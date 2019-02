Horváthova juniorka začala jaro prohrou, cílem je příprava na ČFL

„Přestože jsme prohráli, tak jsme i my měli spoustu šancí. A podle mého názoru jsme přežili větší šance soupeře než ty, ze kterých padly góly. Ale to asi k této soutěži patří,“ prohlásil pro klubový web trenér Pavel Horváth, jenž měl premiéru na lavičce juniorky Viktorie.

„Poučíme se z toho do dalších zápasů. Kluky je potřeba naučit, aby šlapali celých devadesát minut a zvykli si na náročnější styl, protože je od léta pravděpodobně čeká účast ve třetí lize. Zápas s Mladou Boleslaví ukázal, že máme na čem pracovat,“ dodal bývalý vynikající záložník, jenž na podzim předčasně skončil na lavičce druholigového Sokolova. A sáhla po něm Viktoria, kde převzal juniorský tým.

Jeho základ tvoří fotbalisté, kteří se na podzim úspěšně prezentovali v UEFA Youth League, juniorské obdobě Ligy mistrů. Teď mají před sebou půl roku, aby se připravili na přechod do dospělého fotbalu.

„Cílem hráčů by mělo být, aby se dostali do kádru pro třetí ligu na příští sezonu.“ Pavel Horváth, trenér plzeňské juniorky

„Určitě pro ně byla cenná zkušenost srovnat se s vrstevníky z Itálie, Španělska i Ruska. Dospělý fotbal je ale jiný a bude záležet jen na nich samotných, jak se s tím poperou a jak to zvládnou. Cílem tohoto mužstva by mělo být, aby se většina hráčů dostala od příští sezony do kádru pro třetí ligu,“ potvrdil Horváth.

Jediný gól v úvodním utkání s Mladou Boleslaví zařídil proměněnou penaltou útočník Tomáš Kepl, jenž většinu zimní přípravy strávil v prvoligovém áčku. Dokonce byl na lavičce i při domácím zápase Evropské ligy s Dinamem Záhřeb.

„Příprava s áčkem by na něm měla být vidět. Ale je to mladý hráč a uvidíme, jaké bude podávat výkony v sezoně. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že není úplně jednoduché trénovat s jedním mužstvem a chodit hrát za druhé. Ani pro něj to nebude snadné, ale on je střelec a je to na něm, jak bude nakládat se svými šancemi,“ uvedl kouč na adresu talentovaného mladíka, kterých má v týmu víc.

Kdo z nich to v budoucnu dotáhne až do prvoligového áčka?