatím velké vytížení. Kvalitu mají a dostanou příležitost říct si o zařazení do základní ligové sestavy. Je to místní derby a přistoupíme k tomu velice zodpovědně,“ zdůrazňuje trenér Sigmy Pavel Hapal.

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Olomoučané si jsou totiž dobře vědomi toho, jak dopadlo poslední regionální derby v poháru. Loni coby obhájce triumfu vypadli ve třetím kole s olomouckým celkem Nové Sady, který hraje až čtvrtou ligu.

„Tohle vůbec neřešíme, téma to není,“ podotýká Matoušek. „MOL Cup je hrozně specifická soutěž, každý zápas je nevyzpytatelný. Každý může porazit každého, sami to vidíme, když hrajeme proti týmům ze třetí nebo čtvrté ligy. Outsideři jsou vždy nahecovaní a chtějí se předvést,“ má jasno záložník.

Také Prostějov loni prožil nečekaný konec, když vypadl s tehdy ještě třetiligovým Třincem. Letos ovšem zvládl porazit čtvrtiligovou Kuřim 7:0, naposledy vyřadil v krajském derby rovněž tým ze čtvrté ligy Všechovice. Pod výhru 3:0 se dvěma góly podepsal právě i Matoušek, a tak teď může vyhlížet duel proti slavnějšímu týmu, jenž svoje putování soutěží teprve začíná.

„Proto pohár hrajete, je cílem zahrát si s klubem z vyšší ligy. Bude to odměna pro všechny lidi v klubu i fanoušky, snad jich přijde hodně. Ale nebereme to jako atrakci, chceme to zvládnout,“ burcuje Matoušek.

Jak sám říká, ze svého konce v prvoligovém klubu zapšklý nebyl, třebaže se teď ve 26 letech musí spokojit s „až“ druhou ligou. „Jasně že mám ambice se posunout a hrát výš. Kdybych neměl, asi by bylo něco špatně. Ale už jsem dospěl, nepotřebuju se za každou cenu někam cpát a třeba se trápit,“ líčí.

Jakub Matoušek ještě v olomouckém dresu.

Trápení, toho si užil už dost. Jeho kariéru doprovází několik zranění, jako třeba poranění zánártní kůstky, se kterou musel na operaci. Nebýt toho, možná by naplno mohl rozbalit svůj talent a drzost, které ho před lety vystřelily z mládeže Sigmy až do první ligy.

„Bylo to za pana trenéra Jílka,“ vzpomíná Matoušek na sezonu 2021/22, ve které si odbyl ligový debut proti pražské Spartě a pak nastřádal dalších 19 startů v nejvyšší soutěži. „Jsem za to vděčný. Sezonu předtím jsem hostoval v Prostějově, to byl můj průlomový rok (21 zápasů, 7 gólů). I to mi pomohlo, a když jsem se do Prostějova v roce 2024 vracel, šel jsem už do známého prostředí,“ vypráví fotbalista.

V jeho životopise najdete i angažmá ve Vítkovicích, před odchodem do Prostějova hostoval ze Sigmy půl roku také v Pardubicích. Teď už ale svůj fotbalový příběh píše delší dobu na Hané. A další kapitola by mohla být hodně čtivá, pokud by se přičinil o vyřazení „své“ Sigmy.

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