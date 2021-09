Teplice jdou v poháru dál, debutoval osmnáctiletý talent

„Panuje spokojenost s postupem, rodilo se to těžce, protože Třinec má kvalitu, a když se nám nepodařilo dát brzy gól, tak se to vyvíjelo takto,“ hodnotil v klubové televizi teplický asistent Josef Dvorník.



V 1. poločase měl každý z týmů po šanci, byť Teplice držely víc míč. Dvacet minut před koncem Krunert z přímého kopu orazítkoval břevno, pak domácí druholigisté odkopávali balon téměř z čáry, nakonec rozhodl Moulis až v závěru.

Útočník David Ledecký musel odstoupit už po 23 minutách hry, za áčko debutoval v základní sestavě na stoperu Štěpán Chaloupek, kapitán dorostu U19. „Předvedl velice dobrý výkon, neudělal žádnou chybu, i do rozehrávky se snažil být aktivní. Za mě veliké pozitivum tohoto zápasu,“ chválil Dvorník.

Osmnáctiletý mladík si premiéru užil. „Jsem rád, že jsem si to mohl vyzkoušet a rovnou celých 90 minut. Když jsem se dozvěděl, že budu hrát v základu, byl to pro mě šok, nervozita tam byla. Ale chytil jsem se první dobrou přihrávkou a snad se mi zápas docela povedl, i když je hodně co zlepšovat. Skočit sem z druhé dorostenecké ligy je opravdu obrovský rozdíl,“ viděl Chaloupek.